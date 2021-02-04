شركة ميامي إنترناشيونال هولدنغز تعلن عن نتائج التداول لشهر يناير للعام 2021 وحصة السوق وسجلات حجم التداول لمجموعة مياكس إكستشينج
برينستون، نيوجيرسي، 4 شباط/فبراير 2021/بي آر نيوزواير/ — أعلنت شركة ميامي إنترناشيونال هولدنغز اليوم عن نتائج تداول الخيارات لشهر كانون الثاني/يناير 2021 لبورصات الأوراق المالية الثلاث التابعة لها ألا وهي – مياكس (MIAX)®، مياكس بيرل (MIAX PEARL) ومياكس إيميرالد (MIAX Emerald) (المشار إليها جميعًا بـ “مجموعة مياكس إكستشينج (the MIAX Exchange Group).
في سوق الخيارات، نفذت مجموعة مجموعة مياكس إكستشينج مجتمعة أكثر من 101 مليون عقد خيارات أسهم بما يبلغ كحجم تداول يومي مشترك (ADV) يبلغ 5,328,742 عقدًا، وهو ما يمثل إجمالي 12.65% من حصة سوق خيارات الأسهم الأميركية. تمثل حصة السوق البالغة 12.65٪ زيادة بأكثر من 22٪ عن شهر يناير 2020.
في الأسهم الأميركية، نفذت بورصة مياكس بيرل للأسهم 506,156,135 سهمًا.
|
حجم التداول اليومي لخيارات الأسهم لـ
مجموعة مياكس إكستشينج، الشهر الحالي
|
المقارنة السنوية
|
عقود خيارات الأسهم
|
يناير، 21
|
يناير، 20
|
نسبة التغيير
|
20 ديسمبر
|
نسبة التغيير
|
يناير، 21
|
يناير، 20
|
نسبة التغيير
|
أيام التداول
|
19
|
21
|
22
|
19
|
21
|
صناعة خيارات الأسهم الأميركية
|
800,229,351
|
471,771,710
|
69.6%
|
719,646,140
|
11.2%
|
800,229,351
|
471,771,710
|
69.6%
|
مجموعة مياكس إكستشينج
|
101,246,102
|
48,596,332
|
108.3%
|
79,347,042
|
27.6%
|
101,246,102
|
48,596,332
|
108.3%
|
مياكس
|
34,953,436
|
20,949,527
|
66.8%
|
31,200,513
|
12.0%
|
34,953,436
|
20,949,527
|
66.8%
|
مياكس بيرل
|
29,898,714
|
23,902,827
|
25.1%
|
22,347,253
|
33.8%
|
29,898,714
|
23,902,827
|
25.1%
|
مياكس إيميرالد
|
36,393,952
|
3,743,978
|
872.1%
|
25,799,276
|
41.1%
|
36,393,952
|
3,743,978
|
872.1%
|
متوسط حجم التبادل اليومي لخيارات الأسهم
|
يناير، 21
|
يناير، 20
|
نسبة التغيير
|
20 ديسمبر
|
نسبة التغيير
|
يناير، 21
|
يناير، 20
|
نسبة التغيير
|
صناعة خيارات الأسهم الأميركية
|
42,117,334
|
22,465,320
|
87.5%
|
32,711,188
|
28.8%
|
42,117,334
|
22,465,320
|
87.5%
|
مجموعة مياكس إكستشينج
|
5,328,742
|
2,314,111
|
130.3%
|
3,606,684
|
47.7%
|
5,328,742
|
2,314,111
|
130.3%
|
مياكس
|
1,839,655
|
997,597
|
84.4%
|
1,418,205
|
29.7%
|
1,839,655
|
997,597
|
84.4%
|
مياكس بيرل
|
1,573,617
|
1,138,230
|
38.3%
|
1,015,784
|
54.9%
|
1,573,617
|
1,138,230
|
38.3%
|
مياكس إيميرالد
|
1,915,471
|
178,285
|
974.4%
|
1,172,694
|
63.3%
|
1,915,471
|
178,285
|
974.4%
|
حصة خيارات الأسهم في السوق لـ
مجموعة مياكس إكستشينج، الشهر الحالي
|
المقارنة السنوية
|
حصة خيارات الأسهم في السوق
|
يناير، 21
|
يناير، 20
|
نسبة التغيير
|
20 ديسمبر
|
نسبة التغيير
|
يناير، 21
|
يناير، 20
|
نسبة التغيير
|
مجموعة مياكس إكستشينج
|
12.65%
|
10.30%
|
22.8%
|
11.03%
|
14.7%
|
12.65%
|
10.30%
|
22.8%
|
مياكس
|
4.37%
|
4.44%
|
-1.6%
|
4.34%
|
0.7%
|
4.37%
|
4.44%
|
-1.6%
|
مياكس بيرل
|
3.74%
|
5.07%
|
-26.3%
|
3.11%
|
20.3%
|
3.74%
|
5.07%
|
-26.3%
|
مياكس إيميرالد
|
4.55%
|
0.79%
|
473.1%
|
3.58%
|
26.9%
|
4.55%
|
0.79%
|
473.1%
|
حجم تداول خيارات الأسهم لـ
أسهم مياكس بيرل، الشهر الحالي
|
المقارنة السنوية
|
الأسهم (بالملايين)
|
Jan-21
|
Jan-20
|
نسبة التغيير
|
20 ديسمبر
|
نسبة التغيير
|
Jan-21
|
Jan-20
|
نسبة التغيير
|
أيام التداول
|
19
|
21
|
22
|
19
|
21
|
صناعة خيارات الأسهم الأميركية
|
296,004
|
N/A
|
N/A
|
242,181
|
22.2%
|
296,004
|
N/A
|
N/A
|
حجم التبادل اليومي لمياكس بيرل
|
506
|
N/A
|
N/A
|
268
|
89.1%
|
506
|
N/A
|
N/A
|
حجم التبادل اليومي لمياكس بيرل
|
27
|
N/A
|
N/A
|
12
|
118.9%
|
27
|
N/A
|
N/A
|
حصة السوق لمياكس بيرل
|
0.17%
|
N/A
|
N/A
|
0.11%
|
54.7%
|
0.17%
|
N/A
|
N/A
سجلات حصة السوق وحجم التداول ليناير 2021
|
مياكس
|
سجلات خيارات الأسهم لمجموعة مياكس إكستشينج
|
يوم واحد
|
حجم التداول
|
8,077,071
|
يناير 2021
|
شهري
|
حجم التداول
|
101,246,102
|
يناير 2021
|
مياكس إيميرالد
|
سجلات خيارات الأسهم مياكس إيميرالد
|
يوم واحد
|
حصة السوق
|
5.94%
|
27 يناير، 2021
|
حجم التداول
|
2,780,300
|
27 يناير، 2021
|
شهري
|
حصة السوق
|
4.55%
|
يناير 2021
|
حجم التداول
|
36,393,952
|
يناير، 2021
لمزيد من المعلومات حول مجموعة بورصة مياكس وسبايكس، يرجى زيارة www.MIAXOptions.com أو تواصل مع عمليات مياكس التجارية على[email protected]
اتصالات الشركات:
ناتالي كاي، وكالة كارما
215-790-7806
عن مياكس
شركة ميامي إنترناشيونال هولدنغز (إم آي إتش) وهي الشركة الأم لشركة بورصة مياكس تدير شركة ميامي إنترناشيونال سيكيوريتيز إكستينج®، وشركة مياكس بيرل المحدودة أل أل سي ومياكس إيميرالد أل أل سي بالإضافة إلى شركة مياكس ومياكس بيرل، ومجموعة مياكس إكستشينج، وهي البورصات الوطنية الثلاث للأوراق المالية، وبورصة حبوب منيابوليس، وهو سوق عقود محدد ومؤسسة مقاصة للمشتقات وبورصة أسهم برمودا.
تستفيد مؤشرات خيارات أسهم مياكس ومياكس بيرل ومياكس إيمرالد من التكنولوجيا والبنية التحتية الرائدة في الصناعة لدى مجموعة مياكس إكستشينج لتزويد شركاتها الأعضاء بتسعير تقليدي وتخصيص تناسبي (مياكس) وتسعير المتلقي والمانح وتخصيص وقت السعر (مياكس بيرل) وهيكل سوق هجين مع تسعير المتلقي والمانح والتخصيص التناسبي (مياكس إيميرالد).
خدمات مياكس هي آلية البورصة الحصرية للخيارات التي تمت تسويتها نقدًا على مؤشر التقلبات سبايكس Ticker: PIKE)) وهو مقياس للتقلب المتوقع لمدة 30 يومًا في أسهم إس بي دي آر (®SPDR) إس وبي 500 (S&P 500) صندوق المؤشرات المتداولة) (ETF) إس بي واي (SPY).
ستوفر أسهم مياكس بيرل لأعضائها، بموجب ترخيص بورصة مياكس بيرل، أفضل أداء في فئتها من خلال مزيج من الحتمية العالية وزمن الانتظار المنخفض والإنتاجية العالية. ستتمتع أسهم مياكس بيرل بنموذج تسعير المتلقي والمانح ونموذج تخصيص السعر – الوقت.
تقع المكاتب التنفيذية لمجموعة بورصة مياكس والمركز الوطني للعمليات في برنستون، نيوجيرسي، بالإضافة إلى مكاتب إضافية تقع في ميامي، فلوريدا.
لمعرفة المزيد يرجى زيارةwww.MIAXOptions.com.
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