‫شركة سيجين صدرت 10 ملايين من مجموعات فحوص كوفيد 19 لأكثر من 60 بلدا في العالم

سيؤول، كوريا الجنوبية، 22 نيسان/أبريل، 2020 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة سيجين إنك، الشركة الرائدة المطورة للفحوص التشخيصية المتعددة، اليوم أن الشركة صدرت أكثر من 10 ملايين مجموعة فحص من فحوص ألبيكس Allplex™ 2019-nCoV لأكثر من 60 دولة في العالم، وهو ما يمثل حصة كبيرة جدا من أرقام الفحوص العالمية التي تم القيام بها لاكتشاف وباء كوفيد-19 التي في العالم.

سمح قرارسيجينالاستباقي بتطوير مجموعة اختباركوفيد-19مع القدرة على تطوير الفحص السريع باستخدام نظام البيانات الضخمة الخاص بها القائم على الذكاء الاصطناعي للعديد من البلدان بتوسيع قدرات الفحص لديها بسرعة، مع بدء الفيروس في إغراق العالم بأسره.

يستمر الطلب على فحوص سيجينفي الارتفاع حيث اكتسبت سمعة عالية لناحية الجودة والكفاءة. يحتوي الفحص على ميزة فريدة تحدد 3 جينات مستهدفة مختلفة( جينات E, RdRP and N)في أنبوب تفاعل فردي باستخدام تقنيات الكيمياء المتعددة الخاصة بها، والتي تسمح بنتائج دقيقة للغاية وتزيد من الإنتاجية من أجل إجراء الفحوص التشخيصية على نطاق واسع. إلى جانب نظامها المؤتمت وبرمجياتها المتقدمة، أثبتت فحوص سيجينعالميًا أنها فعالة في إجراء الفحوص على نطاق واسع، الذي يعتبر المكون الرئيسي في التحكم في أوضاع التفشي.

تصدرسيجينحاليًا أكثر من 3 ملايين فحص في الأسبوع. ستصل الشركة إلى قدرتها التصنيعية بأكثر من 20 مليون فحص أسبوعيا في أيار/مايو، وستستمر في زيادة إنتاجها لتلبية الطلب غير الملبى والمتزايد من جميع أنحاء العالم.

وقال الدكتور جونغ يون تشون، الرئيس التنفيذي لشركةسيجين: “لقد واجهنا تحديات جديدة كل يوم لمواكبة الاحتياجات العالمية، حيث لا نزال نواجه مشاكل غير متوقعة في عملية الزيادة الهائلة في الإنتاج والصادرات. وأنا فخور للغاية بما تمكنا من المساهمة به لمحاربة الفيروس وحقيقة أن تقنياتنا التشخيصية الجزيئية المتطورة لعبت دورًا في هذه المعركة الهامة“.

تعاونتسيجينأيضًا مع المؤسسة التابعة لها، “مؤسسة سيجين الطبية”، ومع المعمل المرجعي التابع لها في كوريا الذي يتمتع بأكبر قدرة لإنتاج فحوص كوفيد-19 التي تصل إلى 15,000 فحص يوميًا، لمساعدة البلدان المحتاجة إلى قدرة اختبار إضافية. يمكن لاختبارات المؤسسة الإبلاغ عن النتائج بالنسبة للإصابة بالمرض في غضون 24 ساعة بعد استلام العينات من الخارج. ومع تواصل جائحةكوفيد-19في إحداث الفوضى في جميع أنحاء العالم، فإنسيجينومؤسسة سيجين الطبية على استعداد للقيام بدورهما في توفير الفحوص وقدرات الفحص التي تشتد الحاجة إليها.

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