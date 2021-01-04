‫شركة جي أس جي كيو تزود منتجات الحواجز الحامية لـ 800 كليومتر من شارع سريع في السعودية، ما يرفع حجم شحنات هذه المنتجات الكلي لأسواق الشرق الأوسط إلى 85,000 طن

ليانغ، الصين، 4 كانون الثاني، 2021 / بي آر نيوزواير / — تقوم شركة جيانغسو غوجيانغ غالينايزيشن الصناعية (سيشار إليها من الآن وصاعدا باسم جي سي جي كيو) بتزويد منتجات الحواجز الحامية لشارع سريع في المملكة العربية السعودية منذ العام 2012. وحتى الآن أكملت الشركة تزويد المملكة بالحواجز الحامية لـ 800 كليومتر من هذا الطريق السريع (وحدة المحيط: 1500 متر طولي).

بدأت جي أس جي كيو في تصدير منتجات حماية السلامة المرورية إلى الشرق الأوسط منذ العام 2006. وتشمل المنتجات الرئيسية حواجز ضوضاء المرور وحواجز حماية الطرق السريعة، والتي تجاوزت الشحنات التراكمية منها 85000 طن، وكانت الدول الرئيسية المستهدفة منها المملكة العربية السعودية ودبي.

جي أس جي كيو هي واحدة من أفضل 100 شركة نقل في الصين، وتحتل مكانة رائدة في الصناعة. وقال يوان غوغيانغ، المدير العام لـ جي أس جي كيو: “نعتقد أن الشرق الأوسط هو أحد الأسواق المهمة في صناعة النقل. وهي منطقة تتميز بالمساحات الشاسعة والمناطق الصحراوية التي تتطلب منتجات حواجز عالية الجودة لتحسين مرافق الطرق السريعة. الحواجز الحامية تلعب دورًا في الدفاع عن البيئة الصحراوية من خلال مجموعة تطبيقات هائلة.”

جي أس جي كيو هي واحدة من أكبر مصانع المعالجة المغلفنة بالغمس الساخن في الصين مع مجموعة واسعة من منتجات الروبوتات والتقنيات الذكية لتحسين الكفاءة والجودة بشكل كبير في السنوات الأخيرة. في الوقت نفسه، تقدم أيضًا معايير اختبار موثوقة من طرف ثالث للمصنع لضمان جودة المواد الخام والمنتجات. يتم تصدير منتجات جي أس جي كيو المغلفنة بالغمس الساخن إلى أسواق دول مثل الولايات المتحدة الأميركية والهند وهولندا وأستراليا والإمارات العربية المتحدة وكوريا، مما يؤدي إلى إقامة علاقة تجارية طويلة الأمد مع العملاء المحليين.

حول جي أس جي كيو

لدى جي أس جي كيو تاريخًا يبلغ 22 عامًا منذ أن تأسست في العام 1998. لدى الشركة 3 مجالات عمل رئيسية: هيكل تركيب الطاقة الشمسية، ومنتجات حماية سلامة المرور ومواد البناء. وقد تجاوزت مبيعاتها السنوية 20 مليار يوان في عام 2020. ويتجاوز إنتاجها السنوي 3 ملايين طن. ومنذ العام 2003، تُدرج الشركة في قائمة أكبر 500 شركة خاصة في الصين لـ 17 عامًا على التوالي. وهي كذلك واحدة من أفضل 100 شركة لمنتجات المرور في الصين، وشركة رائدة في الصناعة الصينية. وباعتبارها أكبر مَصنع غلفنة بالغمس الساخن، فهي الشركة الوحيدة لهياكل تركيب ألواح الطاقة الشمسية في قائمة أفضل 500 شركة.