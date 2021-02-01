‫شركة سايبرماك إنفورميشن سيستمز توقع على اتفاق شراكة 4.0 مع ميتي أم 2 أم الهندية بي في تي المحدودة

مدينة الكويت،1 فبراير / شباط 2021/PRNewswire/ — يُدفع عالمنا اليوم بتكنولوجيات متنوعة حيث أصبحت البيانات هي المرحلة النهائية. ولكن مع وجود خليط من أنظمة المعلومات القديمة والتقنيات الأحدث، فإن الحاجة إلى استخراج البيانات من مصادر مختلفة وربطها واستخدامها للحصول على المزايا هو أمر أساسي. ومع الثورة الصناعية الرابعة وإدخال إنترنت الأشياء، تحولنا إلى جيل ذكي. يتم تبني إنترنت الأشياء وانتشارها في جميع أنحاء العالم وهو اتجاه أدى إلى تحقيق وفورات هائلة من خلال منح المستخدمين القدرة على تحليل كميات كبيرة من البيانات المتباينة والمتناقضة وغير المتماسكة من مصادر مختلفة بسرعة، ما يؤدي إلى اتخاذ قرارات دقيقة وفي الوقت المناسب. مكنت الشبكة اللاسلكية المترابطة الصناعات في جميع أنحاء العالم من العمل في الوقت الفعلي، والعمل في وقت واحد على عمليات متعددة، وجلب فرص عمل جديدة وجعل الشركات أكثر إنتاجية وأمانًا. وقد أدى ذلك أيضًا إلى جعل المراقبة والتحسين والتحليل أكثر فعالية، مع خفض التكلفة وتحسين خدمة العملاء وتجربتهم، كل ذلك في نفس الوقت.

وفي خطوة إستراتيجية، انضمت شركة سايبرماك إنفورميشن سيستمز </523><535 ، الشركة الرائدة العالمية في التحول الرقمي، إلى شركة ميتي، وهي شركة صناعية 4.0، لتبدأ مرحلة جديدة في ثورة الصناعة الرابعة مع إنترنت الأشياء التي تركز بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي والأتمتة والتعلم الآلي والترابط والبيانات الكبيرة.

تمثل هذه الشراكة بداية تطور التحول الرقمي من خلال منح الشركات القدرة على تجنب العمل اليدوي والارتقاء بمستوى الإدارة الذكية والقرارات الذكية والصيانة الذكية وتحسين العمليات الذكية.. سيتمكن العملاء من تعزيز رحلتهم التحويلية من خلال مراقبة الإنتاج والعملية وأداة الطاقة وإمكانية تتبع المواد واستهلاك الطاقة. وهو ما يؤدي إلى تحقيق أقصى استفادة من الموارد وزيادة الكفاءة ومراقبة أصالة العمليات المتبعة وضمان معايير الجودة العالمية. علاوة على ذلك، يتم تمكين العملاء أيضًا من نمط استهلاك الطاقة من حيث نمط استهلاك الطاقة القائم على الآلة الذكية لمساعدتهم على تحسين استخدام الطاقة وتوفير التكلفة ومراقبة حالة العمل لجميع الخدمات في المنشأة إلى جانب ضمان الاستخدام المناسب لتلك الخدمات.

وإذ هي مدفوعة بالشغف بالتكنولوجيا، ستمكّن هذه الشراكة العملاء من التكيف مع التغييرات بسهولة في حلول إنترنت الأشياء. وأدت تقويتها من خلال الكفاءات الأساسية لإنترنت الأشياء لدينا مثل الأجهزة التي تدعم إنترنت الأشياء الصناعية، ومنصة إنترنت الأشياء الآمنة، وإدارة البيانات الضخمة، ومنصة التحليلات، ومحركات التنبيه وواجهات برمجة التطبيقات لتكامل تخطيط موارد الشركة. تتسابق الشركات اليوم لتحقيق التحول الرقمي وتكون في صدارة الصناعات الخاصة بها. نظرًا لأن التكنولوجيا أصبحت قلب العمل الشركاتي، يمكن أن يؤدي تنفيذ الصناعة 4.0 إلى تعزيز أداء الشركة وتمكينها من الصيانة المتوقعة وتتبع المنتجات وإدارة المخزون والتنبؤ بالطلب والمزيد مما يساعدهم على تحقيق التحول المطلوب.

مع ما يقرب من عقد من الخبرة في إنترنت الأشياء، وجمع البيانات في الوقت الحقيقي من أكثر من 50,000 جهاز استشعار عبر مختلف الصناعات، وأكثر من 15 مليون علامة تتم مراقبتها يوميًا (البيانات الكبيرة) وتعمل في عمليات التشكيل/الإدخال/ التغليف/عملية السي أن سي، السلع الاستهلاكية السريعة الحركة، قطاعات الألبان لـ أكثر من 150 عميلًا، لدى شركة ميتي تركيز قوي على البحث والتطوير في الأجهزة والبرامج والموارد البشرية، وبناء حلول شاملة وقابلة للتطوير للعملاء للتنافس عالميًا من خلال إضافة القيمة.

حول سايبرماك إنفورميشن سيستمز

تعمل سايبرماك إنفورميشن سيستمز على تمكين الشركات الكبيرة في رحلة التحول الرقمي منذ 23 عامًا وهي معروفة بنجاحها المستمر وقدرتها على تقديم قيمة عالمية. بقيادة فرقنا القيادية متعددة الجنسيات مع الخبرة في الأعمال والمجال الأتميتة , الذكاء الاصطناعي والتعلم الآليو</1643><1649 وإنترنت الأشياء، العمليات الأمنية , وإدارة أرصدة البرمجيات , وإدارة السحابة المتعددة </1676><1682 وتقييم المخاطر، وإدارة خدمة تقنية المعلومات، والتخزين، والبيانات الضخمة وروبوتات المحادثة بالذكاء الاصطناعي , وإدارة الوصول إلى المزايا وأكثر من ذلك بكثير، ساهمنا في نجاح أكثر من 150 عميلًا مع أكثر من 3000 مشاركة ناجحة في أكثر من 16 دولة.

وإذ تقود مشاريع التحول الرقمي للعملاء، تضيف سايبرماك قيمة الأعمال، وتقلل من المخاطر وتساعد على تحسين الجودة والأداء والتكاليف في قطاعات الصناعة المختلفة مثل البنوك والاتصالات والبيع بالتجزئة والنفط والغاز والتعليم والحكومة وما إلى ذلك، وكل ذلك يمنح الشركات المنافسة المزايا، ويزيد من تجربة العملاء ما يكون له تأثير إيجابي مباشر على صافي أرباحهم ويزيد من قيمة العلامة التجارية.

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