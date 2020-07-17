‫شركة شياوشونغ تطلق البذلة القتالية الثورية المقاومة للاحتراق والتمزق – فروغ سكين

زيقوة شرطة هونغ كونغالحالي لمكافحة الشغب، والمعروف أيضًا باسم “الصبي الكوري”، يأتي باللون الأخضر وتم استخدامه لأكثر من 10 سنوات. وهو يوفر حماية أساسية مقاومة للهب. ومع ذلك، أثار تصميمها السميك والفضفاض بشكل غير مناسب الشكوى الداخلية لأنه غير مناسب لطقس البلاد الحار والتهديدات الحالية.

وصرح ريكي شونغ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة شياوشونغ، قائلاً: “أنا ممتن للغاية للتكنولوجيا الجديدة التي يتم نشرها. إنه معلم هام للشركة. إن تأسيسنا الموضوعي للشركة ينعكس بوضوح في شعارنا – حماية الحياة للمستقبل. تم تصميم منتجنا بعناية للتخفيف من مخاطر الضباط المسؤولين عن تطبيق القانون في جميع أنحاء العالم. وفي وقت لاحق من هذا العام، سيتم نشر فروغ سكين تدريجيًا في معظم أقسام تطبيق القانون في هونغ كونغ وبعض دول أو مناطق أميركا اللاتينية وأوروبا والدول الآسيوية.”