‫شركة ميامي إنترناشيونال هولدنغز تعلن عن نتائج التداول لشهر يناير للعام 2021 وحصة السوق وسجلات حجم التداول لمجموعة مياكس إكستشينج

برينستون، نيوجيرسي, 4 آذار/مارس 2021 /بي آر نيوزواير/ — أعلنت شركة ميامي إنترناشيونال هولدنغز اليوم عن نتائج تداول الخيارات لشهر كانون الثاني/يناير 2021 لبورصات الأوراق المالية الثلاث التابعة لها ألا وهي – مياكس (MIAX)®، مياكس بيرل (MIAX PEARL)® ومياكس إيميرالد (MIAX Emerald)® (المشار إليها جميعًا بـ “مجموعة مياكس إكستشينج (the MIAX Exchange Group).

في سوق خيارات الأسهم، نفذت مجموعة مجموعة مياكس إكستشينج مجتمعة أكثر من 105 مليون عقد خيارات أسهم بما يبلغ كحجم تداول يومي مشترك (ADV) يبلغ 5,530,731 عقدًا، وهو ما يمثل إجمالي 13.37% من حصة سوق خيارات الأسهم الأميركية. تمثل حصة السوق البالغة 13.37% زيادة بأكثر من 22٪ عن شهر شباط/فبراير 2020.

في الأسهم الأميركية، نفذت بورصة مياكس بيرل للأسهم 477,334,450 سهمًا.

حجم التداول اليومي لخيارات الأسهم لـ مجموعة مياكس إكستشينج، الشهر الحالي المقارنة السنوية عقود خيارات الأسهم فيبراير 21 فبراير 20 نسبة التغيير يناير 21 نسبة التغيير فبراير 21 فبراير 20 نسبة التغيير أيام التداول 19 19 19 38 40 صناعة خيارات الأسهم الأميركية 786,095,745 508,015,456 54.7% 800,229,351 -1.8% 1,586,325,096 979,787,166 61.9% مجموعة مياكس إكستشينج 105,083,886 55,478,341 89.4% 101,246,102 3.8% 206,329,988 104,074,673 98.3% مياكس 33,180,331 23,177,007 43.2% 34,953,436 -5.1% 68,133,767 44,126,534 54.4% مياكس بيرل 39,577,948 28,680,070 38.0% 29,898,714 32.4% 69,476,662 52,582,897 32.1% مياكس إيميرالد 32,325,607 3,621,264 792.7% 36,393,952 -11.2% 68,719,559 7,365,242 833.0% متوسط حجم التبادل اليومي لخيارات الأسهم فبراير 21 فبراير 20 نسبة التغيير يناير 21 نسبة التغيير فبراير 21 فبراير 20 نسبة التغيير صناعة خيارات الأسهم الأميركية 41,373,460 26,737,656 54.7% 42,117,334 -1.8% 41,745,397 24,494,679 70.4% مجموعة مياكس إكستشينج 5,530,731 2,919,913 89.4% 5,328,742 3.8% 5,429,737 2,601,867 108.7% مياكس 1,746,333 1,219,842 43.2% 1,839,655 -5.1% 1,792,994 1,103,163 62.5% مياكس بيرل 2,083,050 1,509,477 38.0% 1,573,617 32.4% 1,828,333 1,314,572 39.1% مياكس إيميرالد 1,701,348 190,593 792.7% 1,915,471 -11.2% 1,808,409 184,131 882.1% حصة خيارات الأسهم في السوق لـ مجموعة مياكس إكستشينج، الشهر الحالي المقارنة السنوية حصة خيارات الأسهم في السوق فبراير 21 فبراير 20 نسبة التغيير Jan-21 نسبة التغيير فبراير 21 فبراير 20 نسبة التغيير مجموعة مياكس إكستشينج 13.37% 10.92% 22.4% 12.65% 5.7% 13.01% 10.62% 22.4% مياكس 4.22% 4.56% -7.5% 4.37% -3.4% 4.30% 4.50% -4.6% مياكس بيرل 5.03% 5.65% -10.8% 3.74% 34.8% 4.38% 5.37% -18.4% مياكس إيميرالد 4.11% 0.71% 476.9% 4.55% -9.6% 4.33% 0.75% 476.3% حجم تداول خيارات الأسهم لـ أسهم مياكس بيرل، الشهر الحالي المقارنة السنوية الأسهم (بالملايين) فبراير 21 فبراير 20 نسبة التغيير يناير 21 نسبة التغيير فبراير 21 فبراير 20 نسبة التغيير أيام التداول 19 19 19 38 40 صناعة خيارات الأسهم الأميركية 290,503 N/A N/A 296,004 -1.9% 586,507 N/A N/A حجم التبادل اليومي لمياكس بيرل 477 N/A N/A 506 -5.7% 983 N/A N/A حجم التبادل اليومي لمياكس بيرل 25 N/A N/A 27 -5.7% 26 N/A N/A حصة السوق لمياكس بيرل 0.16% N/A N/A 0.17% -3.9% 0.17% N/A N/A

سجلات حجم التداول فبراير 2021:

مياكس سجلات خيارات الأسهم لمجموعة مياكس إكستشينج شهري حجم التداول 105,083,886 فبراير 2021 مياكس عمليات بيرل سجلات خيارات مياكس بيرل إكويتي يوم واحد حجم التداول 3,031,989 25 فبراير، 2021 شهري حجم التداول 39,577,948 فبراير، 2021

تشمل الإنجازات والإعلانات الأخرى للعام 2021 ما يلي:

مجموعة مياكس إكستشينج

حصلت على جائزة فئة “تكنولوجيا التبادل الأكثر ابتكارًا” في جوائز تكنولوجيا الصناديق وجوائز الخدمة 2021.

للحصول على مزيد من المعلومات بشأن شركة مياكس، يرجى زيارة الموقع www.MIAXOptions.com أو التواصل مع عمليات مياكس التجارية على [email protected] com.

اتصالات الشركات:

ناتالي كاي، وكالة كارما

215-790-7806

[email protected]

عن مياكس

شركة ميامي إنترناشيونال هولدنغز (إم آي إتش) هي الشركة الأم لشركة بورصة ميامي الدولية للأوراق المالية المحدودة مياكس®، وشركة مياكس بيرل المحدودة أل أل سي®) ومياكس إيميرالد أل أل سي®بالإضافة إلى شركة مياكس ومياكس بيرل، ومجموعة مياكس إكستشينج، وهي البورصات الوطنية الثلاث للأوراق المالية، وبورصة حبوب منيابوليس، وهو سوق عقود محدد ومؤسسة مقاصة للمشتقات وبورصة برمودا إكستشينج.

تستفيد مؤشرات خيارات أسهم مياكس ومياكس بيرل ومياكس إيمرالد من التكنولوجيا والبنية التحتية الرائدة في الصناعة لدى مجموعة مياكس إكستشينج لتزويد شركاتها الأعضاء بتسعير تقليدي وتخصيص تناسبي (مياكس) وتسعير المتلقي والمانح وتخصيص وقت السعر (مياكس بيرل) وهيكل سوق هجين مع تسعير المتلقي والمانح والتخصيص التناسبي (مياكس إيميرالد).

تعمل بورصة مياكس كمكان صرف حصري لخيارات التسوية النقدية على مؤشر التقلب سبايكس “SPIKES®‎” (Ticker: SPIKE)، وهو مقياس للتقلب المتوقع لمدة 30 يومًا في إيصال إيداع ستاندرد آند بورز “SPDR® أس أند بي 500® صندوق المؤشرات المتداولة إس بي واي .

ستوفر أسهم مياكس بيرل لأعضائها، بموجب ترخيص بورصة مياكس بيرل، أفضل أداء في فئتها من خلال مزيج من الحتمية العالية وزمن الكمون المنخفض والإنتاجية العالية. ستتمتع أسهم مياكس بيرل بنموذج تسعير المتلقي والمانح ونموذج تخصيص السعر – الوقت.

تقع المكاتب التنفيذية لمجموعة مياكس والمركز الوطني للعمليات في برنستون، نيوجيرسي، بالإضافة إلى مكاتب إضافية تقع في ميامي، فلوريدا.

لمعرفة المزيد يرجى زيارةwww.MIAXOptions.com.

تنويه وملاحظة تحذيرية في ما يتعلق بالبيانات التطلعية

يجب ألا يشكل البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء أي أوراق مالية لشركة ميامي إنترناشيونال هولدنغز (مع الشركات الفرعية التابعة لها، الشركة)، ويجب ألا يشكل عرضًا أو التماسًا أو بيعًا في أي دولة أو ولاية قضائية يكون فيها، حيث سيعد هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني. قد يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية، بما في ذلك بيانات استشرافية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح الدعاوى القضائية الخاصة بالأوراق المالية للعام 1995. تصف البيانات الاستشرافية التوقعات أو الخطط أو النتائج أو الاستراتيجيات المستقبلية وتسبقها عمومًا كلمات مثل “ربما” أو “مستقبلًا” أو “خطة” أو “مخططة” أو “سوف” أو “ينبغي” أو “متوقع” “يُتوقع” أو “مسودة” أو “أخيرًا” أو “مُتوقع”. نحذر من أن هذه البيانات تخضع للعديد من المخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف الظروف أو الأحداث أو النتائج المستقبلية بشكل جوهري عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية، بما في ذلك المخاطر التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية.

تظل جميع العلامات التجارية للأطراف الثالثة (بما في ذلك الشعارات والرموز) التي تشير إليها الشركة ملكًا لأصحابها المعنيين. ما لم يتم تعيين ذلك على وجه التحديد، فإن استخدام الشركة للعلامات التجارية الخاصة بالطرف الثالث لا يشير إلى أي علاقة أو رعاية أو تأييد بين مالكي هذه العلامات التجارية والشركة. أي إشارات من قِبَل الشركة إلى العلامات التجارية الخاصة بالطرف الثالث هي لتحديد سلع وخدمات أو كلاهما للطرف الثالث المقابل ويجب اعتبارها استخدامًا عادلًا بموجب قانون العلامات التجارية.

الشعار – https://mma.prnewswire.com/ media/1396492/MIAX_Logo.jpg