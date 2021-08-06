أعلنت مجموعة مياكس إكستشينج عن عدد من الأرقام القياسية المتعلقة بحجم التداول والحصة السوقية الجديدة لتداول الخيارات متعددة القوائم بما في ذلك 16.82% من الحصة السوقية في يوم واحد في 6 أغسطس 2021. بالإضافة إلى ذلك، سجلت مياكس إيميرالد (MIAX Emerald) رقماً قياسياً في حصة السوق بلغ 5.49% لشهر أغسطس 2021 وسجل شهري قدره 41,821,523 عقداً. كان إجمالي الحصة السوقية للخيارات المتعددة القوائم في الولايات المتحدة 15.23% في أغسطس 2021 وهي أعلى بمقدار 304 نقطة أساسية من الحصة السوقية البالغة 12.19% في أغسطس 2020 ومثلت زيادة بنسبة 24.9%.

أبرمت مجموعة مياكس إكستشينج بشكل جماعي أكثر من 116.0 مليون عقد خيارات متعددة القوائم في أغسطس 2021 بما يمثل متوسط حجم التداول اليومي (ADV) الذي يبلغ 5,273,340 عقدًا.

وبالنسبة للأسهم الأميركية، حققت مياكس بيرل إيكوتيز (MIAX Pearl Equities™) 772,501,802 سهمًا في أغسطس 2021، وهو رقم قياسي جديد في حجم التداول الشهري وزيادة بنسبة 4.2% عن يوليو 2021. يمثل إجمالي أغسطس 2021 أيضًا حصة سوقية قياسية بلغت .39%.

وبالنسبة للعقود الآجلة الأمريكية، حققت منيابوليس غرين إكستشينج 394,528 عقدًا في أغسطس 2021، وهو ثالث أعلى إجمالي حجم تداول شهري على الإطلاق ويمثل زيادة بنسبة 23.7% عن إجمالي أغسطس 2020. بلغ إجمالي حجم العقود خلال الفترة من يناير إلى أغسطس لعام 2021 2,475,882 عقدًا، بزيادة قدرها 33.0% عن نفس الفترة من العام 2020، في حين بلغ إجمالي الفائدة المفتوحة 82,128 عقدًا في 31 أغسطس 2021، بزيادة قدرها 33.2% عن 31 أغسطس 2020.

حققت سبايكس فيوتشرز (SPIKES® Futures) رقمًا قياسيًا من حيث إجمالي حجم التداول بلغ 85,885 عقدًا في أغسطس 2021، بزيادة قدرها 156.3% من إجمالي 33,510 عقدًا في يوليو 2021،وبلغ حجم تداولات مؤشر سبايكس الآجلة رقمًا قياسيًا من حجم التداول اليومي بـ 3,904 عقدًا في أغسطس 2021. بالإضافة إلى أنه بلغ إجمالي حجم تداولات مؤشر سبايكس الآجلة في 9 سبتمبر 2021 رقمًا قياسيًا يوميًا بـ 14,890 عقد.

حجم تداول الخيارات المتعددة القوائم لمجموعة مياكس إكستشينج، الشهر الحالي المقارنة السنوية حتى تاريخه عقود الخيارات الخيارات أغسطس 2021 أغسطس 2020 نسبة التغيير يوليو 2021 نسبة التغيير أغسطس 2021 أغسطس 2020 نسبة التغيير المئوية أيام التداول 22 21 21 167 168 صناعة خيارات الأسهم الأميركية 761,891,872 582,394,732 30.8% 749,029,013 1.7% 6,132,683,722 4,413,767,683 38.9% مجموعة مياكس إكستشينج 116,013,478 70,996,814 63.4% 116,326,908 -0.3% 878,372,405 518,728,761 69.3% خيارات مياكس 47,123,249 28,298,707 66.5% 49,303,729 -4.4% 340,247,261 205,900,750 65.2% مياكس بيرل 27,068,706 23,805,458 13.7% 34,237,820 -20.9% 301,731,215 204,748,354 47.4% مياكس إيميرالد 41,821,523 18,892,649 121.4% 32,785,359 27.6% 236,393,929 108,079,657 118.7% حجم التبادل اليومي للخيارات متعددة القوائم أغسطس 2021 أغسطس 2020 نسبة التغيير المئوية يوليو 2021 نسبة التغيير المئوية أغسطس 2021 أغسطس 2020 نسبة التغيير المئوية قطاع الخيارات الأميركية متعددة القوائم 34,631,449 27,733,082 24.9% 35,668,048 -2.9% 36,722,657 26,272,427 39.8% مجموعة مياكس إكستشينج 5,273,340 3,380,801 56.0% 5,539,377 -4.8% 5,259,715 3,087,671 70.3% مياكس 2,141,966 1,347,557 59.0% 2,347,797 -8.8% 2,037,409 1,225,600 66.2% مياكس بيرل 1,230,396 1,133,593 8.5% 1,630,372 -24.5% 1,806,774 1,218,740 48.2% مياكس إيميرالد 1,900,978 899,650 111.3% 1,561,208 21.8% 1,415,533 643,331 120.0% الحصة السوقية للخيارات متعددة القوائم لمجموعة مياكس إكستشينج، الشهر الحالي المقارنة السنوية حتى تاريخه الحصة السوق للخيارات متعددة القوائم أغسطس 2021 أغسطس 2020 نسبة التغيير المئوية يوليو 2021 نسبة التغيير المئوية أغسطس 2021 أغسطس 2020 نسبة التغيير المئوية مجموعة مياكس إكستشينج 15.23% 12.19% 24.9% 15.53% -2.0% 14.32% 11.75% 21.9% مياكس 6.19% 4.86% 27.3% 6.58% -6.0% 5.55% 4.66% 18.9% مياكس بيرل 3.55% 4.09% -13.1% 4.57% -22.3% 4.92% 4.64% 6.1% مياكس إيميرالد 5.49% 3.24% 69.2% 4.38% 25.4% 3.85% 2.45% 57.4% حجم تداول أسهم مياكس بيرل، الشهر الحالي المقارنة السنوية حتى تاريخه الأسهم (بالملايين) أغسطس 2021 أغسطس 2020 نسبة التغيير المئوية يوليو 2021 نسبة التغيير المئوية أغسطس 2021 أغسطس 2020 نسبة التغيير المئوية أيام التداول 22 21 21 167 168 حجم الأسهم الأميركية – الصناعة 198,022 0 لا يوجد 204,551 -3.2% 1,958,438 0 لا يوجد حجم التداول لمياكس 773 0 لا يوجد 741 4.2% 4,708 0 لا يوجد حجم التبادل اليومي لمياكس بيرل 35 0 لا يوجد 35 -0.5% 28 0 لا يوجد حصة السوق لمياكس بيرل 0.39% لا يوجد لا يوجد 0.36% 7.7% 0.24% لا يوجد لا يوجد حجم تداول الخيارات والعقود الآجلة لمنيابوليس غرين إكستشينج، الشهر الحالي المقارنة السنوية حتى تاريخه العقود الآجلة وعقود الخيارات أغسطس 2021 أغسطس 2020 نسبة التغيير المئوية يوليو 2021 نسبة التغيير المئوية أغسطس 2021 أغسطس 2020 نسبة التغيير المئوية أيام التداول 22 21 21 167 168 حجم تداول منيابوليس غرين إكستشينج 394,528 318,992 23.7% 297,235 32.7% 2,475,882 1,861,398 33.0% حجم التبادل اليومي لمنيابوليس غرين إكستشينج 17,933 15,190 18.1% 14,154 26.7% 14,826 11,080 33.8% سجلات الحصة السوقية وحجم التداول خلال يوليو 2021 سجلات الخيارات المتعددة القوائم لمجموعة مياكس إكستشينج يوم واحد الحصة السوقية 16.82% 6 أغسطس 2021 سجلات الخيارات متعددة القوائم لمياكس إيميرالد شهريًا الحصة السوقية 5.49% أغسطس 2021 شهريًا حجم التداول 41,821,523 أغسطس 2021

للحصول على مزيد من المعلومات حول شركة مياكس، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.MIAXOptions.com أو التواصل مع عمليات التداول الخاصة بمياكس على الموقع الإلكتروني التالي: TradingOperations@ MIAXOptions.com .

للتواصل مع الشركات:

أندي نايبو، نائب الرئيس الأول، كبير مسؤولي الاتصالات

(609) 955-2091

anybo@miami-holdings.com

نُبذة عن مياكس

تمتلك الشركة القابضة الأم لمياكس، شركة ميامي إنترناشيونال القابضة مؤشر ميامي إنترناشيونال سيكيوريتيز إكستشينج (MIAX®)، مياكس بيرل ذ.م.م ((MIAX Pearl®))، مياكس إيميرالد ذ.م.م (MIAX Emerald®)، منيابوليس غرين إكستشينج ذ.م.م (MGEX)، برمودا ستوك إكستشينج (BSX).

مياكس ومياكس بيرل ومياكس إيميرالد هي عبارة عن بورصات أوراق مالية وطنية مسجلة لدى لجنة الاوراق المالية والبورصات (SEC) التي تحسن تقنية مياكس الرائدة في الصناعة وبنيتها التحتية لإتاحة تداول الخيارات المدرجة الأمريكية للشركات الأعضاء فيها. تعمل مياكس باعتبارها مقر التداول الحصري لخيارات التسوية النقدية على مؤشر سبايكس للتقلب (SPIKES® Volatility Index) (مؤشر:سبايك)، وهو مقياس للتقلب المتوقع لمدة 30 يومًا في صناديق SPDR® S&P 500® صندوق المؤشرات المتداولة (ETF) (SPY). بالإضافة إلى الخيارات، تسهل مياكس بيرل تداول الأسهم النقدية من خلال بورصة مياكس بيرل إيكوتيز (MIAX Pearl Equities™).

منيابوليس غرين إكستشينج هي بورصة مسجلة مع لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) وهي عبارة عن بورصة منتجات آجلة للأوراق المالية مسجلة بالإشعار مع لجنة الأوراق المالية والبورصات. تعد منيابوليس غرين إكستشينج بمثابة السوق الحصري لمجموعة متنوعة من المنتجات بما في ذلك القمح الربيعي الأحمر القاسي و سبايكس فيوتشرز. بالإضافة إلى ذلك، منيابوليس غرين إكستشينج هي سوق للعقود المحددة (DCM) ومنظمة مقاصة للمشتقات (DCO) بموجب لجنة تداول السلع الآجلة، وتوفر سوقًا للعقود المحددة منظمة مقاصة للمشتقات وخدمات السوق النقدي في مجموعة من فئات الأصول.

برمودا ستوك إكستشينج هي عبارة عن سوق أوراق مالية دولي إلكتروني رائد تنظمه هيئة النقد في برمودا (BMA)، وهي متخصصة في إدراج وتداول أدوات السوق الرأس مالية مثل الأسهم، والمسائل المتعلقة بالديون، والصناديق، وصناديق التحوط، وأذون المشتقات والأوراق المالية المرتبطة بالتأمين. وإذ هو عضو كامل العضوية في الاتحاد العالمي للبورصات وعضو منتسب في المنظمة الدولية للجان الأوراق المالية، فبرمودا ستوك إكستشينج معترف بها عالميًا، بما في ذلك من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات.

تقع المكاتب التنفيذية لمياكس والمركز الوطني للعمليات في برنستون بولاية نيوجيرسي، إلى جانب مكاتب إضافية تقع في ميامي في الولايات التالية: فلوريدا، ومنيابوليس، وهاملتون، وبرمودا.

للمزيد من المعلومات حول مياكس، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.MIAXOptions.com .

للمزيد من المعلومات حول منيابوليس غرين إكستشينج، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.mgex.com .

للمزيد من المعلومات حول برمودا ستوك إكستشينج ، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.BSX.com .

تنويه وملاحظة تحذيرية في ما يتعلق بالبيانات الاستشرافية

يجب ألا يشكل البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء أي أوراق مالية لشركة ميامي إنترناشيونال هولدنغز (مع الشركات الفرعية التابعة لها، الشركة)، ويجب ألا يشكل عرضًا أو التماسًا أو بيعًا في أي دولة أو ولاية قضائية يكون فيها، حيث سيعد هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني. قد يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات استشرافية، بما في ذلك بيانات استشرافية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح الدعاوى القضائية الخاصة بالأوراق المالية لعام 1995. تصف البيانات الاستشرافية التوقعات أو الخطط أو النتائج أو الاستراتيجيات المستقبلية وتسبقها عمومًا كلمات مثل “ربما” أو “مستقبلًا” أو “خطة” أو “مخططة” أو “سوف” أو “ينبغي” أو “متوقع” “يُتوقع” أو “مسودة” أو “أخيرًا” أو “مُتوقع”. نحذر من أن هذه البيانات تخضع للعديد من المخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف الظروف أو الأحداث أو النتائج المستقبلية بشكل جوهري عن تلك المتوقعة في البيانات الاستشرافية، بما في ذلك المخاطر التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عن تلك المتوقعة في البيانات الاستشرافية.

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