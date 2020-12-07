‫شركة ميامي إنترناشيونال هولدنغز تستكمل الاستحواذ على بورصة منيابوليس للحبوب

مع هذا الاستحواذ، تضيف أم آي أتش منصة مستقبلية راسخة لمواصلة توسعها والتي ستسمح لـ أم آي أتش بإدراج كل من الخيارات والعقود الآجلة على المنتجات الجديدة التي ستكون حصرية في بورصاتها.

وقال توماس بي غالاغر، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أم آي أتش: “يسعدنا إكمال هذه الصفقة الاستراتيجية والترحيب بفريق أم جي إي أكس في أم آي أتش. سيمكننا استحواذنا على أم جي إي أكس من تنويع عروض مياكس وخلق فرص إيرادات جديدة. نحن متحمسون لمتابعة العديد من المبادرات التي خططنا لها لمجموعة مياكس إكتشيينج و أم جي إي أكس. إنه يوم عظيم في تاريخ كل من أم آي أتش و أم جي إي أكس.”

تأسست أم جي إي أكس في العام 1881، وهي واحدة من أقدم الأسواق التجارية في أميركا وتركزت تاريخياً على تجارة المنتجات الزراعية، بما في ذلك عقود القمح الربيعي الأحمر الصلب. سيواصل الرئيس الحالي والرئيس التنفيذي لأم جي إي أكس، مارك جي باغان العمل في منصبه للشركة الجديدة التابعة لأم آي أتش.

وعلق السيد باغان قائلاً: “لم يكن بإمكاننا طلب شركة قابضة أفضل للمساعدة في دخول أم جي إي أكس إلى مرحلة النمو التالية. وستكون الموارد التي ستوفرها لنا أم آي أتش لا تقدر بثمن لزيادة تعزيز عروض منتجاتنا وجلب الابتكار إلى المستقبل. إن فريق أم جي إي أكس متحمس للانضمام إلى أم آي أتش ويتطلع إلى إضافة توسع الشركة في قطاع العقود الآجلة وعملها الأساسي.”

وأضاف السيد غالاغر، “كان هذا الاستحواذ بمثابة مهمة ضخمة ولم يكن ممكناً إلا من خلال الجهد الهائل لكلتا الشركتين. أود أن أشكر موظفي أم آي أتش و أم جي إي أكس على تركيزهم وعملهم الجاد على طول العملية برمتها، وكذلك مجلسي إدارة الشركتين لدعمهما الكامل لهذه الصفقة، والتوجيهات والمساعدة التي تلقيناها من مستشارينا الماليين والمستشارين القانونيين. كما أود أن أشكر جميع مفوضي لجنة تداول السلع الآجلة على تصويتهم بالثقة في هذا الاستحواذ “.

عمل كل من ريتشارد هير وأليكس تيمونز من شركة بايبر ساندلر وشركاه ومارك مسعد ومارك تيلمان من شركة كي بي كوربوريت فاينانس أل أل سي كمستشارين ماليين لشركة أم آي أتش. وعمل جوناثان غريشوك ووليام كويرك من غالاغر وبريودي وبتلر وجيمس بيرنز ولورا ديلانوي من شركة ويلكي فار أند غالاغر أل أل بي كمستشارين قانونيين لـ أم آي أتش. قدمت الاستشارة لـ أم جي إي أكس هوليهان لوكي، بقيادة روبرت جي روزنبرغ وغاغان ساوهني؛ عملت دي أل أيه بايبر أل أل بي، بقيادة بيتر إيكبرغ وماري سينيس، كمستشار قانوني لشركة أم جي إي أكس.

لمزيد من المعلومات حول مجموعة بورصة مياكس، يرجى زيارة www.MIAXOptions.com أو تواصل مع عمليات مياكس التجارية علىTradingOperations@ MIAXOptions.com.

اتصالات الشركات: ناتالي كاي، وكالة كارما 215-790-7806 nkay@karmaagency.com

نبذة عن شركة ميامي إنترناشيونال هولدنغز

شركة ميامي إنترناشيونال هولدنغز (إم آي إتش) هي الشركة الأم لشركة بورصة ميامي الدولية للأوراق المالية المحدودة (MIAX®)، وشركة مياكس بيرل المحدودة (MIAX PEARL®) ومياكس إيمرالد المحدودة (MIAX Emerald® بالإضافة إلى شركة مياكس ومياكس بيريل، ومجموعة بورصة مياكس، وهي البورصات الوطنية الثلاثة للأوراق المالية، وبورصة حبوب منيابوليس، وهو سوق عقود محدد ومؤسسة قاصة للمشتقات. كما تمتلك شركة ميامي إنترناشيونال هولدنغز حصة غالبة في بورصة برمودا.

تستفيد مؤشرات خيارات أسهم مياكس ومياكس بيرل ومياكس إيمرالد من التكنولوجيا والبنية التحتية الرائدة في الصناعة لدى مجموعة بورصة مياكس جروب لتزويد شركاتها الأعضاء بتسعير تقليدي وتخصيص تناسبي (مياكس) وتسعير المتلقي والمانح وتخصيص وقت السعر (مياكس بيرل) وهيكل سوق هجين مع تسعير المتلقي والمانح والتخصيص التناسبي (مياكس إيمرالد).

تعمل مياكس أوبشنز(MIAX Options® ) كمكان صرف حصري لخيارات التسوية النقدية على مؤشر التقلب SPIKES® (رمز التداول: SPIKE)، وهو مقياس للتقلب المتوقع لمدة 30 يومًا في إيصال إيداع ستاندرد آند بورز “SPDR®‎” إس وبي 500 (S&P 500)® صندوق المؤشرات المتداولة إس بي واي (SPY).

ستوفر أسهم مياكس بيرل لأعضائها، بموجب ترخيص بورصة مياكس بيرل (MIAX PEARL Equities™)، أفضل أداء في فئتها من خلال مزيج من الحتمية العالية وزمن الانتظار المنخفض والإنتاجية العالية. ستتمتع أسهم مياكس بيرل بنموذج تسعير المتلقي والمانح وتخصيص وقت السعر.

تأسست أم جي إي أكس في العام 1881 وهي السوق الوحيد للقمح الربيعي الأحمر الصلب، مؤشر الذرة الوطني، مؤشر فول الصويا الوطني، مؤشر القمح الشتوي الأحمر الصلب، مؤشر القمح الربيعي الأحمر الصلب، وعقود وخيارات مؤشر القمح الشتوي الأحمر الناعم، بالإضافة إلى خيارات انتشار تقويم القمح الربيعي الصلب الأحمر. وفضلا عن ذلك يقدم سوق أم جي إي أكس خدمات سوق العقود المعينة ومقاصة مشتقات الأسهم لشركاء الأعمال في مجموعة متنوعة من فئات الأرصدة.

تقع المكاتب التنفيذية لمجموعة بورصة مياكس والمركز الوطني للعمليات في برنستون، نيوجيرسي، بالإضافة إلى مكاتب إضافية تقع في ميامي، فلوريدا.

لمعرفة المزيد عن شركة ميامي إنترناشيونال هولدنجز ومجموعة بورصة مياكس www.MIAXOptions.com.

لتعلم المزيد عن أم جي إي أكس، يرجى زيارة www.mgex.com.

تنويه وملاحظة تحذيرية في ما يتعلق بالبيانات التطلعية

يجب ألا يشكل البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء أي أوراق مالية لشركة ميامي إنترناشيونال هولدنجز (مع الشركات الفرعية التابعة لها، الشركة)، ويجب ألا يشكل عرضًا أو التماسًا أو بيعًا في أي دولة أو ولاية قضائية يكون فيها، حيث سيعد هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني. قد يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية، بما في ذلك بيانات استشرافية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح الدعاوى القضائية الخاصة بالأوراق المالية لعام 1995. تصف البيانات الاستشرافية التوقعات أو الخطط أو النتائج أو الاستراتيجيات المستقبلية وتسبقها عمومًا كلمات مثل “ربما” أو “مستقبلًا” أو “خطة” أو “مخططة” أو “سوف” أو “ينبغي” أو “متوقع” “يُتوقع” أو “مسودة” أو “أخيرًا” أو “مُعد”. نحذر من أن هذه البيانات تخضع للعديد من المخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف الظروف أو الأحداث أو النتائج المستقبلية بشكل جوهري عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية، بما في ذلك المخاطر التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عن تلك المتوقعة في البيانات الاستشرافية.

تظل جميع العلامات التجارية للأطراف الثالثة (بما في ذلك الشعارات والرموز) التي تشير إليها الشركة ملكًا لأصحابها المعنيين. ما لم يتم تعيين ذلك على وجه التحديد، فإن استخدام الشركة للعلامات التجارية الخاصة بالطرف الثالث لا يشير إلى أي علاقة أو رعاية أو تأييد بين مالكي هذه العلامات التجارية والشركة. أي إشارات من قِبَل الشركة إلى العلامات التجارية الخاصة بالطرف الثالث هي لتحديد سلع وخدمات أو كلاهما للطرف الثالث المقابل ويجب اعتبارها استخدامًا عادلًا بموجب قانون العلامات التجارية.