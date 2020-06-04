‫شركة سنيورة للصناعات الغذائية توزع أرباح على مساهميها بقيمة 4.5 مليون دينار أردني (6.35 مليون دولار أمريكي) ما نسبته 18% من رأس مال الشركة; 10% كأرباح نقدية بقيمة 2.5 مليون دينار أردني (3.53 مليون دولار أمريكي) و8% على شكل أسهم مجانية عددها 2 مليون سهم

عمان، الأردن, 4 يونيو / حزيران 2020 /PRNewswire/ — عقدت شركة سنيورة للصناعات الغذائية يوم الاربعاء الموافق 03/06/2020 اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي عبر تقنية زووم (Zoom) للاتصال المرئي برئاسة السيد طارق عمر العقاد، رئيس مجلس الإدارة. ووافقت الهيئة العامة على توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في31/12/2019 على المساهمين المسجلين كما بتاريخ 02/6/2020 بنسبة 18% من رأس المال، وذلك بواقع 10% كأرباح نقدية أي ما يعادل 2.5 مليون دينار أردني (3.53 مليون دولار أمريكي)و8 % على شكل أسهم مجانية عددها 2 مليون سهم،وبذلك سيرتفع رأس المال المدفوع للشركة ليصبح 27 مليون دينار أردني (38.08 مليون دولار أمريكي).

وصرح العقاد أن عام 2019 كان مليئاً بالتطورات والانجازات لشركة سنيورة بالرغممن استمرار التحديات الإقليمية المحيطة، مشيراً الى تحقيق مجموعة سنيورة صافي أرباح بعد الضريبة بقيمة 6.1 مليون دينار أردني (8.6 مليون دولار أمريكي) بارتفاع نسبته 41% عن العام 2018 . ونمت الايرادات الكلية بنسبة 15% مقارنة بالعام السابق حيث بلغت مجموع الايرادات 63.8 مليون دينار أردني (89.99 مليون دولار أمريكي)في العام 2019. وبلغ مجموع الموجودات 67.4 مليون دينار أردني (95.1 مليون دولار أمريكي)كما في 31/12/2019 بزيادة نسبتها 10% عن العام السابق، أما صافي حقوق ملكية مساهمي سنيورة فقد بلغت 36.4 مليون دينار أردني (51.33 مليون دولار أمريكي)كما في 31/12/2019 بزيادة نسبتها 9% عن العام 2018.

كما أضاف العقاد ان مستوى المبيعات والارباح الذي المحققة في العام 2019 مؤشر على كفاءة الادارة التنفيذية العليا من خلال التحسين المتواصل لمستوى الأداء وكفاءة العمل بهدف زيادة القدرة الإنتاجية في مصانع الشركة في الأردن وفلسطين والامارات لتلبية الطلب المتنامي على منتجاتها، بالاضافة للاستثمار في رفع الكفاءة الفردية والمؤسسية بالتركيز على الجوانب الفنية والادارية من خلال التطوير المستمر في المعدات التشغيلية والتكنولوجية والاجراءات المستخدمة في العمل، فضلاً عن تطوير القدرات البشرية عبر البرامج التدريبية المختلفة.

من جانبه أشار الرئيس التنفيذي للشركة السيد مجدي الشريف أنه تم في العام 2019 تحقيق نمو في المبيعات الاقليمية للشركة بنسبة بلغت 16% مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق، اضافة الى النتائج المميزة التي تحققت في مصنع الماسة لتصنيع اللحوم في دبي حيث تم تحقيق نمو في المبيعات بنسبة 20% مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق والذي أثر ايجاباً على النتائج المالية الموحدة وأرباح الشركة إضافة الى نمو حصة علامة سنيورة المتخصصة في اللحوم المبردة بنسبة 12% في السوقين الأردني والفلسطيني مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق، خاصة بعد اطلاق خط المنتجات المجمدة في السوق الفلسطيني خلال الربع الاخير من العام 2019 حيث تم اطلاق اكثر من 20 منتج من منتجات اللحوم المجمدة والتي لاقت قبولاً فاق التوقعات من قبل المستهلك الفلسطيني.

كما اختتم الشريف تصريحاته بالدور الريادي الذي تقوم به الشركة على صعيد المسؤولية الإجتماعية، حيث حافظت الشركة على دورها الفاعل في المجتمعات التي تعمل بها من خلال الاستثمار المتواصل في قطاعات التعليم والصحة والمشاريع الريادية والشباب، إضافة إلى دعم ومساندة المؤسسات الاجتماعية والخيرية والإنسانية والثقافية وقد بلغ مجمل الاستثمار في المسؤولية الاجتماعية في العام 2019 ما يقارب 206 الف دينار اردني ( 290,550 دولار امريكي).

حول سنيورة

شركة سنيورة للصناعات الغذائية هي الشركة الرائدة في مجال صناعة اللحوم في المنطقة، وتمتلك علامة سنيورة القدس وعلامة يونيوم المشهورتين في مجال اللحوم المبردة واللانشون. بدأت عملها في القدس، فلسطين منذ عام 1920، ومن ثم افتتحت مصانعها في الأردن في عام 1992. وقامت شركة سنيورة بالاستحواذ على شركة الماسة لتصنيع اللحوم في دبي في عام 2016. تعتبر شركة سنيورة من أولى وأكبر شركات إنتاج اللحوم المصنعة حيث تقوم بالانتاج من خلال ثلاثة مصانع مجهزة بأفضل التقنيات، الأول يقع في القدس الشرقية بفلسطين، والثاني يقع في المنطقة الصناعية للملك عبد الله الثاني في الأردن والثالث في دبي الامارات العربية المتحدة. كما تقوم الشركة بانتاج العديد من أصناف اللحوم المجمدة من مصنعها في الأردن وفلسطين. تحافظ مصانع شركة سنيورة للصناعات الغذائية في فلسطين والأردن على أعلى شهادة دولية في سلامة الغذاء FSSC: Food Safety System Certificate 22000 (ISO/ TS22002-1). ويُعد الحفاظ على هذه الشهادة تأكيداً على أن شركة سنيورة تعمل وفق أعلى معايير الجودة والسلامة الغذائية العالمية خصوصاً بأن هذه الشهادة معتمدة من أبرز الهيئات الدولية، ومن أهمها جمعية الأغذية والمشروبات الأوروبية، ورابطة التصنيع الأمريكية، والمبادرة العالمية لسلامة الأغذية، إضافة الى شهادة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وشهادة وشعار الحلال الاردني الصادرة من مؤسسة المواصفات والمقاييس الاردنية. كما تحافظ مصانع الشركة في الأردن وفلسطين على شهادتي OHSAS 18001: 2007 لإدارة لأنظمة السلامة والصحة المهنية و ISO14001: 2004 لإدارة انظمة البيئة منذ العام 2014. كما وحصل مصنع سنيورة في دبي بالإمارات العربية المتحدة على شهادتي ISO22000:2005 لنظام إدارة سلامة الغذاء و ISO9001:2015 لنظام إدارة الجودة. تسوّق الشركة منتجاتها من خلال شبكة تجار واسعة، ومتاجر كبيرة ومراكز تسوّق في فلسطين والأردن والسعودية والامارات وعدد من الدول في الشرق الأوسط. كما يوجد للشركة فرع للتوزيع في المملكة العربية السعودية وآخر في الإمارات العربية المتحدة، وقسم خاص بالتصدير لأسواق الخليج ومختلف دول المشرق العربي. سنيورة هي شركة مساهمة عامة مدرجة في بورصة عمان (ASE: SNRA).

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