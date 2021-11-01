‫شركة سينوبك تبرم عقدًا طويل الأجل مع شركة فينشر جلوبال (للغاز الطبيعي المسال)

بكين، الصين, 5 نوفمبر 2021 /PRNewswire/ — أبرمت مؤسسة الصين للنفط والكيماويات (هونغ كونغ: 0386، “سينوبك” (Sinopec)) عقدًا مدته 20 عامًا للغاز الطبيعي المُسال (LNG) مع الشركة المنتجة والمصدرة للغاز الطبيعي المُسال في الولايات المتحدة فينشر جلوبال للغاز الطبيعي المُسال (Venture Global LNG) في 4 نوفمبر 2021 لشراء 4 ملايين طن من الغاز الطبيعي المُسال سنويًا.

ويتمثل دور شركة فينشر جلوبال بتوريد الغاز الطبيعي المُسال من محطتها في مقاطعة بلاكيماينز بلويزيانا. بالإضافة إلى ذلك، ستشتري شركة الصين الدولية المتحدة للنفط والكيماويات (“UNIPEC“) – وهي شركة تابعة لشركة سينوبك – موارد الغاز الطبيعي المُسال التي يبلغ مجموعها 3.8 مليون طن من مشروع كلاسيو باس (Calcasieu Pass) الخاص بشركة فينشر جلوبال.

وأشار ما يونغ شنغ، رئيس شركة سينوبك إلى أن شركة سينوبك كانت دومًا تصر على اتباع استراتيجية تنمية منخفضة الكربون وخضراء وآمنة وتتسم بالمسؤولية.

“تعمل شركة سينوبك بكل ما أوتيت به من قوة على تعزيز عملية التنمية عالية الجودة لأعمال الغاز الطبيعي وتحسين إمكانات ضمان إمدادات الطاقة النظيفة لبناء حياة أفضل باستمرار. وأضاف ما يونغ شنغ أن “عقد الغاز الطبيعي المُسال المُبرم مع شركة فينشر جلوبال يعكس إجماع الشركتين الكبير على دعم التحول العالمي للطاقة وتحقيق أهداف “الكربون المزدوج” للوصول إلى ذروة الكربون وتحقيق الحياد الكربوني”.

هذا وقد أعرب مايك سابيل، الرئيس التنفيذي لشركة فينشر جلوبال عن الشرف العظيم النابع من إقامة علاقة تعاون طويلة الأمد مع شركة سينوبك، وكيف لهذا التعاون أن يساهم في الإسراع من عملية الحد من الانبعاثات الكربونية لكلا الطرفين، وما يتميز به من تكلفة منخفضة وموثوقة للطاقة النظيفة الآمنة للصين. فشركة فينشر جلوبال تلتزم بتعزيز التحول العالمي للوقود من الفحم إلى الغاز الطبيعي منذ تأسيسها، ويسعدها للغاية تزويد شركة سينوبك بالغاز الطبيعي المُسال الأمريكي لدعم عملية تحول الطاقة في الصين.

تُعد شركة فينشر جلوبال هي المورد الرئيسي للغاز الطبيعي المُسال في منطقة خليج المكسيك في الولايات المتحدة، وتلتزم باستخدام موارد الغاز الطبيعي الغنية في أمريكا الشمالية لتزويد العالم بموارد الغاز الطبيعي المُسال النظيفة والاقتصادية.

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