‫شركة سيجين تطرح نظام تشخيص حصريا لتشخيص متحورات فيروس كوفيد-19 في معرض إيسميد

سيؤول، كوريا الجنوبية، يوم 27 أيار/مايو 2021 / PRNewswire / — تم تكريم شركة سيجين ((KQ 096530، وهي شركة بيوتكنولوجية متخصصة في التشخيص الجزيئي، مرة أخرى على نظامها الفريد لتشخيص متحورات فيروس كوفيد-19 في إيسميد (مؤتمر أوروبا للميكروبولوجيا السريرية) هذا العام.

قدم الدكتور جاي ويليم لي، مدير استراتيجية التسويق في سيجين، نظام التشخيص الجديد تحت شعار “حل الفحص الشامل لسارز-كوف-2 ومتحوراته” باستخدام أحدث الاختبارات التشخيصية لمتحورات كوفيد-19. وقال لي: “إن خلفية السيطرة المتميزة لكوريا الجنوبية في بداية الوباء هي نتاج نظام التشخيص ذي المنصة الواحدة الذي يتيح إجراء الاختبارات الجماعية.” وأضاف أن “النظام مكّن عملية التشخيص من جمع العينات من خلال اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل PCR في الوقت الحقيقي، مما ساعد السلطات المحلية على السيطرة بسرعة على الوباء”.

ومع ذلك، فقد تم طرح العديد من التساؤلات حول فعالية نظام التشخيص الحالي بسبب العدد المتزايد من متغيرات كوفيد-19 التي تنتشر بسرعة، مع تقارير تفيد بأن اللقاحات قد لا توفر حماية كافية ضدها. وقالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها سابقًا إن متحورات الفيروس ستزيد من حالات الإصابة الجديدة في الولايات المتحدة في شهر أيار/مايو بعد أن توقعت أن حالات كوفيد-19 العالمية ستسجل زيادة حادة بسبب الزيادة المستمرة الناتجة عن متحورات الفيروس.

بالإشارة إلى “حل الفحص الشامل” من سيجين، اقترح المدير لي أن النظام سيساعد بكفاءة في مواجهة جائحة كوفيد-19 الممتد. “حل الفحص الشامل” هو نظام من خطوة واحدة يمكنه التحقق مما إذا كان الفرد قد أصيب بنوع من فيروس كوفيد-19 أو متحوراته من خلال اختبار PCR في الوقت الحقيقي. وحاليًا، تُضطر السلطات الصحية إلى إجراء جولة إضافية من التسلسل الجيني لتمييز وجود متحورات كوفيد-19 بعد اختبارات PCR الاعتيادية، مما يؤدي تلقائيًا إلى وقت أطول للاختبار.

على خلفية “حل الفحص الشامل” من سيجين، توجد أحدث الاختبارات التشخيصية المتنوعة من الشركة، اختبار Allplex SARS-CoV-2 Master Assay وAllplex SARS-CoV-2 Variants I Assay. ويعتبر فحص Allplex SARS-CoV-2 Master طريقة مثالية لفحص كوفيد-19، لأنه يوفر نتائج عما إذا كان الشخص مصابا بـكوفيد-19 أو حتى بأحد متحوراته. بعد جولة أولية من الاختبار، سيساعد اختبار Allplex SARS-CoV-2 في تحديد متحورات متعددة في تفاعل واحد.

يمكن لاختبارAllplex SARS-CoV-2 Master Assay اكتشاف ما مجموعه 10 أهداف بما في ذلك أربعة جينات من جينات فيروس كورونا (جين E وجين RdRP وجين N وجين S ) بالإضافة إلى خمسة متغيرات فيروسات محددة تم رصدها بشكل ملحوظ في السلالات الأكثر شهرة بما في ذلك B1.1.7, B.1.351, P.1 و B.1.1.207. يعد اختبار سيجين التشخيصي لمتحورات الفيروس هو الأول من نوعه الذي يكتشف في وقت واحد جينات متعددة لفيروس كورونا ويفرق بين الاختلافات الفيروسية، بما في ذلك تلك التي تبين أنها أكثر قدرة على العدوى والفتك. إنها طريقة مثالية واقتصادية لفحص جينات فيروس كورونا حيث يستمر الوباء في الانتشار مع كل من النوع البري ومتحورات الفيروسات الخاصة به. وأضاف المدير لي أن “حل الفحص الشامل من سيجين سيلعب دورًا حاسمًا في السيطرة على انتشار جائحة كوفيد-19 وسط متحورات الفيروس سريعة الانتشار.”

في الندوة العلمية العالمية لهذا العام أيضًا، أعلن الدكتور ناكمون سونغ من مؤسسة سيجين الطبية عن نتائج الأبحاث السريرية حول اكتشاف متحورات سارز-كوف-2، والمعروف أنها مرتبطة بالمتحورات، وكذلك الكشف عن العدوى المرافقة مع مسببات الأمراض التنفسية بين مرضى كوفيد -19. ووسط الحالات الإيجابية لـ كوفيد-19، ارتفعت نسبة الإصابة بـسارز-كوف-2 مع المتحورات المرتبطة بمتحورات كوفيد-19 إلى 3.5% في أواخر شباط/فبراير من 1.2% في الشهر الذي سبقه. وتظهر مثل هذه الأبحاث السريرية أن الاختبارات التشخيصية من سيجين قادرة على فحص كوفيد-19 والكشف عن متحوراته باستخدام اختبار PCR. وبالنظر إلى حالات العدوى المصاحبة، فإن 8.8% من الذين شخصوا إيجابيا بكوفيد-19 قد أصيبوا أيضًا بأمراض الجهاز التنفسي بما في ذلك Flu A وRSV والفيروسات الأنفية والفيروسات الرئوية والتهاب الجهاز التنفسي مايكوبلازما.

وفي معرض حديثه عن البيانات السريرية، قال الدكتور سونغ إن “نظام التشخيص السريع أمر بالغ الأهمية للمساعدة في السيطرة على عودة ظهور جائحة كوفيد-19. وأضاف أن “التشخيص الدقيق بخطوة واحدة سيصبح المعيار العالمي في اكتشاف فيروس كورونا وأمراض الجهاز التنفسي الأخرى بغرض العلاج الدقيق.”

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