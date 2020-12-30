‫شركة ماكغرو هيل توفر حلول التعلم الرقمي لجامعة الملك سلمان الدولية في مصر

القاهرة، 30 كانون الأول/ديسمبر، 2020 / بي آر نيوزواير / — وقعت شركة ماكغرو هيل لعلوم التعلم اتفاقاً في الشهر الجاري مع جامعة الملك سلمان الدولية التي تم افتتاحها مؤخرا، وهو ما يتيح لطلابها الاستخدام والتفاعل مع محتوى ماكغرو هيل المتطور التكيفي والتفاعلي للتعليم العالي. كما اعتمدت الجامعة، التي تبنت التعلم الرقمي منذ إنشائها، سلسلة اللغة الإنجليزية للإستخدامات الأكاديمية الجديدة الخاصة بـماكغرو هيل والتي تسمى New Interactions، وهي سلسلة رائدة لتعليم اللغة الإنجليزية للأغراض الأكاديمية، وهي متاحة على منصة إدارة المساقات التعليمية الجامعية الحائزة على الجوائز McGraw Hill Connect.

وعلى صعيد دعم برنامج المنح الدراسية بالجامعة، منحت ماكغرو هيل أيضًا مائة ترخيص لـ SIMnet لطلاب الجامعة مجاناً، وهي منصة لتعلم وتقييم مهارات إستخدام تطبيقات Microsoft Office، بالإضافة إلى منحة التطوير المهني للطاقم اللأكاديمي لدعم التعليم والتعلم الرقمي الفعال .

تم التوقيع على الاتفاق في مقر جامعة الملك سلمان الدولية بحضور رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور أشرف سعد حسين ورئيس مجلس الأمناء الأستاذ الدكتور محمد عبد الحميد شعيرة وأعضاء مجلس الأمناء ونواب وزير التعليم العالي المصري.

“يشرفنا أن نكون في شراكة مع جامعة الملك سلمان الدولية، التي ستكون رائدة في تزويد طلابها بتعليم عالي الجودة يعدهم لمواجهة التحديات والفرص في الاقتصاد العالمي المعاصر،” كما قال أنتوني لورين، رئيس الذراع الدولي بماكغرو هيل: “نعتقد أن المعلمين والطلاب في جميع أنحاء الجامعة سيستفيدون بشكل كبير من المحتوى الرقمي المواد العلمية المكيفة لاحتياجات المؤسسات التعليمية والمصممة للسماح للطلاب بالتعلم بكفائة وبالسرعة التي تناسبهم.”

تستخدم منصة ماكغرو هيل Connect تقنية ذكية لتكييف تجربة التعلم لاحتياجات كل طالب ودعم المعلمين والأكاديميين ليكونوا أكثر فاعلية. ويتم استخدام هذه المنصة من قبل ملايين الطلاب على مستوى العالم والتي تمنح المعلمين المرونة لتدريس مقرراتهم الدراسية بطريقتهم الخاصة، مع تزويد الطلاب بمادة تعليمية جذابة بتكلفة تنافسية تمكنهم من تحقيق أهدافهم التعليمية.

جامعة الملك سلمان الدولية هي مشروع تعاوني مشترك بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية لتعزيز التنمية في شبه جزيرسيناء. وقد افتتح الجامعة الرئيس عبد الفتاح السيسي والأمير فهد بن سلطان آل سعود نيابة عن الملك سلمان.

“تتمثل إحدى الركائز الإستراتيجية لجامعة الملك سلمان في تحقيق معدلات مشاركة وتفاعل عالية للطلاب من خلال اعتماد أحدث التقنيات مثل تكنولوجيا التعلم التكيفية”، كما قال البروفيسور أشرف حسين، رئيس جامعة الملك سلمان الدولية: نهدف إلى تزويد معلمينا بمجموعة متنوعة من مواد المحتوى الرقمي التفاعلي لتحسين الأداء الأكاديمي. ستعمل هذه الاتفاقية على تعضيد العلاقة بين جامعة الملك سلمان وماغرو هيل، والمضي قدمًا لتحقيق رؤيانا الاستراتيجية.”

ماكغرو هيل

ماكغرو هيل هي شركة علوم تعليمية تقدم خبرات تعلم تكيَفي ومستقل تهدف لمخرجات و نواتج أفضل للطلاب وأولياء الأمور والمعلمين والمهنيين. نحن معنيون بالعدالة التعليمية من خلال تقديم حلولاً في متناول الطلاب تدعم نجاحهم تعليمياً وتساعدهم على بناء حياة أفضل. يقع المقر الرئيسي لشركة ماكغرو هيل في مدينة نيويورك، ولها مكاتب في جميع أنحاء أميركا الشمالية وآسيا وأستراليا وأوروبا والشرق الأوسط وأميركا الجنوبية، وتتوفر حلولها التعليمية لمرحلة ما قبل الحضانة إلى الصف 12 والتعليم العالي والمهنيين وغيرهم بأكثر من 75 لغة. زورونا على mheducation.co.uk أو وزورونا على فيسبوك, إنستاغرام, لنكدن أو تويتر.

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