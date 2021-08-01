‫شركة فونيكس توسع نطاق طراز مبرد المياه المزود بمضخة حرارية من سلسلة هيتماكس بسعةٍ كبيرةٍ تصل إلى 250 كيلو وات

غوانزو، الصين، 17 أغسطس 2021 / برينيوشاير/- يُمثل تخفيض مستوى استخدام الفحم إحدى القضايا العالمية واسعة النطاق التي تتطلب بذل كافة القطاعات المجتمعية جهودًا وتفانيًا مشتركين للتصدي لها. لذا يتولى القائمون على القطاعين التجاري والصناعي زمام المبادرة المتمثلة في تبني تطبيق ممارسات تمكن من تطبيق نظام عمل يراعي المحافظة على البيئة نظرا لكونهما المصدرين الرئيسيين لانبعاث الغازات الدفيئة. ونظرًا لتبني هذا الاتجاه، تظهر حلولاً مبتكرةً تلوح في الأفق لا سيّما في قطاع التدفئة. وتجدر الإشارة أن سخانات المياه ذات المضخات الحرارية التي سرعان ما أصبحت رائدةً في السوق تشهد تقدمًا سريعًا في التكنولوجيا. فعلى سبيل المثال، قامت شركة “فونيكس” وهي الشركة الرائدة في قطاع تصنيع المضخات الحرارية في الصين مؤخرًا بتوسيع نطاق طراز مبرد المياه من سلسلة “هيتماكس” إلى سعة كبيرة تصل إلى 250 كيلو وات.

يمكن لمبرد المياه المزود بمضخة حرارية من سلسلة “هيتماكس” أن ينتج مياه خارجة ذات درجة حرارة عالية والتبريد المجاني لها في الوقت ذاته. وتستخدم التأثيرات المزدوجة التي تنتجها كمية الطاقة ذاتها، ولكنها توفر كلاً من المياه الساخنة والهواء البارد المجانيين؛ ممّا يخلق قيمًا تجارية كبيرة. وتعمل سلسلة “هيتماكس” على توسيع نطاق استخدامها بدرجةٍ كبيرةٍ في الاستعمالات التجارية والصناعية باستخدام مصدر طاقة عالمي قابل للتطبيق بمقدار 50 هرتز و60 هرتز وسعة تسخين كبيرة تبلغ 250 كيلو وات، ويمكنها تحقيق تسخين مياه يتمتع بكفاءةٍ عاليةٍ، وتقليل مدة الإرجاع لأصحاب الأعمال والمساعدة على التصدي لظاهرة الاحتباس الحراري بل وستسهم في ذلك إسهامًا عظيمًا.

وأضاف السيد/ تروي، مدير قسم تسخين المياه للأغراض التجارية الخارجية لدى الشركة: “إن الطريق إلى إزالة الكربون يعتمد أيضًا اعتمادًا كبيرًا على التقدم المستمر في كفاءة الطاقة، ويمكن للطراز الجديد أن يوفر كفاءةً عاليةً تسخين المياه”.

ويتسم هذا الطراز الجديد بالعديد من الميزات البارزة.

استخدامات مختلفة

يمكنه العمل مع مبردات المياه الحالية المستخدمة للمياه الساخنة والتبريد أو العمل مع برج التبريد الحالي لإنجاز عملية تبريد المياه وتسخينها في المصنع.

ذات عائد استثماري عالٍ

يمثل تسخين المياه بتكلفةٍ منخفضةٍ، وتوافر هواء تبريد مجاني والتركيب المرن والجمع بين الحلول الحالية عائدًا استثماريًا مرتفعًا على المدى الطويل.

ذا موثوقية عالية

يمكن للوحدة القوية والموثوقة العمل دون أن تتأثر بدرجة الحرارة المحيطة طوال فترات العام.

تصميم مُدمج وتركيب مرن

يعمل التصميم المبادل الحراري متعدد التوصيلات على ضغطه للغاية حتى يتكيف مع مختلف مواقع التثبيت.

نبذة عن شركة فونيكس

بصفتها الشركة الرائدة في تصنيع المضخات الحرارية في الصين، تُعتبر “فونيكس” مؤسسةً دوليةً متخصصة في البحث والتطوير وإنتاج المضخات الحرارية وحلول توفير الطاقة، وتعمل على تصدير ما يزيد عن 50٪ من إجمالي منتجات الشركة إلى أسواق أوروبا وأمريكا الشمالية و غيرها من الأسواق الخارجية. لمعرفة مزيد من المعلومات المتعلقة بشركة فونيكس ومنتجاتها، يُرجى الدخول على الموقع www.phnix-e.com.

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