‫شركة فوت لوكر تختار شركة Adyen لتمكين الدفع دوليًا من المتجر وعبر الإنترنت

صرح جون ومبي، نائب رئيس اتصال العملاء في فوت لوكر: “تتيح منصة Adyen الفردية والوصول العالمي لشركة فوت لوكر توفير تجربة دفع مثالية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات عملائنا في مختلف الأسواق عبر أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ. إن قدرة Adyen على تسريع وتبسيط عملية التنفيذ كانت حاسمة لنجاحنا المستمر في هذه الأسواق”.

كما صرح كمران زكي، مدير العمليات في Adyen: “كما هو الحال دائمًا، فإننا نهدف إلى منح التجار الذين يتعاملون معنا القدرة على منح عملائهم أفضل تجربة، ويسعدنا أن نواصل تنمية العلاقة مع فوت لوكر ومساعدتهم على القيام بذلك. فقد أصبحت فوت لوكر في وضع فريد لتقديم أفضل الأحذية الرياضية وجذب المزيد من العملاء على مستوى العالم ونحن فخورون بشراكتنا معهم”.

لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة www.adyen.com .

نبذة عن Adyen

Adyen (أمستردام: Adyen) هي منصة الدفع المفضلة للعديد من الشركات الرائدة في العالم، حيث توفر بنية تحتية حديثة شاملة متصلة مباشرة بفيزا (Visa) وماستركارد (Mastercard) وطرق الدفع المفضلة عالميًا للعملاء. توصل شركة Adyen مدفوعات خالية من الاحتكاك عبر قنوات الإنترنت والجوّال وداخل المتجر. ومن خلال المكاتب المنتشرة في جميع أنحاء العالم، تخدم شركة Adyen العملاء بما في ذلك فيسبوك وأوبر وسبوتيفاي وكاسبر سليب وبونوبوس ولوريال. يؤكد التعاون مع شركة فوت لوكر كما هو موضح في هذا التحديث التجاري على نمو شركة Adyen المستمر مع التجار الحاليين والجدد على مر السنين.

نبذة عن شركة فوت لوكر

تتصدر شركة فوت لوكر الاحتفال بثقافة الأحذية الرياضية والشباب في جميع أنحاء العالم من خلال مجموعة من العلامات التجارية بما في ذلك فوت لوكر وليدي فوت لوكر وكيدز فوت لوكر وتشامبس سبورتس وإيست باي وفوت أكشن ورنرز بوينت وسايد ستيب. وبوجود 3,100 متجر بيع بالتجزئة في 27 دولة في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا وأستراليا ونيوزيلندا، بالإضافة إلى مواقع الويب وتطبيقات الأجهزة المحمولة، فإن غرض الشركة هو إلهام وتمكين ثقافة الشباب في جميع أنحاء العالم، من خلال تأجيج المشاعر المشحونة بالشغف المشترك بالتعبير عن الذات وخلق تجارب لا مثيل لها في قلب مجتمع الأحذية الرياضية العالمي. يقع المقر الرئيسي لشركة فوت لوكر في نيويورك. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.footlocker-inc.com .