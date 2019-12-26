‫شركة هايبرباي الرائدة في مجال إدارة الدفع الالكتروني في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحصل على جولة جديدة من الاستثمار بقيادة شركة مضاء للاستثمار

السعودية 26 كانون الأول 2019 –

أعلنت شركة هايبرباي، والحائزة على جوائز تقديراً لعملها في مجال خدمات الدفع الالكتروني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم عن حصولها على جولة من الاستثمار مكونة من قيمة اجمالية بلغت ثمان خانات، والتي قادتها شركة مضاء للاستثمار بمشاركة شركة فينتشر كابيتال الاستثمارية السعودية، وأي نيت، وميدل ايست فينتشر بارتنرز وغيرهم من المستثمرين. كما تضمنت خروجاً ناجحاً للمستثمرين الذين شاركوا في تمويل المراحل الأولى.

منذ تأسيسها في عام 2014، نفذَّت هايبرباي الملايين من عمليات الدفع كل عام لآلاف التجار الذين يبيعون المنتجات والخدمات عبر الانترنت.

وسوف تستخدم الجولة الأخيرة من التمويل في ثلاثة مجالات رئيسية وهي: الاستثمار في البنية التحتية في السعودية، وتطوير مجموعة من المنتجات وتسريع التوسع في مصر ودول مجلس التعاون الخليجي.

وتقدم الشركة التي تتخذ من السعودية مقراً لها حلول الدفع ذات المستوى العالمي للأعمال المحلية والعالمية في المنطقة، ممّا يساهم في تحقيق رؤية المملكة لعام 2030 من خلال التحوّل باتجاه مجتمع خالٍ من النقد وتعزيز المعاملات الرقمية والتجارة الالكترونية.

من جهته، قال مؤسس هايبرباي ورئيسها التنفيذي السيد مهند عبويني “كنا محظوظين بإيمان بعض من أفضل المستثمرين في المملكة بإمكانيات هايبرباي. نتطلع بحماسة إلى السنة القادمة التي تحمل العديد من المشاريع الجديدة والشيّقة، وستساعدنا هذه الجولة في دعم تحقيق أهدافنا لعام 2020″.

وبهذه المناسبة، قال مؤسس شركة مضاء للاستثمار ورئيسها التنفيذي السيد عبدالله عبد العزيز العثيم “بعد مراقبة أنشطة هايبرباي عن كثب في السنوات الأخيرة، أعجبنا بالفعل نمو الشركة الملحوظ في السعودية وهدفها بتمكين مجال التجارة الالكترونية الإقليمية من خلال المساعدة في الانتقال إلى منظومة مالية متكاملة وأكثر انسجاماً مع رؤية 2030. نحن سعداء بالشراكة مع مهند وفريقه بينما هم يستمرون بتقديم خدمات الدفع الرقمي التي تلتزم بالمعايير العالمية للأعمال”.

هايبرباي هي الشركة الأسرع نمواً من بين الشركات التي تتخذ من السعودية مقراً لها في مجال تزويد خدمات الدفع، وتعزّز الشركة تجربة الشراء عبر الانترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. منذ تأسيسها في عام 2014، مكّنت هايبرباي أكثر من ألف منشأة عبر الانترنت في كل القطاعات تقريباً من قبول الدفعات الالكترونية وإدارتها، وذلك بقدر أكبر من المرونة، والأمن واليُسر. وتستمر هايبرباي اليوم بالتوسع بسرعة بمجموعة منتجاتها وخدماتها لتلبية الحاجات المرتبطة بخدمات الدفع لدى الأعمال الصغيرة والكبيرة على حدٍ سواء.

شركة مضاء للاستثمار هي شركة استثمار خاصة تتخذ من الرياض في المملكة العربية السعودية مقراً لها، وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة عبد العزيز العثيم وأبنائه القابضة. وتهدف الشركة إلى مساندة الأعمال القائمة لتحقيق إمكانياتهم الكامنة، وذلك من خلال تفعيل القيم التي لم تكُن لتتحقق لولا هذه المساندة. وتسعى الشركة إلى خلق القيمة الاستثنائية للأعمال من خلال فريق الاستثمار والعاملين المحترفين الذين يتعاونون مع مدراء الشركات المعنيّة. وبصفتها شركة وطنية سعودية، فإن الشركة ملتزمة بالمساهمة في نمو المملكة العربية السعودية، وتحرص على أن تكون استراتيجية الاستثمار لديها منسجمة مع رؤية 2030.

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