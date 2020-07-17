‫شركة سنانبيو تعلن توفر جهازها للزراعة العمودية غير المأهول “أبليفت” للمزارعين العالميين

وقال جان جو، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة سنانبيو، “لقد خضع جهاز”آبليفت”للاختبارات في العامين الماضيين وأثبت جدواه تجاريًا، وهو جاهز للتركيب في مشاريع تسليم المفتاح للمزارعين في جميع أنحاء العالم. يمكن لهذا الجهاز إنتاج 6-8 أطنان من الخضروات الورقية الطازجة يوميًا في مزرعة مساحتها.

5000 متر مربع فقط. ومن خلال التوسع، يمكننا الاستفادة من المساحة لزيادة المحصول. وبنفس حجم المزرعة، تبلغ إنتاجية “أبليفت” 6أضعاف مزرعة داخلية من 6 طبقات. زيادة الغلة تعني انخفاض التكلفة، مما يجعل إنتاجنا في متناول عدد أكبر من الناس. كما قمنا بتحديث نظام استخدام المياه لدينا بحيث يمكن للنباتات امتصاص نسبة 60 ٪ من المياه والـ 40 ٪ المتبقية يعاد تدويرها. هذه الحقيقة لها مغزى خاص لمناطق العالم التي تعاني من نقص المياه والظروف الزراعية الصعبة.”

يستخدم جهاز “أبليفت نظام PlantKeeper، وهو نظام حائز على براءة اختراع خاصة لإدارة الزراعة الداخلية، للتحكم في العوامل البيئية ومراقبتها حتى يمكن تزويد مشغلي المزرعة بأحدث ظروف النمو في الوقت الفعلي في جميع أنحاء المزرعة. من خلال استخدام الروبوتات وأنظمة النقل البسيطة والمثبتة، يعمل”آبليفت”على أتمتة البذر، والزرع، والحصاد، ونقل النباتات وتنظيف النظام، مما يقلل من كثافة اليد العاملة إلى أدنى مستوياتها.

وقال جان: “نحن بصدد التخلص من القوى العاملة تدريجيا لجعل منتجاتنا متاحة لمزيد من الناس. لذا يمكننا القول أن”آبليفت” يعمل بدون يد عاملة للبشرية“.

لمعرفة المزيد عن “آبليفت”، يرجى الاتصال بسنانبيو على: global@sananbio.com، أو زيارة صفحتها على لنكدن على: https://www.linkedin.com/ company/ fujiansanansinosciencephotobio techcoltd

حول سنانبيو

سنانبيوهي مشروع تجاري مشترك بينسنان أوبتو إلكترونيكس، وهي واحدة من أكبر الشركات المصنعة لمصابيحالليدفي العالم، ومعهد علم النبات التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، وهو معهد رائد في علوم النبات، مؤلف من خبراءليدوعلماء النبات. وسنان بيوقادرة على توفير حلول زراعية داخلية بسيطة للمزارعين العالميين. تم اعتماد RADIX، وهو نظام مائي رأسي حاصل على براءة اختراع، على نطاق واسع من قبل المزارعين من أكثر من عشرين دولة.

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