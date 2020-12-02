‫شركة حافلات يوتونغ ستقدم 1,002 حافلة لمباريات مونديال 2022، تتلقى أكبر أمر شراء للحافلات الكهربائية في التاري

شنغجو، الصين, 2 ديسمبر / كانون أول 2020 / بي آر نيوزواير / — تلقت شركة يوتونغ في شنغجو للحافلات (شركة حافلات يوتونغ، SHA: 600066) أمر شراء بقيمة 1.8 مليار يوان صيني لشراء 1,002 حافلة من شركة مواصلات، شركة النقل العام القطرية، والتي ستوفر خدمات النقل لمونديال كرة القدم في قطر العام 2022، وستكون 704 منها حافلات كهربائية، ما يجعل هذا الأمر أكبر أمر لشراء حافلات كهربائية أبدا.

وتم عقد حفل توقيع إلكتروني لاستراتيجية الحافلات الكهربائية القطرية في 30 تشرين الثاني/نوفمبر، حضره رئيس الوزراء القطري الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، ووزير النقل والاتصالات القطري معالي الشيخ جاسم بن سيف أحمد السليطي، وسفير الصين لدى قطر تشو جيان، والمستشار التجاري للمكتب الاقتصادي والتجاري لسفارة جمهورية الصين الشعبية في قطر يانغ سونغ، والرئيس التنفيذي لشركة مواصلات فهد سعد القحطاني، ونائب الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة في قطر عبد الله المسند والرئيس التنفيذي لمجموعة يوتونغ تانغ يوشيانغ

خلال الحدث، وقعت يوتونغ للحافلات أيضًا اتفاقية إطارية مع هيئة المناطق الحرة القطرية ومواصلات لإنشاء مصنع “كي دي” في قطر حيث تواصل الحكومة القطرية تعزيز تطوير البنية التحتية للحافلات الكهربائية. وسيكون مونديال قطر 2022 أول حدث لكأس العالم يستخدم أكبر عدد من الحافلات الكهربائية الصديقة للبيئة بدون انبعاثات، وتتشرف يوتونغ للحافلات بأن تكون جزءًا من مهمة جعل هذا المونديال حدثًا رياضيًا أخضر ومستدامًا.

وقال شين هوي، المدير العام لشركة يوتونغ للحافلات في الشرق الأوسط: “ستواصل يوتونغ للحافلات العمل عن كثب مع الشركاء المحليين لتسريع بناء نظام النقل العام مع حلول الطاقة الخضراء. سيحقق مصنع كي دي للحافلات الكهربائية مع هيئة المناطق الحرة في قطر وشركة مواصلات تصميمًا محليًا وتصنيعا للحافلات الكهربائية في قطر، مما يوفر المزيد من الخبرة والتقنيات للمساعدة في التنمية المستدامة للنقل العام المحلي.”

بالنسبة لـ يوتونغ للحافلات، سيكون مونديال قطر 2022 حدثًا رياضيًا دوليًا رئيسيًا آخر قدمت الشركة له الخدمة والدعم بعد كأس العالم 2018 في روسيا، بالإضافة إلى العديد من المؤتمرات الدولية مثل اجتماعات منظمة أبيك. ومع القدرة والخبرة لخدمة الأحداث الدولية الكبرى، إلى جانب الجودة غير العادية للمنتجات، فازت يوتونغ للحافلات مرة أخرى بثقة العميل.

وبصفتها مبتكرًا في مجال حافلات الطاقة الجديدة الدولية، فقد أخذت يوتونغ للحافلات زمام المبادرة في البحث والتطوير للحفاظ على طاقة الحافلات واستكشاف الطاقة الجديدة. وقد أتقنت الآن بشكل كامل التقنيات الأساسية في تصميم وتصنيع المركبات الجديدة المدعومة بالطاقة، مثل مطابقة الحافلات الكهربائية وتحسينها، وتكامل النظام والتحكم فيه، والشحن اللاسلكي للحافلات. وأنشأت يوتونغ للحافلات أكبر قاعدة تصنيع لمركبات الطاقة الجديدة في الصين لتصنيع الحافلات بتكنولوجيا رائدة من مركز البحث والتطوير على مستوى الدولة.

بهذه القوة، باعت يوتونغ للحافلات أكثر من 130,000 وحدة من حافلات الطاقة الجديدة لأكثر من 350 مدينة بالإضافة إلى 24 دولة ومنطقة حول العالم، بما في ذلك فرنسا وبريطانيا العظمى وأستراليا وتشيلي والدنمارك. تعمل الشركة بلا كلل على توسيع عملياتها العالمية لمنتجات الطاقة الجديدة من خلال تلبية احتياجات العملاء بشكل مناسب من المنتجات المخصصة.

بدءًا من تصنيع الحافلة الأولى، فإن تركيز يوتونغ للحافلات ليس فقط على الحافلة نفسها، ولكن من خلال التمسك بمفهوم العلامة التجارية “حياة أفضل، حافلة أفضل”، تلتزم الشركة بتعميق التعاون في إطار استراتيجية مربحة للجانبين مع الأطراف المعنية لتوفير تجربة سفر أكثر راحة وصديقة للبيئة وأكثر كفاءة وجودة عالية لوسائل النقل العام في المستقبل.

حول يوتونغ

شنغجو يوتونغ للحافلات هي شركة تصنيع حديثة متخصصة في البحث وتطوير وتصنيع ومبيعات الحافلات. يتجاوز حجم مبيعاتها السنوية 70,000 وحدة، مع بيع أكثر من 130.000 حافلة طاقة جديدة حتى الآن. تبيع يوتونغ للحافلات حافلات ذات حجم كبير في أكثر من 30 دولة عبر ست قارات بحصة سوقية تزيد عن 30 بالمئة في الصين وأكثر من 15 بالمئة على مستوى العالم.

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