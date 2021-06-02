‫شركة ذا بودي شوب تعلن عن التزامها بالحصول على شهادة نباتي بنسبة 100٪ بحلول عام 2023 وتطلق خطة إعادة التعبئة

من المقرر أن تكون الشركة الناشطة في مجال مستحضرات التجميل هي أول علامة تجارية عالمية في مجال التجميل تحصل على 100٪ من تركيبات منتجاتها المعتمدة من قبل جمعية النباتيين ( The Vegan Society ) على مدار العامين المقبلين

لندن، 2 يونيو 2021 /PRNewswire/ — أعلنت شركة ذا بودي شوب (The Body Shop) اليوم أنه بحلول نهاية عام 2023، سيتم اعتماد مجموعة تركيبات منتجاتها بالكامل* من قبل جمعية النباتيين وستحمل علامتها التجارية النباتية. وقد كانت شركة ذا بودي شوب أيضًا أول شركة مستحضرات تجميل شنت حملة ضد التجارب على الحيوانات في مستحضرات التجميل في عام 1989، مع الاعتقاد الأساسي بأنه لا ينبغي إيذاء الحيوانات في السعي وراء الجمال.

كما تمثل جمعية النباتيين المعيار الذهبي العالمي في إصدار الشهادات النباتية وتتخذ نهجًا شاملاً للغاية للحصول على الشهادات، والتحقق من كل مورد ومصنع للمواد الخام. بالنسبة إلى ذا بودي شوب، يوجد أكثر من 3,700 مادة خام. وحاليًا 60٪ من منتجات ذا بودي شوب هي منتجات نباتية.

كما أعلنت الشركة أنها بصدد إطلاق محطات إعادة تعبئة طموحة عبر 500 متجر على مستوى العالم هذا العام، و 300 متجر آخر في عام 2022. وستوسع شركة ذا بودي شوب أيضًا مخطط إعادة التدوير داخل المتجر، الإرجاع وإعادة التدوير والتكرار، عبر 800 متجر، في 14 سوقًا، بحلول نهاية عام 2021.

صرح ليونيل ثورو، مدير العلامة التجارية العالمية في شركة ذا بودي شوب: “يعد التحول إلى نباتي بنسبة 100٪ خطوة قادمة طبيعية بالنسبة لنا، كما أن الجمال النباتي هو الخطوة القادمة الحاسمة في مساعينا المستدامة والبيئية. هذا، جنبًا إلى جنب مع برامجنا العالمية لإعادة التعبئة وإعادة التدوير في المتاجر، يجعل شركة ذا بودي شوب وجهة للعملاء المهتمين بالأخلاق”.

وعلقت شانتيل آدكنز، مديرة تطوير الأعمال في جمعية النباتيين: “يُظهر طموح شركة ذا يودي شوب في الحصول على شهادة العلامات التجارية النباتية بنسبة 100٪ (شهادة نباتي 100٪) عبر مجموعة كبيرة من التركيبات التزامها الراسخ بتقديم أفضل المنتجات الفعالة والمحبة للكوكب”.

وتعليقًا على مبادرة إعادة التعبئة، أضاف ثورو: “نريد أن تصبح عمليات إعادة التعبئة سائدة – سهلة ومتاحة للجميع. هذه مجرد خطوتنا الأولى في خطة مدتها 5 سنوات لإطلاق محطات إعادة التعبئة في جميع أنحاء العالم”.

* نهدف إلى اعتماد جميع تركيبات منتجاتنا من قبل جمعية النباتيين، بحلول ديسمبر 2023. من المحتمل أن التركيبات القديمة التي لم يتم اعتمادها من قبل جمعية النباتيين لا تزال موجودة في السوق في تلك المرحلة، حيث يتم بيع هذه المنتجات من خلال.

ذا بودي شوب إنترناشونال (The Body Shop International)

جمعية النباتيين (The Vegan Society)

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1523091/The_Body_Shop_ refill_stations.jpg

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1523089/The_Body_Shop_ Vegan_Society.jpg