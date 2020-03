‫شركة زي تي إي تفوز بثلاث جوائز في فئة ابتكار الشبكات البصرية للموجة الضوئية في أو أف سي 2020

منصة الإدارة والسيطرة الذكية منزي تي إي، ZENIC ONE يمكن أن تساعدعلى توفير خدمة بنقرة واحدة، وتحسين فعالية نشر الخدمة وتجربة المستخدم بشكل فعال. وفي الوقت نفسه، استنادًا إلى تحليل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، يمكن لـ ZENIC ONE تحديد أخطاء الشبكة بدقة، وتوفير حلول المعالجة الآلية، وتحليل الأسباب وإنشاء إطلاق الإنذار في الوقت المناسب، وبالتالي توفير تكاليف التشغيل والصيانة الفعالة لشبكات المشغلين وتحسين كفاءة التشغيل والصيانة.

