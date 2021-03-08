‫شركة مايكرووركرز تدمج برمجية ONTO Wallet من شركة أونتولوجي لتسهيل خيارات الدفع البديلة للعمال

سنغافورة، 8 آذار/مارس، 2021 / بي آر نيوزواير / — للجسر بين أجزاء منصة مايكرووركرز عالميا، أعلنت شركتا أونتولوجي و مايكرووركرزأم دبليو عن أحدث مراحل تعاونهما الذي شهد قيام شركة أونتولوجي بالإشراف على دمج برمجية ONTO Wallet في منصة مايكروركرز، ما يوفر خيارات دفع بديلة عدا عن تطبيقي الدفع بايبال (PayPal) وبايونيير (Payoneer).

يسمح ذلك لـ مايكرووركرز بالاستفادة من برمجية البلوكتشين من أونتولوجي لدعم مطالب الذكاء الاصطناعي المتزايدة وتمكين العمال من استخدام برمجية ONTO لتحويل مدفوعاتهم المشفرة. يمكن للمستخدمين تخزين ومشاركة سجلهم ودرجات سمعتهم بأمان من خلال معرف ONT ID لتحويل مدفوعاتهم الخاصة بهم على السلسلة مع التشفير المتطور والحفاظ على التحكم في البيانات. مع اكتمال الاختبار الأولي، سيتم تحقيق ذلك قريبًا لجميع مستخدمي مايكرووركرز.

وصرح لي جون، مؤسس شركة أونتولوجي، قائلاً: “نحن فخورون بمساعدة مستخدمي وأصحاب العمل في منصة مايكرووركرز للحصول على الدفع عبر تطبيق ONTO باستخدام منصة قائمة على الهوية كوسيلة لتقديم الخدمات في وقت تشتد الحاجة إليه.”

يمكن للمستخدمين سحب عملة BUSD، وإيداع عملة اليورو في بطاقات الخصم البنكية الخاصة بهم. هناك أيضًا مزايا أخرى للمستخدمين، بما في ذلك أقل رسوم سحب منصة ممكنة لا تزيد عن بنسبة 2٪. كما تمت إضافة مزايا أخرى بما في ذلك إلغاء رسوم الافتتاح ومنطقة مكافآت العملة الرقمية. أخيرًا، يمكن إنشاء شهادة دخل بنقرة واحدة لمساعدة الباحثين عن عمل.

وفقًا لـ ناتفي نغوين، الرئيس التنفيذي لشركة مايكرووركرز، “من خلال تمكين هذا الاندماج، فإننا نخطو خطوات كبيرة في ما يتعلق بكيفية حصول عمالنا على رواتبهم. سيؤدي ذلك إلى تعزيز مستوى جديد من الحرية المالية وتمكين المستخدمين من الاستفادة من الميزات الجديدة. نحن مكرسون للاستفادة من هذه التقنيات الناشئة لتزويد المستخدمين بأفضل تجربة ممكنة.”

حول أونتولوجي

أونتولوجي هي شركة تقنية بلوكتشين عالية الأداء، مفتوحة المصدر، متخصصة في الهوية والبيانات اللامركزية. تدعم البنية التحتية الفريدة لـ أونتولوجي التعاون القوي عبر السلسلة وقابلية التوسع من المستوى 2، ما يوفر للشركات المرونة في تصميم تقنية البلوكتشين التي تناسب احتياجاتهم. مع مجموعة من بروتوكولات الهوية اللامركزية ومشاركة البيانات لتعزيز السرعة والأمان والثقة، تشمل ميزات أونتولوجي ONT ID، وهو تطبيق معرف رقمي للهاتف المحمول و DID المستخدم عبر النظام العام، و DDXF، وهي شبكة تبادل بيانات لامركزية، وإطار عمل تعاوني.

حول مايكرووركرز

مايكرووركرز هي منصة مبتكرة على الإنترنت تربط أصحاب العمل والعاملين المستقلين من جميع أنحاء العالم. مايكرووركرز هي البديل الأول لـ Amazon Mechanical Turk وهي متوفرة لمؤسسات الأعمال وأصحاب الأعمال الحرة في أكثر من 190 دولة حول العالم.

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