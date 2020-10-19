‫شركة هاير تعرض حلول النظام الكامل للمنزل الذكي في معرض كانتون الـ 128

معرض الواقع الافتراضي المعزز يستعرض تقنيات وخدمات شركة هاير

غوانغجو، الصين، 19 تشرين الأول/أكتوبر، 2020 / بي آر نيوزواير / — تطرح شركة هاير للمنزل الذكي، شركة تصنيع الأجهزة المنزلية العالمية الرائدة والنظام الشامل للمنزل الذكي، (“هاير”، شنغهاي: 600690) منتجات محسنة والجيل التالي من حلول المنزل الذكي المدمجة في شبكة إنترنت الأشياء للعملاء العالميين في معرض كانتون الافتراضي الـ 128 الذي انطلق يوم 15 تشرين الأول/أكتوبر.

اعتمد معرض هاير الافتراضي تقنيات الواقع الافتراضي والحوسبة السحابية والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة هي الأقرب لما تكون عليه زيارة كشك معرض فعلي. تستضيف هاير العديد من صالات العرض الافتراضية في هذا المعرض، حيث تقدم منتجات وخدمات جديدة مع منح المشترين العالميين فرصًا للتفاعل الافتراضي ومعرفة المزيد.

الزوار العالميون مدعوون لتجربة حلول المنزل الذكي من هاير والكيفية التي تلبي بها احتياجات المستخدمين بشكل شامل في مجالات الطهي والمعيشة والملابس والترفيه.

من أبرز ما يميز معرض هاير الافتراضي هو النظام الشامل لإنترنت الأشياء الذي يغطي السيناريوهات المتعلقة بالمطبخ. سيوفر تكامل الأجهزة وإمدادات البقالة والخدمات اللوجستية والتدريب وغير ذلك للمستخدمين تجربة أكثر ثراءً في الطهي وتناول الطعام الذكي. من خلال العمل مع شركاء هاير ضمن نظام المنزل الذكي الخاص بها، يمكن تلبية احتياجات المستخدمين اليومية من التسوق وتخزين الطعام والطهي والتنظيف والسلامة.

ستقدم هاير سيناريوهين للصحة والعافية يتضمنان تكييف الهواء النظيف والهواء النظيف، بالإضافة إلى تجربة نوم ممتعة في غرف النوم الذكية. بالإضافة إلى ميزات التحكم الصوتي، ستتمتع مجموعة مكيفات الهواء الجديدة من هاير بوظيفة إزالة الجراثيم التي تعقم الجهاز عند درجة حرارة 56 درجة مئوية لمدة 30 دقيقة، مما يوفر عناء التنظيف المادي لمكيف الهواء.



وفي الوقت نفسه، تقدم هاير أيضًا حلولًا ذكية لغسيل الملابس وللتمارين الرياضية في المنزل. ستتمكن الغسالات وأجهزة التجفيف الجديدة من تحديد الملابس والأحذية والملابس واختيار برامج التنظيف المناسبة تلقائيًا.

وقال شنغفو جانغ، نائب رئيس هاير للأجهزة الكهربائية لهاير في الخارج: “تهدف هاير إلى تعزيز أسلوب حياة ذكي وصحي ومستدام للأسر في جميع أنحاء العالم. حلولنا المتكاملة للمنازل الذكية لا تجعل الحياة أسهل للجميع فحسب، بل تجعلها أكثر إمتاعًا وتفاعلاً عندما نربط الأجهزة والخدمات عبر نظام المنزل الذكي الخاص بنا.”

وعلى الرغم من الاتجاه الهبوطي العالمي بسبب تفشي وباء كوفيد-19، استمرت شركة هاير في تحقيق نمو في الإيرادات عبر السوق العالمية. بشكل عام، وصلت عائدات هاير الخارجية إلى 47 مليار يوان (7.07 مليار دولار أميركي) في النصف الأول من العام 2020، بزيادة قدرها 0.6 في المئة على أساس سنوي، ما يمثل 49 في المئة من إجمالي إيرادات الشركة.

في أوروبا، بلغت إيرادات شركة هاير6.7 مليار يوان (997 مليون دولار أميركي)، ونمت مبيعاتها في ألمانيا وإيطاليا بنسبة 61٪ و 52٪ على التوالي، واحتلت مبيعات أجهزة تبريدها المرتبة الخامسة في فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وروسيا. في آسيا، حققت شركة هاير للمنزل الذكيعلى التوالي زيادة في الإيرادات بنسبة 16.3٪ لتصل إلى 18 مليار يوان (2.67 مليار دولار أميركي) وزيادة بنسبة 7٪ في سوق جنوب شرق آسيا بقيمة 21 مليار يوان (3.12 مليار دولار أميركي).



حول هاير

تأسست شركة هاير للمنزل الذكي في نيسان/أبريل1989، و(شركة هاير شنغداو كما كانت تعرف سابقا، شنغداو: 600690)هي الشركة الرائدة في العالم لتصنيع الأجهزة المنزلية. تفتخر الشركة بسبع علامات تجارية عالمية بما في ذلك هاير كاسارتي، ليدر، جي إي للأجهزة المنزلية – الولايات المتحدة، فيشر أند بيكل – نيوزيلندة، أكوا – اليابان، وكاندي – إيطاليا.

وفقًا لتصنيفات العلامات التجارية العالمية للأجهزة الرئيسية لعام 2020 الصادرة عن يورومونيتور إنترناشونال، احتل حجم مبيعات التجزئة للأجهزة المنزلية الكبيرة من هاير المرتبة الأولى في العالم لمدة 11 عامًا متتالية.هاير للأجهزة الذكيةهي أيضًا إحدى شركات فورتشن 500 العالمية.

تركز شركة هاير للأجهزة الذكيةعلى التحسين المستمر لأفضل تجربة مستخدم وذلك لتزويد المستهلكين بحلول المنزل الذكي، وإنشاء تجربة حياة ذكية كاملة، وتقديم خيارات التصميم والوظائف المخصصة للمستخدمين ومنهم.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: http://www.haier.net/en/

المصدر: هاير للمنزل الذكي