‫شركة ليزرفيش تطلق حزمة أتمتة العمليات التجارية لدعم إعادة فتح المؤسسات الرقمية بعد الجائحة

الحزمة الجديدة هي توسيع لمجموعة موجودة تضم أكثر من 100 قالب للحلول تسمح لمستخدمي ليزرفيش بتنزيل الرسوم التخطيطية للعملية، ومهام سير العمل، وحقول للنماذج والتقارير، وكلها يمكن إعادة تهيئتها لتلائم المتطلبات التشغيلية المحددة للمؤسسة لنشر الحلول بسرعة.

وقالت ليندا دينغ، مديرة التسويق الاستراتيجي في شركة ليزرفيش: “تلتزم شركة ليزرفيش بدعم المؤسسات على صعيد كل الصناعات في استجابتها السريعة للتعافي من الجائحة. لقد عملنا مع عملاء مبتكرين وقادة الصناعات وشركاء التكنولوجيا لتطوير قوالب سير العمل منخفضة التعليمات البرمجية لهذه الحزمة والتي يمكن نشرها بسرعة، بهدف زيادة إمكانية الوصول إلى الخدمات وإبراز إجراءات السلامة عندما يكون الموظفون، والعملاء، والطلاب، والجهات في أمس الحاجة إليها؛ واستعادة الوقت للقادة التنظيميين للتركيز على رفاهية مجتمعاتهم ومستقبل مؤسستهم.”

تتضمن الحزمة ثلاث فئات من أتمتة العمليات التي يمكن للمستخدمين استخدامها في مجموعة متنوعة من السياقات: الاستجابة لحالات الطوارئ على المدى القصير، وتحديث تدفق العمل على المدى المتوسط، والتحول الرقمي طويل الأجل. وأول هذه الحلول الجديدة متاح الآن، مع إصدارات إضافية مخطط لها في أغسطس/آب وأكتوبر/تشرين الأول 2021. يتضمن الإصدار الأولي الحلول التالية:

·تيح تقرير الأعراض اليومي للموظف ‎ ‎ إجراء فحص مسبق أسرع للموظفين ويدعم السلامة المستمرة في العمل. يسمح الحل للموظفين بإرسال تقرير يومي عن الأعراض عبر الإنترنت قبل بدء العمل لهذا اليوم. ويتم إخطار ممثل الموارد البشرية عن طريق البريد الإلكتروني إذا كان الموظف يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة أو يبلغ عن أي أعراض أو كان على اتصال بأي شخص تم تشخيص إصابته بكوفيد-19. يتم بعد ذلك إخطار هؤلاء الموظفين عبر البريد الإلكتروني الآلي بالبقاء في المنزل والراحة أو يُنصحهم بالعمل عن بُعد.

إجراء فحص مسبق أسرع للموظفين ويدعم السلامة المستمرة في العمل. يسمح الحل للموظفين بإرسال تقرير يومي عن الأعراض عبر الإنترنت قبل بدء العمل لهذا اليوم. ويتم إخطار ممثل الموارد البشرية عن طريق البريد الإلكتروني إذا كان الموظف يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة أو يبلغ عن أي أعراض أو كان على اتصال بأي شخص تم تشخيص إصابته بكوفيد-19. يتم بعد ذلك إخطار هؤلاء الموظفين عبر البريد الإلكتروني الآلي بالبقاء في المنزل والراحة أو يُنصحهم بالعمل عن بُعد. ويدعم استبيان تجربة العمل من المنزل ‎ ‎ جهود أصحاب العمل المستمرة لمراقبة رفاهية الموظف أثناء العمل عن بُعد. ويمكن لأصحاب العمل استخدام حل الاستبيان هذا لتقييم مدى تكيف موظفيهم مع العمل من المنزل، وما الذي يعمل بشكل جيد، وما الذي يمكن تحسينه. ويمكن تصميم أسئلة الاستبيان بسهولة لتلبية الاحتياجات التنظيمية.

جهود أصحاب العمل المستمرة لمراقبة رفاهية الموظف أثناء العمل عن بُعد. ويمكن لأصحاب العمل استخدام حل الاستبيان هذا لتقييم مدى تكيف موظفيهم مع العمل من المنزل، وما الذي يعمل بشكل جيد، وما الذي يمكن تحسينه. ويمكن تصميم أسئلة الاستبيان بسهولة لتلبية الاحتياجات التنظيمية. ويتيح تتبع المخزون وطلب المعدات ‎ ‎ لفرق تكنولوجيا المعلومات تتبع الأجهزة المقدمة للموظفين عن بُعد وإدارة مخزون المعدات. لتتبع الأجهزة المستخدمة في الأصل بالمكتب، ويقدم للموظفون المعلومات المرتبطة بأجهزتهم، مثل رقم معرف الجهاز، عبر نموذج إلكتروني. يمكن أيضاً استخدام النموذج لطلب معدات إضافية. عند تقديم طلب للحصول على أجهزة إضافية، يتم تعيين أحد موظفي تكنولوجيا المعلومات تلقائياً لتعيين المعدات للموظف.

لفرق تكنولوجيا المعلومات تتبع الأجهزة المقدمة للموظفين عن بُعد وإدارة مخزون المعدات. لتتبع الأجهزة المستخدمة في الأصل بالمكتب، ويقدم للموظفون المعلومات المرتبطة بأجهزتهم، مثل رقم معرف الجهاز، عبر نموذج إلكتروني. يمكن أيضاً استخدام النموذج لطلب معدات إضافية. عند تقديم طلب للحصول على أجهزة إضافية، يتم تعيين أحد موظفي تكنولوجيا المعلومات تلقائياً لتعيين المعدات للموظف. ·يسمح استبيان العودة إلى العمل ‎ ‎ لأصحاب العمل بجمع المعلومات المطلوبة مثل أعراض الموظف والعودة إلى جدول العمل لإبلاغ ودعم استراتيجية إعادة فتح المؤسسة. واستنادًا إلى إجابات الموظفين، يمكن تعيينهم لمجموعة أو مرحلة معينة تتوافق مع إرشادات مسؤولي الصحة المحليين، وتتوافق مع إستراتيجية إعادة الفتح الخاصة بكم وتمكن مؤسستك من إدارة القدرات داخل المكتب.

لأصحاب العمل بجمع المعلومات المطلوبة مثل أعراض الموظف والعودة إلى جدول العمل لإبلاغ ودعم استراتيجية إعادة فتح المؤسسة. واستنادًا إلى إجابات الموظفين، يمكن تعيينهم لمجموعة أو مرحلة معينة تتوافق مع إرشادات مسؤولي الصحة المحليين، وتتوافق مع إستراتيجية إعادة الفتح الخاصة بكم وتمكن مؤسستك من إدارة القدرات داخل المكتب. ويساعد طلب الإجازة الخاصة بكوفيد-19‏ ‎ ‎ في دعم الامتثال لقانون الاستجابة الأولية لفيروس كورونا للعائلات ولتزويد الموظفين بإجازة مرضية مدفوعة الأجر أو إجازة طبية وعائلية موسعة لأسباب تتعلق بكوفيد-19. ويمكن للموظف تقديم طلب إجازة عبر نموذج عبر الإنترنت؛ ثم يتم توجيهه تلقائياً لممثل الموارد البشرية للمراجعة والموافقة. ويقوم الرد الآلي للبريد الإلكتروني بإعلام الموظف سواء تمت الموافقة على الطلب أو رفضه.

بالإضافة إلى تمكين النشر السريع لحلول الأتمتة، والتي توفر حزم إعادة الافتتاح الرقمية للمؤسسات والأدوات اللازمة لتتبع الطلبات ومعالجة البيانات، مما يسمح بالتحسين المستمر. وبالإضافة إلى تمكين النشر السريع للحلول الآلية، توفر حزمة إعادة الفتح الرقمية للمؤسسات الأدوات اللازمة لتتبع الطلبات ومعالجة البيانات، مما يسمح بالتحسين المستمر. لمعرفة المزيد حول كيفية استخدام المؤسسات لحلول ليزرفيش خلال الجائحة وفي التخطيط المستقبلي، قم بزيارة‎ ‎ صفحة موارد إعادة الفتح الرقمية الخاصة بشركة ليزرفيش .

ملاحظات للمحررين

حول شركة ليزرفيش

شركة ليزرفيش هي المزود الرائد للبرمجيات كخدمة (SaaS) لإدارة المحتوى الذكي وأتمتة العمليات التجارية.‎ ‎ ومن خلال تدفقات العمل القوية، والنماذج الإلكترونية، وإدارة المستندات والتحليلات، تعمل منصة ليزرفيش (®Laserfiche) على تسريع كيفية إنجاز الأعمال، مما يُمكِّن القيادات من التركيز على النمو بمختلف أرجاء الشركة.

وكانت ليزرفيش رائدة في نهج المكتب الخالي من الورق عن طريق إدارة محتوى الشركة. واليوم، يتضمن نهج تطوير “السحابة أولاً” من ليزرفيش الابتكارات في التَعلُّم الآلي والذكاء الاصطناعي لتمكين المؤسسات في أكثر من 80 دولة من التحول إلى الأعمال رقمية. كما يستخدم العملاء في كل صناعة — بما في ذلك الحكومة والتعليم والخدمات المالية والرعاية الصحية والتصنيع — ليزرفيش من أجل زيادة الإنتاجية وتوسيع نطاق أعمالهم وتقديم تجارب العملاء الرقمية أولاً.

يلتزم موظفو شركة ليزرفيش في المكاتب حول العالم برؤية الشركة المتمثلة في تمكين العملاء وإلهام الأشخاص لإعادة تصور كيف يمكن للتكنولوجيا أن تُغيِّر من حياة الناس.

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