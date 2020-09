‫شركة لوسيد موتورز تطلق سيارة “لوسيد أير”، أقوى سيارة سيدان كهربائية فاخرة وأكثرها فعالية في العالم

معايير جديدة لابتكار السيارات الكهربائية، والأداء، والفخامة والاستدامة متوفرة في سيارة لوسيد أير، مع مجموعة كاملة من الموديلات التي تبدأ بأقل من 80,000 دولار

نيوارك، كاليفورنيا، 11 أيلول/سبتمبر، 2020 / بي آر نيوزواير / — كشفت شركة “لوسيد موتورز” لوسيد Motors ، التي تسعى إلى وضع معايير جديدة للنقل المستدام بسياراتها الكهربائية، اليوم النقاب عن تفاصيل الإنتاج لسيارتها المرتقبة منذ بعض الوقت “لوسيد أير” (Lucid Air)، وذلك في نشرة على الإنترنت من مقرها الرئيسي في سيليكون فالي.وإذ حددت بالفعل معايير جديدة للصناعة في قطاعات السيارات الكهربائية والفاخرة في المجالات الرئيسية المتعلقة بالأداء والكفاءة والتصميم، ستبدأ عمليات تسليم سيارة السيدان الفاخرة الكهربائية الجديدة بالكامل في ربيع العام 2021.

وقال بيتر رولينسون، الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي للتكنولوجيا في لوسيد موتورز: “تعمل شركةلوسيد موتورز على تحسين السيارة الكهربائية، ومن خلال ذلك المساعدة في دفع الصناعة بأكملها إلى الأمام نحو التبني السريع للتنقل المستدام. والهدف من هذا النهج الدؤوب لتطوير السيارة الكهربائية الأكثر تقدمًا في العالم هو إفادة البشرية جمعاء من خلال توفير نقل مستدام، صفري الانبعاثات، وكذلك اجتذاب عملاء جدد لعالم السيارات الكهربائية. وعبر سيارة لوسيد أير، قدمنا سيارة الحلم للصناعة بأكملها، سيارة تظهر التطورات الممكنة من خلال دفع حدود تكنولوجياالسيارة الكهربائيةوالأداء إلى مستويات جديدة.”

استخدام الفضاء لإيجاد الهواء

سيارةلوسيدأيرهي نتيجة لنهج ثوري لتغليف السيارات يدعى “مفهوم فضاء لوسيد” Lucid Space Concept الذي يستفيد من تصغير مجموعة نقل الحركةفي السيارة الكهربائيةالمطورة داخليًا منلوسيدلتحسين مساحة المقصورة الداخلية. يعتبر هذا المفهوم أساسيًا في بنية منصةالسيارة الكهربائية المتقدمة للوسيدالتي يتم بناءلوسيدأيرعليها كما ومركباتلوسيدالقادمة. إنه نهج شامل ونظيف لبناء المركبات الكهربائية المتقدمة دون استخدام الحلول “الجاهزة” الحالية التي كثيرًا ما نراها في السيارات الكهربائية من شركات صناعة السيارات القديمة

من خلال صنع محركات كهربائية أصغر حجمًا وأكثر قوة في الوقت نفسه وتحسين تغليف مجموعة نقل الحركة الكهربائية بالكامل بشكل كبير، فإنلوسيدقادرة على كسب هذه المساحة للركاب وراحتهم. هذا يوسع فلسفة الكفاءة المفرطة المضمنة في كل جانب من جوانبلوسيد أير من الطاقة إلى الكفاءة المكانية مما يوفر مزيجًا غير مسبوق من النطاق والوظائف العملية والأداء والرفاهية.

يساهم مفهوم الفضاء أيضًا في النسب المختلفة والحديثة لـلوسيد أير دون الاعتماد على أي معلومات تقليدية لتصميم السيارات الكهربائية بدلاً من تقديم سيارة جميلة تبدو مميزة تمامًا على الطريق.

ويقول ديريك جينكينز، نائب الرئيس للتصميم في لوسيد موتورز: “عندما شرعنا في هذه الرحلة فيلوسيد موتورز وطورنا مركبتنا الأولى لوسيدأير، رفضنا المساومة. قررنا في وقت مبكر أننا سنواصل كل جوانب الأداء والابتكار والرفاهية. والنتيجة أننا نبني أفضل سيارة في العالم، والأرقام تتحدث ببساطة عن نفسها. والأكثر من ذلك أننا فعلنا كل هذا دون التضحية بجماللوسيدأير والتي ستقف كأول مثال على سيارة تم إنشاؤها من الصفر للاستفادة من حرية التصميم الكاملة التي توفرها بنية السيارة الكهربائية.”

ولاية ملهمة

من خلال أخذ إشاراتها من ولاية كاليفورنيا، فإن روح الولاية لا تكمن فقط في جميع منتجاتلوسيد موتورز ولكن أيضًا في تجارة التجزئة والتجارب الرقمية التي تقدمها العلامة التجارية. وكما يوحي الاسم، فإنلوسيدمستوحاة من فكرة رؤية الأشياء بشكل مختلف وتحقيق هذه الأحلام. يتم تلخيصها في شعار العلامة التجارية “واصل الحلم”، الذي يمثل أيضًا رؤية الشركة لرفض الوضع الراهن ودفع الحدود دائمًا في تكنولوجيا السيارة الكهربائية.

وقال جينكينز: “تم إطلاق العلامة التجاريةلوسيدبعقلية تقدمية لحقبة ما بعد الرفاهية المناسبة بشكل مثالي لتلبية الاحتياجات سريعة التطور للمشترين الأكثر تقدمية. نحن نتجه إلى مستقبل يرى فيه المستهلكون الواعون الاستدامة والتصميم المتقدم والابتكار التقني على نفس القدر من الأهمية للمزيد من القيم التقليدية الفاخرة للجودة والحرفية. نحن نعتبرلوسيدفي طليعة التحول في تفضيلات المستهلك نحو العلامات التجارية الجديدة التي تقدم علاقات مباشرة إلى جانب المنتجات التي تتميز بمستويات جديدة تمامًا من التكنولوجيا والأداء والتصميم.”

وضع معايير جديدة على كل المستويات :

أداء يكسر الأرقام القياسية والنطاق

مع ما يصل إلى 1،080 حصانًا متوفرة في هيكل مزدوج المحرك بنظام الدفع الرباعي فإن لوسيدأير قادرة على تحقيق قطع مسافة ربع ميل مرة quarter-mile times as quick as 9.9 seconds على أساس ثابت وقابل للتكرار. وحتى الآن هي السيارة السيدان الكهربائية الوحيدة القادرة على قطع مسافة ربع ميل في أقل من 10 ثوانٍ. تُستكمل قوة لوسيدأير بقدرة ممتدة المدى متاحة تحقق نطاقًا تقديريًا من وكالة حماية البيئة يصل إلى 517 ميلًا estimated EPA range of up to 517 miles بشحنة واحدة.

أسرع سيارة كهربائية لناحية الشحن في العالم

عند وصولها إلى السوق، ستكونلوسيدأيرأسرع سيارة كهربائية يتم شحنها على الإطلاق fastest charging electric vehicle ever offered مع القدرة على الشحن بمعدلات تصل إلى 20 ميلاً في الدقيقة عند الاتصال بشبكة دي سي للشحن السريع. بالنسبة للمالكين الذين يشحنونلوسيدأيرفي ظروف حقيقية على الطريق، يمكن أن يترجم ذلك إلى شحن البطارية للسير 300 ميل من نطاق الشحن الكلي في 20 دقيقة فقط من الشحن.

حزم بطارية سيارة كهربائية مُثبتة في السباقات

اعتمدت شركةلوسيد موتورز على 10 سنوات من الخبرة وأكثر من 20 مليون ميل من الاختبارات الواقعية في إنشاء حزمة بطارية مدمجة مطورة داخليًا 113kWh extended-range battery pack . تم تطوير تقنية بطارياتلوسيدالتي أثبتت كفاءتها في السباقات والتي تم تطويرها بشكل أكبر في بطولات السباقات الكهربائية الرائدة في العالم مع نظام إدارة البطارية المخصص (BMS)وتعبئة الخلايا الذكية وكثافة الطاقة ذات المستوى العالمي.

تغليف داخلي رائد في فئته وأكبر حجم صندوق

مع فلسفة مفهوم الفضاء الحصرية منلوسيد تقدملوسيدأيرمقصورة داخلية كاملة الحجم من الفئة الفاخرة مع الحفاظ على بصمة سيارة سيدان رياضية رشيقة. وينتج هذا النهج أيضًا أكبر مساحة تخزين في أي سيارة كهربائية حتى الآن وقدرات تخزين ثنائية المستوى مذهلة في كل من المقصورتين الأمامية والخلفية.

السيارة الأيروديناميكية الأكثر فخامة في العالم

تعتبرلوسيدأيرالسيارة الفاخرة الأكثر كفاءة في استهلاك الهواء في العالم world’s most aero-efficient luxury car حيث تم الانتهاء من الاختبارات عليها في نفق الرياح المتطور للطرق المتعرجة فيوينشيرللتحقق من معامل السحب البالغ 0.21.

شاشات عرض زجاجية متطورة إلى جانب أدوات التحكم المادية اللمسية

يعكس التصميم الداخلي لـلوسيدأيرثورة في كيفية دمج شاشات العرض ذات الشكل الحر من الجيل التالي بشكل أنيق في بنية تصميم المقصورة مما يوفر طريقة جميلة وسلسة للتفاعل مع برنامج السيارة وواجهة المستخدم التي تركز على الإنسان. يوجد أمام السائق شاشة زجاجية منحنية قياس 34 بوصة 5 كي “تطفو” فوق لوحة القيادة مما يساهم في إضفاء إحساس لطيف وجيد التهوية في الداخل. بالإضافة إلى ذلك توجد لوحة إرشادية مركزية قابلة للسحب في متناول يد السائق والراكب للتحكم بشكل أعمق في أنظمة ووظائف السيارة. لاستكمال الشاشات الرقمية توجد العديد من أدوات التحكم المادية شديدة اللمس والدقة، بما في ذلك الطوربينات المضلعة لوظائف عجلة القيادة وبكرة التحكم في مستوى الصوت ومفاتيح التبديل المصنوعة من السبائك لضبط إعدادات المناخ.

المستوى التالي في نظام “أداس”

نظاملوسيدأيرالمتطور لمساعدة السائق (ADAS) وهو نظام لوسيد DreamDriveهو أول منصة من نوعها تجمع بين مجموعة المستشعرات الأكثر شمولاً في السوق the most comprehensive sensor suite on the market مع نظام مراقبة السائق المتطور (DMS)وكلها تأتي عادية في نسخة لوسيدأير دريم. إنه أول نظام من نوعه يقدم 32 مستشعرًا تغطي الرؤية والرادار والموجات فوق الصوتية بالإضافة إلى أول نظام LIDAR قياسي عالي الدقة في العالم فيسيارة كهربائية تعمل جميعها جنبًا إلى جنب مع نظاممراقبة السائقالقياسي ورسم خرائط عالية الدقة جغرافيًا لتوفير النهج الأكثر أمانا لتقنيات مساعدة السائق من المستوى 2 والمستوى 3.

تكنولوجيا الإضاءة الأكثر تقدمًا في العالم

المصابيح الأمامية فيلوسيدأيرهي نظام ثوري حقًا لمصفوفة العدسات الدقيقة يتكون من آلاف “القنوات الضوئية”. تم تطوير هذه التقنية داخليًا بالكامل وهي توفر نظام الإضاءة الأكثر سطوعًا ودقة وتطورًا على الإطلاق. التوجيه الرقمي لاتجاه الضوء ممكن عن طريق التحويل الرقمي لقنوات الضوء في اتجاهات مختلفة مما يقدم ثورة في الرؤية ويعزز السلامة.

النظام الصوتي Alexa مدمج أصلاً في لوسيد أير

تعاونت لوسيد مع أمازون لجلب تطبيق Alexa المدمج المتطور مباشرة إلى لوسيدأير. يتيح ذلك للسائق والركاب الاستمتاع بتجربة Alexa الكاملة أثناء التنقل – بما في ذلك التنقل والاتصال وتدفق الوسائط والتحكم في المنزل الذكي وإضافة عناصر إلى عربة التسوق أو قائمة المهام – كل ذلك مع إبقاء أعينهم على الطريق و أيديهم على عجلة القيادة. يوفر تطبيق Alexa للوسيد أيضًا مجموعة موسعة من ميزات التحكم في السيارة المحلية لـ لوسيدأير بما في ذلك التحكم في التدفئة والتكييف وكل ذلك بأمر صوتي بسيط. عندما يستخدم السائق نظام Alexa سيكون هناك أيضًا دعم مرئي للأوامر عبر شاشة عربة لوسيد أير الزجاجية. بمرور الوقت ستستمر مجموعة الميزات المتاحة في النمو من خلال تحديثات Over-the-Air (OTA) المدمجة من لوسيد.

الحلم يصبح حقيقة

ستتوفرلوسيدأيرمبدئيًا في أميركا الشمالية وستتوفر في أربعة موديلات:

• موديل “ذي أير” (The Air) نقطة البداية للتشكيلة، وهي متاحة في العام 2022 وتبدأ بأقل من 80,000 دولار (72,500 دولار بعد الائتمان الضريبي الفيدرالي للولايات المتحدة الأميركية) *

• موديل “أير توينغ” Air Touring المجهز جيدًا والذي سيتوفر في أواخر العام 2021 بسعر يبدأ من 95000 دولار (87,500 دولار بعد الائتمان الضريبي الفيدرالي بالولايات المتحدة الأميركية) *

• موديل “أير غراند تورينغ” (Air Grand Touring) الكاملة التجهيزات، والتي ستتوفر في منتصف العام 2021، ويبدأ سعرها من 139,000 دولار (131,500 دولار بعد الائتمان الضريبي الفيدرالي بالولايات المتحدة الأميركية) *

• موديل “أير دريم” (Air Dream) الحصري بالكامل وبطبعة محدودة، الذي سيتوفر في ربيع 2021 بسعر 169،000 دولار (161،500 دولار بعد الائتمان الضريبي الفيدرالي للولايات المتحدة الأميركية) *

طبعة الحلم

ستشتمل طبعة لوسيد أير “دريم” Air Dream مزيجًا فريدًا من سمات وتقنياتلوسيد وتجمع بين الأداء المذهل والنطاق الاستثنائي. ستتوفر سيارة السيدان الكهربائية الفاخرة التي تبلغ قوتها 1،080 حصاناً باللون الأبيض ستيلار أو الأسود اللامتناهي أو باللون الذهبي الحصري لطبعة “دريم”. سيأتي كل لون مع باقة زينة داخلية حصرية “Santa Monica”بما في ذلك جلد نابا غرين بريج من جلدويروحبيبات نابا ولمسات من خشب الأوكالبتوس الفضي. كما ستتميزطبعة دريم بتصميم فريد للعجلات مقاس 21 بوصة من نوع “AeroDream” وسيتم إبرازها من خلال شارات خاصة وتطعيمات تشير إلى مكانتها كإصدار جديد محدود الإنتاج منلوسيدأير.

طبعات تورينغ وغراند تورينغ

سيكون قلب تشكيلةلوسيدأيرهما طرازيأير تورينغ وأير غراند تورينغ بقوة 620 حصانًا و 800 حصانًا على التوالي. سيكون لدىأير غراند تورينغنطاق سير يصل إلى تصنيف وكالة حماية البيئةالمُعلن عنه مؤخرًا والذي يبلغ 517 ميلًا. يمكن العثور على التفاصيل الكاملة للتكوينات المتاحة وجميع طرازات”أير” على موقع لوسيد: Lucid Motors website

التوفر

الحجوزات متوفرة الآن للعملاء في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا وكذلك في بلدان محددة في أوروبا Europe والشرق الأوسط Middle East . يمكن للمتحمسين حجز reserve the Lucid Air لوسيدأيرعن طريق وديعة قابلة للاسترداد بقيمة 1،000 دولار أميركي أو إصدار”دريم”المحدود بإيداع قابل للاسترداد بقيمة 7،500 دولار أميركي. ستتوفر السيارة السيدان الفاخرة أيضًا من خلال 20 Lucid Studios and Service Centers التي من المقرر افتتاحها في جميع أنحاء أميركا الشمالية بحلول نهاية العام 2021. وسيتم الإعلان عن مواعيد التسليم في أوروبا والشرق الأوسط والأسعار وتفاصيل مراكز المبيعات والخدمة في وقت لاحق.

سيبدأ الإنتاج في مصنعلوسيد موتورز في كاسا غراندي بأريزونا في الأشهر المقبلة مع بدء تسليم سيارة لوسيد أير إلى عملاء أميركا الشمالية في ربيع العام 2021.

لمحة عن تشكيلة لوسيد أير لعام 2021

سيتم إصدار المعلومات عن طبعات إضافية من طرازاتلوسيدأيرولوسيدالجديدة في المستقبل مع توفير المواصفات التالية عن طرازاتلوسيدأيرالمخطط لها حاليًا:

الموديل السعر بالدولار تقدير النطاق حسب وكالة حماية البيئة أتش بي الأداء (تقدير) الشحن (ما يصل إلى) التوفر الأساس ناقص خصم الضرائب 0-60 (sec) 1/4 Mile (sec)/ Speed (mph) السرعة العليا (mph) الأميال/الوقت Fast Charge DC ذروة الشحن speed أير Below $80,000 $72,500 TBA TBA TBA TBA TBA 300/20 minutes 1200 mph 2022 أير تورينغ $95,000 $87,500* 406** 620 3.2 11.4 / 123 155 300 /20 minutes 1200 mph Q4 2021 أير غراند تورينغ $139,000 $131,500* 517** 800 3 10.8 / 133 168 300 /20 minutes 1200 mph Q2 2021 طبعة أير دريم $169,000 $161,500* 465 (21″ AeroDream wheels); 503 (19″ wheels) 1,080 2.5 9.9 / 144 168 300 /20 minutes 1200 mph Q2 2021 *مع احتساب 7500 دولار من الضرائب الفدرالية الأميركية المحتتملة **مع حزمة عجلات/عجل أيرورينج 19 بوصة/

حول لوسيد موتورز

تتمثل مهمة لوسيد في إلهام اعتماد النقل المستدام من خلال إنشاء أكثر السيارات الكهربائية جاذبية تتمحور حول التجربة الإنسانية. أول سيارة للشركة لوسيدأير هي سيارة سيدان فاخرة على أحدث طراز بتصميم مستوحى من ولاية كاليفورنيا مدعوم بتقنية مثبتة في السباقات. تتميز بمساحة داخلية فاخرة ببصمة خارجية متوسطة الحجم وسوف تكون قادرة على توفير نطاق سير وكالة حماية البيئة التقديرية البالغة أكثر من 500 ميل و 0-60 ميل في الساعة في أقل من 2.5 ثانية. ستبدأ عمليات تسليم العملاء من لوسيدأير والتي سيتم إنتاجها في مصنع لوسيد الجديد في كازا غراندي بأريزونا في ربيع العام 2021.

اتصالات الإعلام:

أندرو هوسي

media@lucidmotors.com