‫شركة ميجفي تُسرِّع عملية طرح حل Koala دوليًا للوصول الذكي

بكين، 16 نوفمبر 2020 /PRNewswire/ — أعلنت شركة ميجفي تكنولوجي المحدودة (Megvii Technology Limited) عن طرح حل الوصول الذكي القائم على التعرف على الوجوه، يُدعى Koala، في تايلاند والبرازيل والإمارات العربية المتحدة لمساعدة عملاء المؤسسات الدولية على تعزيز السلامة وتوطيد الأمن في البيئات التجارية والمكتبية. ويمثل هذا علامةً بارزةً أخرى في جهود الشركة لمساعدة الشركات في جميع أنحاء العالم على تسريع عملية تحولها الرقمي باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وقد صُمم حل Koala لدعم عملاء المؤسسات في المصادقة والتحكم في الوصول إلى المواقع الخاصة والمقيدة، مثل مباني المكاتب والحرم الجامعي والمجمعات السكنية. يتيح الحل، المدعوم بخوارزمية ميجفي الخاصة، المصادقة السريعة وتسجيل الموظفين المعتمدين، ويدعم وظائف مثل تتبع الحضور وتسجيل الزوار وتنظيمهم.

تتضمن المواقع في الخارج التي قامت بتثبيت Koala مؤخرًا ما يلي:

Hug Gym ، شيانغ ماي، تايلاند: صممت شركة ميجفي حلًا مخصصًا شاملًا للوصول الذكي وطرحته لهذه الصالة الرياضية، مما يتيح لمديريها مراقبة منطقة الاستقبال والإشراف عليها بسهولة، بما في ذلك تمكين مصادقة الوجوه الفردية للموظفين وأعضاء الصالة الرياضية المسجلين. كما يصدر الحل تنبيهات في الوقت الفعلي للإشارة إلى الوصول غير المصرح به إلى المبنى.

صممت شركة ميجفي حلًا مخصصًا شاملًا للوصول الذكي وطرحته لهذه الصالة الرياضية، مما يتيح لمديريها مراقبة منطقة الاستقبال والإشراف عليها بسهولة، بما في ذلك تمكين مصادقة الوجوه الفردية للموظفين وأعضاء الصالة الرياضية المسجلين. كما يصدر الحل تنبيهات في الوقت الفعلي للإشارة إلى الوصول غير المصرح به إلى المبنى. مدرسة SEB الثانوية، البرازيل: طرحت شركة ميجفي حل Koala لتحسين سلامة الحرم الجامعي وأمنه، مما يسمح بمصادقة الوجوه الفردية والتحقق من هوية الطلاب والمعلمين والمسؤولين وموظفي المدرسة الآخرين. كما يستطيع النظام اكتشاف وصول الأشخاص غير المصرح لهم والإبلاغ عنهم بسرعة.

طرحت شركة ميجفي حل لتحسين سلامة الحرم الجامعي وأمنه، مما يسمح بمصادقة الوجوه الفردية والتحقق من هوية الطلاب والمعلمين والمسؤولين وموظفي المدرسة الآخرين. كما يستطيع النظام اكتشاف وصول الأشخاص غير المصرح لهم والإبلاغ عنهم بسرعة. أحد أكبر مصنعي منصات الحفر في دولة الإمارات العربية المتحدة: لقد طُرِح حل Koala لتمكين التحقق الفعال لأكثر من 20,000 موظف وزائر مسجل. كما يُسهم هذا الحل في إلغاء حاجة الموظفين إلى استخدام بطاقات الوصول أو التحقق من بصمات الأصابع، والتي يمكن أن تستغرق وقتًا أطول بكثير من مصادقة الوجوه الفردية، خاصةً في بيئة العمل الميداني الحافلة بالتحديات.

نبذة عن شركة ميجفي ( Megvii )

ميجفي هي شركة ذكاء اصطناعي عالمية المستوى تأسست في عام 2011، وتتمتع بكفاءة أساسية في التعلم العميق . تركز ميجفي، استفادةً من منصة إنتاجية الذكاء الاصطناعي الخاصة بها Brain ++، على ثلاثة مجالات رئيسية: إنترنت الأشياء الشخصية وإنترنت الأشياء في المدن وإنترنت الأشياء في سلسلة التوريد. توفر ميجفي حلولاً متكاملة للعملاء، حيث تدمج الخوارزميات والبرامج والأجهزة وأجهزة إنترنت الأشياء التي تدعم الذكاء الاصطناعي.