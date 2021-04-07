‫شركة ميامي إنترناشيونال هولدنغز تُعلن عن نتائج التداول خلال شهر مارس 2021، ومجموعة مياكس إكستشينج تضع سجلات جديدة بشأن حصة السوق وحجم التداول الشهري

برينستون، نيوجرسي، 7 أبريل/نيسان 2021— /PRNewswire/ أعلنت شركة Miami International Holdings, Inc. (ميامي إنترناشيونال هولدنغز إنك.) اليوم عن نتائج تداول شركاتها الأمريكية التابعة في مارس/آذار 2021- (المعروفة اختصارًا باسم مياكس MIAX®)، ومياكس بيرل (MIAX Pearl®)، ومياكس إيميرالد (MIAX Emerald®) (معًا، مجموعة مياكس إكستشينج “MIAX Exchange Group™”) ومنيابوليس غرين إكستشينج (Minneapolis Grain Exchange) (المعروفة اختصارًا باسم “MGEX“).

فيما يتعلق بخيارات الأسهم الأمريكية، نفذت مجموعة مياكس إكستشينج إجمالاً أكثر من 116.9 مليون عقد خيارات أسهم بما يبلغ 5,083,825 عقدًا كحجم تداول يومي مشترك (ADV)، وهو ما يمثل إجمالي 13.65% من حصة سوق خيارات الأسهم الأميركية. تمثل حصة السوق البالغة 13.65% زيادة بأكثر من 18% عن شهر مارس 2020.

وفيما يتعلق بالأسهم الأميركية، نفذت بورصة أسهم مياكس بيرل (MIAX Pearl Equities™‏) 486,857,188 سهمًا.

وفيما يتعلق بالعقود الآجلة الأمريكية، نفذت MGEX ‏259,617 عقدًا.