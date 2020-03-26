‫شركة شنغهاي إلكتريك تتبرع بـ 40,000 كمامة للعاملين في محطة واسط للطاقة الكهربائية الحرارية في العراق

بغداد، 26 آذار/مارس، 2020 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة شنغهاي إلكتريك، الشركة العالمية المصنعة والمزودة لخدمات توليد الطاقة والمعدات الصناعية، اليوم أنها تبرعت بـ 40,000 كمامة جراحية لموظفي الشركة بمحطة واسط لتوليد الطاقة، وهي محطة توليد الطاقة الأكبر في العراق، وذلك استجابة لتفشي وباء كوفيد -19.

وقال بيان جانغجنغ، الملحق التجاري في السفارة الصينية في العراق: “بدأ الوضع الوبائي يتحسن تدريجيا في الصين، ولكن عدد الحالات في العراق وغيرها في منطقة الشرق الأوسط لا زال في ارتفاع.”

تم تأكيد إصابة 372،757 شخصًا في 167 دولة ومنطقة بـوباء كوفيد – 19 حتى الآن. قررت محافظات العراق الرئيسية إغلاق حدودها، بما في ذلك أربيل والسليمانية، في حين فرضت مقاطعات أخرى إغلاقًا شبه كامل كإجراءات احترازية. نفذت محطة واسط الحرارية للطاقة سلسلة من إجراءات إدارة مخاطر العدوى والسيطرة عليها في الموقع لحماية الموظفين أثناء العمل في الموقع منذ شهر كانون الثاني/يناير من هذا العام.

وقال بيان خلال رحلة مع خبراء الصليب الأحمر الصيني الطبي لمحطة واسط الحرارية للطاقة للوقاية من الوباء والتفتيش والتوجيه إن “الوباء قد فرض ضغطا غير مسبوق على النظم الصحية فى المنطقة، والسفارة الصينية في العراق تقدم المساعدة الطبية من خلال تمويل مواد الوقاية من الأوبئة ونقل الخبراء الطبيين إلى العراق. تتخذ الشركات الصينية إجراءات صارمة للإبقاء على السيطرة على فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة العمال المحليين.”

تقع محطة واسط في محافظة واسط وسط العراق، جنوب مدينة الكوت وعلى بعد حوالي 120 كيلومترًا جنوب شرق بغداد، وتحتوي على أربع وحدات بطاقة إنتاجية تبلغ 330 ميغاوات لكل منهما ووحدتان بقدرة 610 ميغاوات لكل منهما. مع توصيل جميع الوحدات الست بالشبكة وتشغيلها التجاري في العام 2015، توفر المحطة الآن إنتاجًا إجماليًا يبلغ 56 مليون كيلوواط / ساعة في اليوم، وهو ما يمثل 30 ٪ من توليد الطاقة الوطنية في العراق و 70 ٪ من استهلاك العاصمة بغداد للطاقة في وقت الذروة.

شنغهاي إلكتريكتمارس حل”الهندسة والمشتريات والبناء زائد التشغيل والصيانة” من خلال أخذ زمام المبادرة في تشغيل وصيانة محطة الطاقة. لضمان إنتاجية وفعالية المشروع، قامت الشركة بتصميم وتصنيع جميع المعدات الرئيسية للمصنع، بما في ذلك الغلايات والطوربينات البخارية والمولدات والمكثفات، بالإضافة إلى توفير التدريب العملي لـ 150 موظفًا عراقيًا، وهو التدريب الذي يهدف إلى إعدادهم للعمل وصيانة المنشأة.

وقال هي تشوانغ من شركة شنغهاي الكتريك، مدير مشروع محطة واسط الحرارية للطاقة، “بالاستفادة من الزخم الإيجابي للمشروع، تم إنشاء المنشأة إلى جانب الحفاظ على البيئة والتنمية الاقتصادية. وقد لعب المشروع أيضًا دورًا أساسيًا في التنمية الاجتماعية في المنطقة، حيث تعهدت شنغهاي إلكتريك بمساعدة المجتمع المحلي من خلال تحسين التعليم، الصحة والبنية التحتية ونمط الحياة العام في المنطقة.”

حول شنغهاي إلكتريك

تعمل مجموعة شركة شنغهاي إلكتريك (SEHK:2727, SSE:601727) اساسا في تصميم وتصنيع وتوزيع الطاقة الكهربائية والمعدات الصناعية. ينصب تركيزها الأساسي على الطاقة الجديدة، بما في ذلك تصنيع وبيع طوربينات الرياح ومكوناتها ومعدات الطاقة النووية؛ أعمال الطاقة الفعالة والنظيفة، بما في ذلك تصنيع وبيع معدات الطاقة الحرارية ومعدات نقل وتوزيع الطاقة؛ المعدات الصناعية، بما في ذلك إنتاج وبيع المصاعد والمحركات؛ صناعة الخدمات الحديثة، بما في ذلك التعاقد على مشاريع البناء لمشاريع الطاقة الحرارية ومشاريع النقل والتوزيع، والأعمال الأخرى.

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