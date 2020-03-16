‫شركة شنغهاي إلكتريك تستأنف مشاريعها الدولية الرئيسية، مدعومة بـ “زهور الصحراء”

شنغهاي، 16 آذار/مارس، 2020 / بي آر نيوزواير / — استأنفت شركة شنغهاي إلكتريك غروب (“شنغهاي إلكتريك” أو “الشركة”)، الشركة العالمية الرائدة المصنعة لمعدات توليد الكهرباء والمعدات الصناعية، ومزودة حلول الطاقة ذي الوقفة الواحدة، بناء غالبية مشاريع الطاقة الدولية التابعة لها بما في ذلك مشروع الطاقة 700 ميغاواط سي أس بي و250 ميغاواط الهجين في دبي، ومحطة الطاقة الكهربائية التي تعمل بالطوربينات الغازية المركبة الدورة بانكيفو في جنوب شرق أوروبا، ومشروع سايلهيت الذي يعمل بالطوربينات الغازية المركبة الدورة في بنغلادش.

باعتباره أكبر مشروعسي أس بيأحادي الموقع في العالم، وهو برج تجميع الطاقة الشمسية للمبنى الأساسي الذي اكتمل بناؤه مؤخرا في كانون الثاني/يناير 2020، فإن مشروع الطاقة 700 ميغاواط سي أس بي و250 ميغاواط الهجين للطاقة الشمسية يخضع لعملية تسريع لبنائه لتلبية آخر موعد لتشغيله تجاريا في آب/أغسطس 2021.

للتغلب على تحديات تفشي فيروس كورونا، أطلقت شركةشنغهاي إلكتريكحلًا لعقد المؤتمرات عبر الفيديو والاتصالات السلكية واللاسلكية لتبسيط الاتصالات بين الفرع المحلي ومعهد التصميم.

منذ كانون الثاني/يناير من هذا العام، عملتشنغهاي إلكتريكمع شركاء محليين لإنشاء فريق متخصص للوقاية من الفيروسات ومكافحتها لحماية الموظفين أثناء العمل في الموقع. تلقى الموظفون المحليون بيانات حقائق وكتيبات استشارية مع التدريب على السلامة في الموقع باللغتين الإنجليزية والعربية.

وأشاد السيد أبونيان، رئيس أكوا باور، بإنجاز حكومة الصين في السيطرة على انتشار فيروس كورونا وإدارته بفعالية. كما أكد على تحقيقشنغهاي إلكتريك قدرتها على السيطرة على موقع المشروع والعمل على إجراءات التخفيف من الأضرار المحتملة وتلبية متطلبات برنامج العمل.

وقال تشاو هوي، مدير مشروع دبي: “الاستعداد هو نتيجة الجهوزية، لذلك من المهم لشركة شنغهاي إلكتريك تخصيص الموارد، وتوفير التدريب في الوقت المناسب، وبناء نظام لتحسين القدرة التشغيلية على أساس تقييمات المخاطر. وكجزء من النظام، يتم تنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنميةفي جميع المشاريع التي تنفذهاشنغهاي إلكتريك، حيث تقومشنغهاي إلكتريكدبيبإجراء تدريبات الصحة والسلامةوالبيئة المنتظمة للأحداث غير المتوقعة.

كما قام المشروع بتوظيف 903 موظفين محليين إضافيين في مناصب في قسمي البناء والإدارة استجابة لانخفاض عدد الموظفين في الموقع نتيجة لقيود السفر العالمية.

وقال تشاو هوي “من المرجح أن نمضي قدما في الجدول الزمني لتوسيع نطاق المواهب المحلية كنتيجة لتفشي الوباء“.

وقال: “إن الناس هم القوة الرئيسية لاستئناف العمل العادي. هناك 70 عاملا صينيا ما زالوا يعملون في الموقع وسط تفشي الفيروس و 10 منهم من الإناث. وأنا ممتن بشكل خاص للعاملات الصينيات لأنهن زهور الصحراء ويستحقن ذلك جدا، ويتصرفن بالكامل بروح #EachforEqual“الكل متساو”.

هناك 24 عاملة في مشروع دبي وما زال نصفهن يعمل في الموقع وسط تفشي الوباء.

وقالت جو ليمينغ، مهندسة مشروع دبي، إحدى العاملات في مشروع دبي، “اخترت البقاء رغم الخوف. يعمل فريقنا على تحويل الصحراء إلى واحة وأنا فخور بكوني جزءًا من ذلك“.

فيشنغهاي إلكتريك، تشغل النساء 19.9 في المئة من المناصب، وهو ما يتجاوز معدل مشاركة الإناث العالمي في الصناعة بنسبة 12٪ كما هو موضح في تقرير “مستقبل المرأة في العمل” الصادر عن شركة الاستشارات مكنزي.

وقالت أمرينا، مهندسة الصحة والسلامة والبيئة في دبي: “”أطلقت شنغهاي إلكتريك مؤخرًا حملة مساهمة جديرة بالثناء لمساعدة المحتاجين في الصين. إننا كفريق مشروع أقوى من أي وقت مضى، ونكافح التحول المؤسف للأحداث مع جميع تدابير السيطرة الضرورية في المكان. بمفردنا، لا يمكننا فعل الكثير، لكننا معا نستطيع القيام بالكثير.”

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