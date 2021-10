‫شركة جريت وولز موتورز تحصد العديد من الألقاب في تقييم مؤشر رضاء العملاء مستخدمي السيارات في الصين لعام 2021؛ مستهدفة تلبية احتياجات العملاء

وتعاونت شركة جربت وولز موتورز مع المعهد الوطني لإدارة التنمية (NIDA Poll) وهي وكالة استطلاعات موثوقة في تايلاند من أجل معرفة المزيد عن احتياجات المستهلكين وتحسين رضا العملاء عن جودة الخدمات وأطلقت حملة “الاستماع إلى صوت العملاء التايلانديين (Listening to the Voice of Thai Customers)”. كما ساهمت هذه الفعالية في جذب الآلاف من العملاء المحليين للتفاعل مع الموظفين الميدانيين. وتولت الشركة ترقية مخطط مسارها لمعالجة مشكلة صعوبة الحصول على معلومات النماذج التي طرحها العملاء. لذلك أنشأت شركة جريت وولز موتورز حاليًا العديد من متاجر التجربة الجديدة في مراكز البيع بالتجزئة، وصالات العرض الخاصة بالمبيعات الحضرية، كما أنشأت مركز تجربة المستخدم (User Experience Centre) في بانكوك.

Search News Search for:

Advertisement