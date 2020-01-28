‫شركة مياكس ترحب بالخبير المخضرم في الصناعة مارك ويتجين لترؤس قسم توسيع الأسهم الآجلة ومنتجات الأوراق النقدية الرقمية

برنستون، نيوجيرزي، 28 كانون الثاني/يناير، 2020 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة ميامي إنترناشيونال هولدنغز (أم آي أتش)، الشركة القابضة الأم لمؤشرات مياكس أوبشنز، مياكس بيرل ومياكس إيميرالد (التي تعرف معا بمجموعة مياكس إكستشينج)، اليوم أن مارك ويتجين قد انضم إلى شركة ميامي إنترناشيونال هولدنغز كنائب رئيس تنفيذي، قسم منتجات الأسهم الآجلة والمنتجات المبتكرة لأم آي أتش ومسؤول اتصال تنفيذي لشؤون الامتثال بالأنظمة. وسيكون أيضا الرئيس التنفيذي لمؤشر ميامي إنترناشيونال للأسهم الآجلة، أل أل سي، Miami International Futures Exchange, LLC وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل من قبل أم آي أتش. وسيلعب ويتجين بدور أساسي في المشاريع ذات الصلة بأعمال الأسهم الآجلة فيما تتوسع شركة مياكس إكستشينج غروب من التجارة الإلكترونية بالخيارات إلى الأسهم النقدية، الأسهم الآجلة والمنتجات المبتكرة، بما في ذلك الأوراق المالية الرقمية والأرصدة الرقمية المشفرة ومشتقاتها.

يجلبويتجين أكثر من 15 عامًا من الخبرة المالية والتنظيمية لفريق القيادة العليا في مياكس. فقد عمل السيدويتجينسابقًا كمفوض ورئيس لجنة تداول العقود الآجلة للسلعمن العام 2011 إلى العام 2015. وفي الآونة الأخيرة، شغل منصب المدير الإداري لمؤسسة إيداع الودائع والمقاصة، حيث قاد بنجاح السياسة الدعوية العالمية للشركة وترأس مجلس إدارة ديفيرف/سيرف.

ركز ويتجين جهوده المهنية الأحدث على تأثير التكنولوجيا على الخدمات المالية، وتوفير القيادة الفكرية من خلال كتاباته والعمل في المجالس الاستشارية للمراكز الفكرية وغيرها من المؤسسات التي تركز على التكنولوجيا.

في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، عمل ويتجين كواحد من خمسة مفوضين معينين في لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأميركية. وقد عمل سابقًا كمستشار وكبير مستشاري السياسة للسناتور هاري ريد، الذي قدم له المشورة بشأن إصلاح وول ستريت، والخدمات المصرفية، والإسكان، والاتصالات، والتكنولوجيا وغيرها من التشريعات.

وقال توماس بي غالاغر، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركةأم آي أتش: “نحن سعداء جدًا للترحيب بمثل هذا الخبير المخضرم في الصناعة إلى فريقنا التنفيذي. يعتبر مارك قائدًا مثبت الأهلية وخلفيته الواسعة لا تقدر بثمن بالنسبة لشركةأم آي أتشحيث نسعى إلى تأسيس وجودنا في سوق العقود الآجلة في الولايات المتحدة وتوسيع عروض منتجاتنا.”

وقالت باربارا جي كوملي، نائبة الرئيس التنفيذي والمستشارة العامة لشركةأم آي أتش: “إن نهج مارك الاستراتيجي والرؤيوي، فضلاً عن ثروته من المعرفة في المنتجات الاستثمارية المبتكرة، سوف يدعم توسعنا المستمر في عروض الأصول الجديدة“.

وقال ويتجين: “لدىمياكسالتزام واضح بتقديم منتجات استثمارية مبتكرة وتزويد السوق بالخيارات والابتكار. أنا متحمس للانضمام إلى هذا الفريق لمساعدتهم على مواصلة توسيع عروضهم لخدمة عملائهم بشكل أفضل والنهوض بالصناعة.”

حصل ويتجين على درجة البكالوريوس من جامعة كريتون، بتقدير امتياز ويحمل شهادة الدكتوراه في الحقوق من كلية الحقوق بجامعة أيوا، بامتياز.

وأعلنت شركة أم آي أتش اليوم أنها تخطط لافتتاح مكتب لها في واشنطن العاصمة في الربع الأول من العام 2020.

لمزيد من المعلومات حول ميامي هولدنغز إنترناشيونال ومجموعة مياكس إكستشينج، يرجى الاطلاع على الموقع التالي على الإنترنت: www.MIAXOptions.com، أو الاتصال بمكتب العمليات التجارية لمياكس على عنوان البريد الألكتروني التالي: TradingOperations@MIAXOptions. com..

اتصالات الشركات:

دومينيك برونيتي – ميلر

الهاتف: +1-609-897-1465

البريد الألكتروني: dprunetti@miami-holdings.com

نبذة عن شركة ميامي إنترناشيونال هولدنغز ومجموعة مياكس إكستشينج

ميامي إنترناشيونال هولدنغز إنك هي الشركة القابضة الأم لشركة ميامي إنترناشيونال سيكيوريتيز إكستشينج أل أل سي (مياكس أوبشنز) ومياكس بيرل، أل أل سي (مياكس بيرل)، ومياكس إيميرالد أل أل سي (مياكس إيميرالد)، وإضافة إلى مياكس أوبشنز، تشكل هذه مجموعة مؤشرات مياكس إكستشينج، وهي ثلاثة مؤشرات خيارات تداول أسهم إلكترونيةبالكامل.

تستفيد مؤشرات مياكسومياكس بيرل ومياكس إيميرالدمن التكنولوجيا والبنية التحتية الرائدة في الصناعة لمياكس إكستشينج لتزويد شركاتها الأعضاء بتسعير تقليدي وتخصيص تناسبي(مياكس)، وتسعير محترفي الأسهم وتخصيص الوقت – السعر(مياكس بيرل)، وهيكل سوق هجين مع تسعير صانع السعر والتخصيص التناسبي (مياكس إيميرالد).

مياكسأوبشنز هي آلية البورصة الحصرية للخيارات التي تمت تسويتها نقدًا على مؤشر التقلباتسبايكس (المؤشر: SPIKE)، وهو مقياس للتقلب المتوقع لـ 30 يوما في أسهم أس بي دي آر أس أند بي 500 إي تي أف (أس بي واي).

تقع المكاتب التنفيذية لمجموعةمياكس إكستشينجوالمركز الوطني للعمليات في برنستون، نيوجيرسي، مع مركز ميامي للعمليات ومكاتب إضافية في ميامي، فلوريدا.

أم آي أتش تمتلك أيضا حصة الغالبية في ملكية بورصة أسهم برمودا.

لمعرفة المزيد حول ميامي إنترناشيونال هولدنغز ومجموعة مياكس إكستشينج، يرجى زيارة: www.MIAXOptions.com

تنويه وملاحظة تحذيرية في ما يتعلق بالبيانات التطلعية



يجب ألا يمثل هذا البيان الصحفي عرضا لبيع أو التماس عرض لشراء أية أوراق مالية من شركة ميامي الدولية القابضة (مع الشركات الفرعية التابعة له، الشركة)، وشركة أم إي إي جي هولدنغز المحدودة (مع ميدشينز، أم إي إي جي) ولا يجب أن يشكل عرضا، أو التماسا أو بيعا في أي ولاية أو اختصاص قضائي يكون فيها مثل هذا العرض؛ الالتماس أو البيع غير قانوني.هذا البيان الصحفي قد يحتوي على بيانات تطلعية، بما في ذلك البيانات التطلعية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي للأوراق المالية الخاصة لعام 1995. وتصف البيانات التطلعية التوقعات أو الخطط أو النتائج أو الاستراتيجيات المستقبلية وتسبقها عمومًا كلمات مثل “قد”، “المستقبل”، “الخطة” أو “المخطط”، “سوف” أو “ينبغي”، “المتوقع”، “يتوقع”، “المسودة”، “في النهاية” أو “المتوقعة”. إننا نحذر من أن هذه البيانات تخضع لمجموعة كبيرة من المخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف الظروف أو الأحداث أو النتائج في المستقبل ماديًا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية، بما في ذلك المخاطر المتمثلة في أن تأتي النتائج الفعلية مختلفة ماديًا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية.

تظل جميع العلامات التجارية للأطراف الثالثة (بما في ذلك الشعارات والرموز) التي تشير إليها الشركة ملكًا لأصحابها المعنيين. ما لم يتم تحديد ذلك على وجه التحديد، فإن استخدام الشركة للعلامات التجارية للأطراف الأخرى لا يشير إلى أي علاقة أو رعاية أو تأييد بين مالكي هذه العلامات التجارية والشركة. أي إشارات من قبل الشركة إلى علامات تجارية خاصة بطرف ثالث هي لتحديد سلع و / أو خدمات الطرف الثالث المقابلة ويجب اعتبارها استخدامًا عادلًا بموجب قانون العلامات التجارية.