‫شركة شنغهاي إليكتريك تحتفل بـ 27 سنة من الالتزام في باكستان

المناسبة تكشف عن ست مراحل مفصلية من التعاون في مجال الطاقة الذي يمثل عمق العلاقات التجارية بين الصين وباكستان

شنغهاي، 25 أيار/مايو، 2020 / بي آر نيوزواير / — تحتفل شركة شنغهاي إليكتريك اليوم بالذكرى السنوية الـ 27 لدخول السوق الباكستاني في العام 1993. وكان يوم أمس مناسبة ذات صلة أخرى، إذ أنه أكمل 69 عاما من إقامة الصين علاقات دبلوماسية مع باكستان. وقد أنجزت شركة شنغهاي إليكتريك، التي تمثل المجموعة الأولى من الشركات الصينية التي دخلت السوق الباكستاني، مجموعة من المشاريع المفصلية في قطاعات تشمل الطاقة الحرارية، الطاقة النووية، ونقل الطاقة وتوزيعها تحت مظلة الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني.

الطاقة الحرارية

• مشروع محطة الطاقة الحراريةمظفر مغارث –محطة الطاقة الحراريةمظفر مغارثهي أول مشروعهندسة ومشتريات وبناءفي الخارج لشركةشنغهاي إليكتريكمنذ دخول الشركة باكستان في العام 1993، ويسر المشروع بناء الطوربينات البخارية بقوة 320 ميغاواط التي قدمتهاشنغهاي إليكتريك والتي بدأت العمل في تموز/يوليو 1997.

• مشروع ثار المتكامل لطاقة مناجم الفحم Thar Integrated Coal Mine-Power Project – وقعتشنغهاي إليكتريكعقدمشروعهندسة ومشتريات وبناءلمشروع محطة طاقة تعمل بالفحم في منجم فحم ثار في باكستان، في كانون الأول/ديسمبر 2016. وفي نيسان/أبريل 2019 وقعتشنغهاي إليكتريكعقدهندسة ومشتريات وبناء آخر لمشروع ثار بلوك 1 المتكامل للطاقة في مناجم الفحم بقدرة 2 x 660MW ميغاواط ومنجم فحم بطاقة إنتاجية سنوية للفحم تبلغ 7.8 مليون طن. المشروع قادر على تشغيل 4 ملايين أسرة في باكستان بـ 1320 ميغاواط من الكهرباء الأصلية والميسورة والموثوقة. تستخدمشنغهاي إليكتريكأيضًا تقنية فائقة، التي يمكن أن تعمل بكفاءة صافية أعلى من متوسط صافي الكفاءة السنوي المطلوب من قبل الحكومة الباكستانية. بالإضافة إلى ذلك، ستعمل المحطات بمعدل إزالة مرتفع من الغازات الحمضية، مع انخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت لتقليل التأثير البيئي عندما تبدأ في توليد الكهرباء في العام 2022.

• مشروع محطة توليد الطاقة الحرارية ساهيوال2 x 660MW ميغاواط – تم تكليف شركة شنغهاي إلكتريك بتوفير الطوربينات البخارية والمولدات والمعدات المساعدة لمحطة توليد الطاقة التي تعمل بالفحم ساهيوال 2 x 660MW ميغاواط، وتم توقيع العقد في حزيران/يونيو 2015. وقد خفضت شنغهاي إليكتريك وقت الإنتاج إلى 12 شهرًا من خلال الاستفادة من الوضع الجديد للطوربينات البخارية المصممة باستخدام أسطوانة أعلى من حرجة، مع مركز حديدي للجزء الثابت للمولد، وتحسين الخطوط والمحور لزيادة تحسين كفاءة المحطة.

الطاقة النووية

• مشروع محطة شاشما للطاقة النووية– تعتبر محطة الطاقة النووية، التي تضم محطة طاقة نووية لمفاعل الماء المضغوط بقدرة 300 ألف كيلو واط، أول مشروع تصدير للطاقة النووية المدنية للتصميم والبناء في الصين. قدمتشنغهاي إليكتريكالمكونات الرئيسية للجزيرة النووية والجزيرة التقليدية أملاً في التخفيف من مشكلة نقص الطاقة المحلية ووفرت كهرباء نظيفة وفعالة وآمنة لتسريع وصول باكستان إلى الاكتفاء الذاتي من الطاقة.

• الوحدة 2 والوحدة 3 في محطة كراتشي للطاقة النووية (كي 2، كي 3)— تمثل المحطة النووية خطوة رئيسية أخرى إلى الأمام في مجال التعاون في مجال الطاقة بين الصين وباكستان باعتباره أول مفاعل نووي خارجي “Hualong No.1” في كراتشي، ومن المقرر الانتهاء من المشروع بحلول نهاية العام 2020. قدمتشنغهاي إليكتريكالمعدات الرئيسية للجزيرة التقليدية والجزيرة النووية في محطة كراتشي للطاقة النووية. وسيكون المشروع قادرا على تخفيف حالة نقص الطاقة المحلية.

نقل وتوزيع شبكات الكهرباء

• مشروع TP1000 كراتشي لتحويل شبكات الطاقة الحضرية – مشروع تحويل شبكة الكهرباء الحضرية في كراتشي هو واحد من مشاريع بناء شبكة الطاقة الحضرية المتكاملة في باكستان المصممة لتحسين موثوقية واستقرار البنية التحتية لنقل الطاقة في كراتشي. شنغهاي الكتريك مسؤولة عن تنفيذ جميع الخطوات الرئيسية في المشروع، من إجراء المسح، ونقل الطاقة وتصميم دائرة التوزيع، إلى تشغيل محطة الطاقة، بالإضافة إلى توريد معدات المحطات الفرعية وملحقات الكابلات. لطالما كانت الشركة قوة نشطة في إنشاء مجتمع موجه نحو التعلم في المنطقة، وقد تم تقديم تدريب تقني للموظفين المحليين بشنغهاي إلكتريك وتقاسم خبرة إدارة المشروع من قبل الموظفين الصينيين، مما أدى إلى تأثير فعال على المدى الطويل على صناعة الطاقة في باكستان.