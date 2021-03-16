‫شركة غيمتشينج سولار تعلن نشر أكثر من 230,000 جهاز متتبع شمسي

نورووك، كوناتيكت، 16 آذار/مارس، 2021 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة غيمتشينج سولار GameChange Solar اليوم أن الشركة قد نشرت الآن أكثر من 230,000 من أجهزة التعقب للطاقة الشمسية لديها في العالم. كل جهاز تعقب شمسي هو نظام روبوتي مستقل يتحرك بمعدل 90 وحدة شمسية ضوئية على مدار اليوم لمتابعة الشمس والتفاعل مع أنماط الطقس لتحسين إنتاجية الطاقة لأصحاب محطات الطاقة. يستخدم النظام شبكات لاسلكية متداخلة متقدمة بالإضافة إلى خوارزميات التعلم الرائدة في الصناعة التي من شأنها تحسين الاحتياجات الفريدة لكل محطة طاقة شمسية لزيادة إنتاج الطاقة إلى الحد الأقصى.

وقال ديريك بوتا، كبير المسؤولين التجاريين في غيمتشينج سولار: “حققت غيمتشينج سولار إنجازًا مهمًا من خلال نشر أكثر من 230.000 جهاز تعقب للطاقة الشمسية. وقد أدى تركيزنا على الموثوقية العالية باستخدام تقنية التحكم Genius Tracker المثبتة لدينا إلى التوفير في وقت التشغيل الفائق لمالكي محطات الطاقة وأثبتت أهميتها في نجاحنا بينما نواصل التوسع على المستوى العالي.”

يمكن توجيه استفسارات وسائل الإعلام إلى ديريك بوثا، 2125-528 (302) 1+

البريد الإلكتروني: [email protected] gamechangesolar.com

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1456214/GameChange_ Solar.jpg

الشعار – https://mma.prnewswire.com/ media/292966/GameChange_Solar_ Logo.jpg