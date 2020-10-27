‫شركة نورثستار تبني أول كوكبة أقمار صناعية في العالم لمكافحة التهديد الوشيك من الاصطدامات الفضائية

مونتريال، كندا، 27 تشرين الأول/أكتوبر، 2020 / بي آر نيوزواير / — تعاقدت شركة نورثستار للأرض والفضاء (نورثستار)، وهي شركة كندية تقوم بأول مهمة فضائية من نوعها لضمان العمليات الآمنة والمستدامة لاقتصاد الفضاء المتسارع النمو، مع شركة تيلس ألينيا للفضاء (تي أيه أس) لبناء أول ثلاثة أقمار صناعية من كوكبتها الجديدة “سكايلارك” لخدمات الوعي بالموقف الفضائي، حيث ستقوم شركة ليوستيلا في سياتل بالإشراف على التركيب النهائي للكوكبة.

مع كون الفضاء التجاري في طريقه ليصبح صناعة يتوقع أن يبلغ حجمها 2.7 تريليون دولار، يتم إطلاق الأقمار الصناعية الجديدة والكواكب الضخمة المخطط إطلاقها في بيئة مزدحمة بشكل خطير بحركة المرور والحطام الفضائي. تم تصميم خدمات كوكبة سكايلارك لنورثستارلإحداث ثورة في سلامة الرحلات الفضائية.



نورثستارهي أول خدمة تجارية لمراقبة الفضاء، من الفضاء، عبر كوكبة من الأقمار الصناعية مع أجهزة استشعار بصرية مخصصة. من خلال كتالوغ آمن ثلاثي الأبعاد قائم على البيانات لبيئة الفضاء بأكملها وبدعم من تحليلاتخدمات الوعي بالموقف الفضائيالمتقدمة، ستقدمنورثستاربيانات حركة مرور فضائية دقيقة وفي الوقت المناسب وتجنب الاصطدام وخدمات الملاحة لمجتمع الأقمار الصناعية العالمي.

“يعتمد اقتصاد الفضاء الجديد على سلامة الفضاء واستدامته. وسيقدم نظامنورثستار، وهو أول نظام تجاريلخدمات الوعي بالموقف الفضائي موجود في الفضاء، المعلومات الأساسية لمشغلي الرحلات الفضائية مما يتيح التنقل الآمن ودعم إدارة حركة المرور الفضائية العالمية. نحن هنا لجعل الفضاء آمنًا لممارسة الأعمال، الآن وفي المستقبل”.

– ستيوارت باين، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركةنورثستار للأرض والفضاء.

“يفخر تحالف الفضاء بالمساهمة في نجاحنورثستار. ستقدمتيلس ألينيا للفضاءخبرتها العالمية في الأدوات البصرية المرتبطة بمنصاتليوستيلامتعددة المهام لدعم هذه المهمة الهامة. يمثل نظامسكايلاركخطوة أولى في توفير معلومات دائمة محدثة دائما لمشغلي الأقمار الصناعية.”

– هيرفيه ديري، الرئيس التنفيذي لشركةتيلس ألينيا للفضاء.



حول نورث ستار الأرض والفضاء

الشركاء المؤسسون

يتألف مستثمرونورثستارمن تحالف عالمي من الشركاء الاستراتيجيين، بما في ذلكتيليسيستم سبيس (مؤسسة مشتركة لمكتب عائلة سيرويس، تيليسيستم، وتراست الكندية لعائلة روجر)، وتحالف الفضاء (تيلس ألينيا للفضاءوتيليسبيزيو) من أوروبا، كينيتكس (الولايات المتحدة الأميركية )، وحكومة كيبيك وحكومة كندا.



مهمة سكايلارك

بدءًا من العام 2022، ستبدأنورثستاربتشغيلسكايلاركلتم كين تقديم خدمات تتبع عالية الدقة في الوقت الفعلي تقريبًا، ورفعخدمات الوعي بالموقف الفضائيالتقليدي إلى مستوى المعلومات الفضائية والاستخبارات (أس آي 2).

وعبر النظرة الشاملة لجميع المدارات القريبة من الأرض، ستقدم مستشعراتسكايلاركالفضائية عمليات رصد دقيقة لأجسام فضائية أكثر من أي نظام حالي مع تردد أعلى لعودة الزيارة لكل جسم. والنتيجة هي تغطية غير مسبوقة وحماية وقدرات تنبؤية معززة.



كوكبة البعثة المزدوجة للأرض والفضاء

بدءًا من العام 2024، تخططنورثستارلزيادة مهمةسكايلاركبأقمار صناعية ذات مهمة مزدوجة تقوم بكل منخدمات الوعي بالموقف الفضائيورصد الأرض. سيتم تزويد الأقمار الصناعية ذات المهام المزدوجة بأجهزة استشعارفائقة الطيفية، وتحت الحمراء وبصرية، والتي ستعمل باستمرار من الفضاء، وتقوم بتصوير، ورقمنة، وتحليل تفاصيل النظم البيئية للأرض والمدارات المحيطة بها يوميًا.



سيتم توسيع منصةنورثستارالمستخدمة فيسكايلاركلتشمل بيانات الأرض لتقديم حلول المعلومات السياقية مباشرة للمستخدمين النهائيين في القطاعين العام والخاص، مما يوفر المعرفة الهامة حول الأرض وبيئتها المدارية.

الموقع على الإنترنت: https://northstar-data.com/

تويتر: https://twitter.com/ NSEarthandSpace

معلومات: media@northstar-data.com

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