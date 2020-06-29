‫شركة طيران دي هافيلاند كندا تسلم أول طائرة داش 8-400 إلى شركة طيران تاغ الأنغولية

· إدخال أسطول طائرات داش 8-400 سيدعم نمو شبكة شركة طيران تاغ

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تورونتو، 29 حزيران/يونيو، 2020 / بي آر نيوزواير / — سلمت شركة دي هافيلاند كندا المحدودة (“دي هافيلاند كندا”) اليوم أول طائرة من ست طائرات من طراز داش 8-400 لشركة طيران تاغ الأنغولية إي بي (“تاغ”)، الشركة الوطنية للطيران المملوكة للحكومة الأنغولية. وتم الكشف عن أمر شراء الشركة الأنغولية لهذه الطائرات يوم 18 حزيران/يونيو، 2019 خلال حفل توقيع في معرض الطيران في باريس حضره فخامة وزير النقل الأنغولي ريكاردو فيغاس دابريو، وديفيد كيرتيس، رئيس مجلس الإدارة، لونغفيو أفييشن كابيتال وتود يونغ، كبير المسؤولين العملياتيين لدي هافيلاند كندا.

وقال روي كاريرا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة طيران تاغ الأنغولية: “لقد اخترنا طائرةداش 8-400لدعم تطويرنا لشبكة محلية أقوى وأيضًا لدعم شبكاتنا الإقليمية والدولية. ومع تسلمنا لطائرتنا الأولىداش 8-400، فإننا مستمرون في تنفيذ استراتيجية إعادة الهيكلة وتحسين خدمتنا للمجتمعات الأصغر. تشتهر طائرةداش 8-400بوسائل الراحة المريحة للركاب، وتعدد الاستخدامات التشغيلية والاقتصاديات المتميزة، الأمر الذي سيكون حاسمًا لعملياتتاغحيث أصبحت الطائرات الكبيرة غير اقتصادية. نتطلع إلى تقديمها إلى أسطولنا وإلى الدعم الدؤوب والمستمر لفرقدي هافيلاند كندافيما نقوم ببناء شبكتنا.”

وقال السيد يونغ: “يسعدنا أن نعلن أنتاغقد تسلمت أول طائرةداش 8-400تم الانتهاء منها من خلال عملية تسليم مفوضة. وفي وسط القيود الصحية الحالية التي تواجه العديد من البلدان والحاجة إلى طائرات إقليمية فعالة لإعادة تشغيل الخدمات الجوية فيها، قمنا بتطوير عملية تسليم عن بعد لدعم جهود عملائنا في التعافي. أثبتت الطائرات الإقليمية أنها أهم الأدوات لدعم انتعاش السوق وفرقدي هافيلاند كنداعلى أهبة الاستعداد لتقديم حلول خدمة مستمرة لدعم نجاح شركة تاغ.”

وأضاف السيد يونغ قائلا: “أثبتت طائرة داش 8-400 موثوقيتها ومرونتها في أكثر البيئات تحديًا في إفريقيا، بما في ذلك المناطق الساخنة والرملية في شمال إفريقيا والمرتفعات الإثيوبية. والقدرة التشغيلية العالية والشعبية للطائرة، إلى جانب السرعة والراحة الشبيهة بسرعة وراحة طائرات الجت – مع الاحتفاظ باقتصاديات المحرك الطوربيني – مناسبة تمامًا لأفريقيا وتساهم في قاعدة العملاء المتنوعة للطائرة. نحن واثقون من أن طائرةداش 8-400مناسبة تمامًا لتلبية وتجاوز متطلباتشركة تاغ، ونرحب بشركة الطيران في عائلتنا من المكونة من أكثر من 70 عميلاً ومشغلاً – يستخدم العديد منهم حاليًا طائرةداش 8-400لإعادة استئناف حركة الطيران ونقل السلع الأساسية والنقل أثناء وباء كوفيد-19.”

نبذة عن دي هافيلاندا كندا

مع استحواذها على برنامج طائرات داش 8، أعادت لونغفيو أفييشن كابيتال بفخر إطلاق شركة دي هافيلاند كندا، وهي واحدة من العلامات التجارية الأكثر شهرة في كندا. تشمل محفظة دي هافيلاند كندا دعم الأسطول العالمي من طائرات داش 8، 100/200/300/400 بالإضافة إلى إنتاج ومبيعات طائرات داش 8-400. تعد طائرة داش 8-400، التي تتسع لـ 90 راكبًا، الخيار المسؤول بيئيًا للمشغلين الذين يسعون إلى الأداء الأمثل على الخطوط الإقليمية، نظرًا لانخفاض انبعاثاتها الكربونية وتكاليف تشغيلها وتجربة الركاب الرائدة في الصناعة والأداء الشبيه بطائرات الجت. https://dehavilland.com

الصور والفيديو الخاصة بهذا البيان متوفرة على: https://dehavilland.com/en/ media

دي هافيلاند كندا، داش 8، داش 8 – 100/200/300 و داش 8-400 هي ماركات مسجلة لـ دي هافيلاند كندا المحدودة