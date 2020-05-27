‫شركة دايوونغ للمواد الصيدلانية تحوز على شهادة الحلال لعقار “إيسيف” عبر شركة دايوونغ إنفيون

– هذا هو النجاح الثاني بعد حصول الشركة على شهادة الحلال لعقار إيبوديون في يناير هذا العام

– الشركة تبني على حصولها على شهادات الحلال في إندونيسيا، أكبر دول مسلمة، لاستهداف سوق المواد الصيدلانية في الشرق الأوسط

سيؤول، كوريا الجنوبية وجاكرتا، إندونيسيا، 27 أيار/مايو، 2020 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة دايوونغ للمواد الصيدلانية (الرئيس التنفيذي سنغهو جيون) يوم 25 أيار/مايو أن الشركة الإندونيسية الكورية المشتركة دايوونغ إنفيون (الرئيس التنفيذي تشانغ وو سوه) قد حصلت على شهادة الحلال لعقار قرحة القدم السكرية “لمحلول إيسيف الموضعي” (إيسيف) من وكالة شهادات الحلال الإندونيسية لبوم موي يوم 20 أيار/مايو.

وإيسيف هو أول دواء بيولوجي في كوريا وافقت عليه وزارة الغذاء والدواء الكوريةفي العام 2001 لعلاج قرحة القدم السكرية. أجرتدايوونغ للمواد الصيدلانية بحثًا مستمرًا لترقية شكل الجرعة من عقارإيسيف عبر شركةدايوونغ إنفيون. وفي آذار/مارس من هذا العام، حصل نموذج الجرعات المتكامل الذي تم إنتاجه في الأصل من قبلدايوونغ إنفيونعلى إذن تسويق من الوكالة الوطنية الإندونيسية لمراقبة الدواء والغذاءوحصل على شهادة الحلال بنجاح خلال شهرين فقط.

نفذت إندونيسيا، التي يسكنها أكبر عدد من السكان المسلمين في العالم، قانون المنتجات الحلال، الذي كلف الشركات بالإشارة إلى ما إذا كانت حاصلة على شهادة حلال للأغذية ومستحضرات التجميل والأدوية التي تنتجها أو تبيعها، اعتبارًا من تشرين الأول/أكتوبر 2019. وتعتبر وكالة لبوم مويالإندونيسية واحدة من أعلى 3 وكالات إصدار للشهادات الحلال في العالم إلى جانب”جاكيم”الماليزية و”ميوز”في سنغافورة. وللحصول على شهادة من وكالةلبوم موي، يلزم استيفاء الشروط الصارمة، بما في ذلك تقديم مستندات السلامة والموافقة على القيام بأعمال تفتيش في الموقع على عمليات الإنتاج وإدارة المواد.

على وجه الخصوص، فإن شهادة الحلال للأدوية البيولوجية هي أكثر صرامة من شهادة الأدوية الاصطناعية. في العام 2017، أنشأتدايوونغ إنفيونمؤسسة تي أف تيمصممة للحصول على شهادة الحلال واتخذت التدابير اللازمة للحصول على شهادة الحلال لمنتجاتها الأصلية ومرافق إنتاجها. ونتيجة لذلك، حصلت الشركة على شهادة حلال لعقار erythropoietin (EPO) Epodion في شهر كانون الثاني/يناير من هذا العام لأول مرة في العالم كعقار بيولوجي مشتق من الخلايا الحيوانية، وأتبعتها بالحصول مؤخرا بنجاح على شهادة الحلال لعقار إيسيف.

قال تشانغ وو سوه، الرئيس التنفيذي لشركة دايوونغ إنفيون، “تقومدايوونغ للمواد الصيدلانية بتنفيذ استراتيجية التوطين الخاصة بها حيث نقوم بإجراء بحث شامل حول الأسواق الناشئة وتطوير المنتجات التي تلبي احتياجاتها المحلية لتحقيق تقدم ناجح في هذه الأسواق بنجاح. وبالبناء على النجاح في الحصول على شهادة الحلال لعقار أيبوديون وإيسيف من إندونيسيا، أكبر دولة إسلامية في العالم، سوف نكرس أنفسنا للتقدم في سوق الأدوية في الشرق الأوسط الذي تبلغ قيمته 80 تريليون وون كوري، وتوفير عقاقير جيدة وآمنة للعديد من المسلمين في العالم “.

دايوونغ إنفيون هي مشروع مشترك أنشأته دايوونغ للمواد الصيدلانية في العام 2012 مع شركة إنفيون الإندونيسية. أكمل المشروع المشترك أول مصنع بيولوجي في إندونيسيا في سورابايا ويقوم بإنتاج وبيع عقار إيبوديون، الذي يمثل أكبر حصة في سوق عقاقير الإريثروبويتين الإندونيسي.