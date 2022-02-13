‫شركة “شفت” للإلكترونيات تتعاون مع منظمة Tree-Nation في زراعة 1600 شجرة

تأتي هذه المبادرة بغرض حماية الكوكب بالتزامن مع عيد “الحب”

دبي، الإمارات العربية المتحدة،, 13 فبراير / شباط 2022 /PRNewswire/ — أعلنت شركة شفت للإلكترونيات (shift Electronics)، وهي شركة رائدة في مجال توزيع المنتجات التكنولوجية والعصرية ومقرّها في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، عن بدء تعاونها مع منظمة Tree-Nation لتنفيذ مبادرة لزراعة الأشجار بغرض حماية البيئة، وذلك في إطار تنفيذ الشركة لبرنامجها للمسؤولية الاجتماعية. وتهدف هذه المبادرة إلى دعم جهود الشركة لمواجهة التغير المناخي وتعويض الانبعاثات الكربونية الناجمة عن أنشطتها.

Tree-Nation هي منظمة دولية غير ربحية تهدف إلى تمكين الأفراد والشركات من زراعة الأشجار في جميع أنحاء العالم وتعويض الانبعاثات الكربونية الناجمة عن أعمالهم. وبالتعاون مع المنظمة، أجرت شركة “شفت” حسابات شاملة لتحديد مقدار الانبعاثات الكربونية الناجمة عن عمليات إنتاج وتغليف وشحن منتجاتها (التي تمثل أكثر من 60 علامة تجارية عالمية) خلال عام 2021؛ وبناءً عليه، قامت الشركة بزراعة أكثر من 1600 شجرة لتعويض ما يقرب من 1000 طن متري من الانبعاثات الكربونية الناجمة عن عملياتها التشغيلية في عام 2021.

وفي تعليقه على الخبر، قال مازن خنافر، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة شفت للإلكترونيات: “إنّ التغير المناخي يُعدّ أحد أكبر التهديدات التي تواجه البشرية، وبالإضافة إلى ذلك يتناقص عدد الأشجار سنويًا على مستوى العالم بسبب إزالة الغابات. وإذا استمرت وتيرة التغير المناخي بنفس سرعتها الحالية فسيدفع ذلك 200 مليون شخص على الأقل إلى مغادرة ديارهم بحلول عام 2050. ونحن -في شركة شفت للإلكترونيات- نؤمن بأهمية الحفاظ على البيئة، لذا نعمل على تنفيذ هذه المبادرة لزراعة الأشجار بالتزامن مع عيد الحب تعبيرًا عن مدى حبنا للكوكب الذي نعيش فيه جميعًا”. وأضاف: “يمكننا مواجهة التغير المناخي من خلال تقليل انبعاثات الغازات المسبّبة للاحتباس الحراري أو تعويض هذه الانبعاثات. ونظرًا لأنّ إزالة الغابات تسهم في حدوث التغير المناخي بنسبة 17% تقريبًا، فقد أصبحت زراعة الأشجار أمرًا بالغ الأهمية وتُعدّ من أكثر الطرق فعالية لمواجهة التغير المناخي. ونأمل في أن تسهم مبادرتنا “نحب كوكبنا – Love of our Planet” في إحداث أثر بيئي إيجابي يسهم في حماية كوكبنا الحبيب”.

علاوة على ذلك، تتعهد شركة شفت للإلكترونيات بمواصلة زراعة الأشجار نيابة عن عملائها ومورديها وموظفيها طوال عام 2022؛ وذلك بالتعاون مع منظمة Tree-Nation، والتي تتيح عبر منصتها خدمة التبرّع إلكترونيًا لزراعة الأشجار في غابات حقيقية، وتخصص لكل غابة منها رابطًا إلكترونيًا (URL) لمتابعة نموها.

عن شركة شفت للإلكترونيات

شركة شفت هي شركة رائدة في توزيع المنتجات التكنولوجية والعصرية في الشرق الأوسط تهدف إلى إضافة قيمة متميزة لخدمات التوزيع. وتزاول الشركة أعمالها على المستويين المحلي والإقليمي لتوزيع منتجات أكثر من 60 علامة تجارية متميزة بمستوى خدمات لا مثيل له من حيث الجودة والدعم اللوجستي والأسعار التنافسية. وتوفر الشركة خدماتها لجميع قطاعات الأعمال التجارية، بما ذلك متاجر البيع بالجملة، والمتاجر الصغيرة والمتوسطة للبيع بالتجزئة، وشركات البيع بنظام القيمة المضافة، وشركات بيع وتوزيع الكهرباء، والوكلاء المعتمدون، وشركات التجارة الإلكترونية. وبفضل توسّعها السريع والتزامها بتقديم خدمات متميزة؛ تبوّأت الشركة مكانة رائدة في المنطقة، وحظيت بثقة الكثير من العملاء بوصفها مصدرًا موثوقًا للحصول على منتجات متميزة.

لمزيد من المعلومات عن الشركة، يمكن التواصل معها عبر البريد الإلكتروني: info@shift.ae .

عن منظمة Tree-Nation

Tree-Nation هي منظمة غير ربحية مقرّها في برشلونة بإسبانيا، تهدف إلى مساعدة الأفراد والشركات على زراعة الأشجار في جميع أنحاء العالم لتعويض الانبعاثات الكربونية الناجمة عن أعمالهم ومواجهة التغير المناخي. وتستخدم المنظمة تقنية مسجلة الملكية لتسهيل زراعة الأشجار من خلال تمكين الأفراد والشركات من المشاركة في مشروعات إعادة تشجير الغابات. وتنفذ المنظمة عددًا كبيرًا من مشروعات إعادة تشجير الغابات، زرعت من خلالها حتى الآن أكثر من 7 ملايين شجرة؛ لتوفر لشركائها من الأفراد والشركات إمكانية الاختيار بين أكثر من 300 نوع من الأشجار لزراعتها من خلال أكثر من 30 مشروعًا معتمدًا في 6 قارات مختلفة.