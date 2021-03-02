‫شركة كي 7 كمبيوتنغ تطلق طبعة الأمن اللامحدود K7 Ultimate المضادة للفيروسات لمدى الحياة

الطبعة اللامحدودة متوفرة لأول 50,000 عميل في العالم وتحمي ما يصل إلى 5 أجهزة

شيناي، الهند 2 آذار/مارس، 2021/PRNewswire/ — أعلنت شركة كي 7 كمبيوتنغ ( www.k7computing.com )، وهي شركة عالمية رئيسية في الأمن السيبراني، عن إطلاق طبعة K7 Ultimate للأمن اللامحدود،(http://www. k7computing.com/infiniti )، وهي طبعة محدودة مضادة للفيروسات تمنح المستعمل صلاحية استعمال مدى الحياة لما يصل إلى 5 أجهزة. وإذ تم إطلاقها للاحتفال بالمناسبة السنوية الـ 30 لـ </31 بدء عمليات الشركة، تتوفر طبعة الأمن اللامحدودة، لشهر واحد ولأول 50,000 عميل في جميع أنحاء العالم بسعر خاص هو 70 دولارا / 92 دولارا سنغافوريا.

يدرك مستخدمو الحوسبة اليوم انتشار التهديدات الإلكترونية وأهمية الحماية من الفيروسات في العالم المتصل دائمًا. وهم يدركون بنفس القدر أن المنتجات المضادة للفيروسات تحتاج إلى الحصول على تحديثات تعريف البرامج الضارة باستمرار لضمان الحماية من أحدث الهجمات السيبرانية. كما أنهم يبحثون عن تقنية مبتكرة توفر حماية متعددة الأجهزة ومتعددة المنصات لعائلاتهم بأسعار في المتناول. تم إنتاج طبعة الأمن اللامحدود K7 Ultimate لتلبية متطلبات هؤلاء المستخدمين.

وقال السيد جي كيسافاردهانان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كي 7 كمبيوتنغ، في حديثه عند إطلاق إصدار الطبعة الأمنية اللامحدودة، “تسخر كي 7 كمبيوتنغ أحدث التقنيات لمحاربة التهديدات الإلكترونية على مدار 3 عقود.. مهمتنا الوحيدة المتمثلة في إبقائك أنت ومن تحب آمنين تتجسد في العديد من الجوائز التي فزنا بها والـ 25 مليون مستخدم عبر 100 دولة الذين يثقون بنا. لقد أطلقنا إصدار طبعة الأمن اللامحدود K7 Ultimate لحماية عائلتك لمدى الحياة لأن راحة البال الدائمة كانت دائمًا، و ستكون دائما، أولويتنا “.

طبعة الأمن اللامحدود K7 Ultimate هو المنتج المضاد فيروسات الرائد لشركة كي 7 كمبيوتنغ الذي يحمي 5 أجهزة تعمل على أي مجموعة من أنظمة ويندوز، ماك أوس، أندرويد وآي اوس. يمكن شراء إصدار الأمن اللامحدود من www.k7computing.com/ infiniti .

وأضاف السيد رام تشيمبرولو، مدير التسويق في كي 7 كمبيوتنغ، ستكلف الجريمة الإلكترونية العالم 7 تريليون دولار هذا العام. يحتاج كل فرد إلى الحماية كل ثانية على كل جهاز يستخدمه. تم تصميم طبعة الأمن اللامحدود K7 Ultimate للقيام بذلك. تضمن الحماية الإلكترونية مدى الحياة لعائلتك على 5 أجهزة تعمل بأنظمة التشغيل الأكثر شيوعًا الأمان السيبراني غير المنقطع للعائلة الممكّنة رقميًا.”

يقدم السيد رام تشيمبرولو مزيدًا من المعلومات حول كي 7 كمبيوتنغو طبعة الأمن اللامحدود K7: https://youtu.be/ eWYzWbVunLE

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