‫شركة روش بالإمارات يُعترف بها كواحدة من أفضل أماكن العمل في مجال الأدوية لعام 2021

أفضل أماكن العمل هو بمثابة برنامج شهادات دولي، يعتبر “المعيار البلاتيني” في تحديد أفضل أماكن العمل في جميع أنحاء العالم والاعتراف بها، مما يوفر لأصحاب العمل الفرصة لمعرفة المزيد حول مشاركة موظفيهم ورضاهم، وتكريم أولئك الذين يقدمون خبرة عمل مميزة تتمتع بأعلى المعايير فيما يتعلق بظروف العمل.

صرح محمد الشعراوي، المدير العام لشركة روش فارماسوتيكالز الإمارات في بيان له قائلًا: “إننا نؤمن حقًا بأهمية توفير بيئة عمل تتسم بالتحدي والمكافأة والإبداع والتنوع. ونحتفل هذا العام بمرور 125 عامًا على تأسيس شركة روش فارماسوتيكالز الإمارات وأشعر بالتواضع لحضوري أحد أفضل الأماكن للعمل في الإمارات العربية المتحدة؛ حيث يمكنك إحداث التغيير، والشعور بالفخر في ما تفعله والاستمتاع بالأشخاص الذين تعمل معهم. تتشكل ثقافة التعلم لدينا من قبل موظفينا الذين يؤمنون بهدفنا المتمثل في “القيام الآن بما يحتاجه المرضى بعد ذلك”، ولهذا السبب نأتي إلى العمل كل يوم لتعزيز الثقة والتقدير والتعليقات والنتائج الملموسة والمرح!”

صرحت سونا بارسونز، رئيسة قسم التوظيف والثقافة في شركة روش للأدوية بالإمارات العربية المتحدة قائلة “إنني فخورة جدًا بموظفينا المميزين الذين يعملون كل يوم عملًا مليئًا بالشغف والشجاعة لتحقيق هدفنا وهو “القيام الآن بما يحتاجه المرضى بعد ذلك”. يعكس الاعتراف بأفضل أماكن العمل جهودنا الجماعية للاستشعار بما هو مطلوب والاستجابة وفقًا لذلك. ولأن مبدأنا في التحسين هو التغيير. فلن تتوقف هذه العملية أبدًا”.

نبذة عن برنامج أفضل أماكن العمل:

تمثل أفضل أماكن العمل الشهادة الأكثر تحديدًا “لاختيار صاحب العمل”، وهي الشهادة التي تطمح المنظمات في الحصول عليها. ويصادق البرنامج على أماكن العمل الرائدة في العديد من البلدان حول العالم من خلال تقييم الملكية الذي يحلل جاذبية الشركة من خلال عملية من خطوتين تركز على 8 جوانب لمكان العمل.

لمزيد من المعلومات بشأن البرنامج، يُرجى زيارة: www.bestplacestoworkfor. org

للتواصل: حمزة إدريسي |hamza@bestplacestoworkfor.org | +44 208 895 6562