‫شركة تي سي ال تعرض أجهزة تلفزيون وأجهزة صوت وأجهزة محمولة ومنتجات المنزل الذكي الجديدة لعام 2021

هونج كونج، 9 سبتمبر 2021 /PRNewswire/ — عرضت شركة تي سي إل TCL Electronics (1070.HK)، أحد أهم الشركات الإلكترونية في صناعة التلفزيون العالمية، وشركة إلكترونيات استهلاكية رائدة، اليوم أحدث إصدارات منتجاتها لعام 2021 بما في ذلك الحائزة على جوائز أجهزة التلفزيون والأجهزة الصوتية المنزلية، كجزء من استراتيجيتها التطلعية للذكاء الاصطناعي مقابل إنترنت الأشياء (AI x IoT)، وفي حدث بعنوان “Transcend Vision“.

تلفزيونات TCL Mini LED QLED *

بصرف النظر عن أحدث تلفزيون و Mini LED 8K TV X925 من إنتاج شركة تي سي إل، يتم أيضًا تقديم Premium LCD TV Mini LED 4K 65C825 من إنتاج جمعية التصوير والصوت الأوروبية (EISA) وتلفاز LCD TV QLED 4K 55C728 الأفضل من حيث المبيعات.

مكبرات الصوت TS8132 *

اُختيرت مؤخرًا مكبرات الصوت TS8132 Dolby Atmos من إنتاج شركة تي سي إل من قبل جمعية التصوير والصوت الأوروبية كـ “أفضل مكبرات الصوت مبيعا” من إنتاجها. تستخدم مكبرات الصوت تكوين قناة 3.1.2 مع قوة صوت قصوى تبلغ 350 واط وتوفر تجربة صوت غامرة. كما يحتوي مكبرات الصوت على Chromecast المدمج ويعمل مع Google Assistant و Apple AirPlay و Amazon Alexa.

TCL 20 Pro 5G*

أطلقت شركة تي إل سي أيضًا هاتفها الذكي TCL 20 Pro 5G الذي يوفر اتصال 5G عالميًا جنبًا إلى جنب مع تقنية NXTVISION 2.0 التي تتيح للمستخدمين “رؤية ما وراء الرؤية”. تعزز منصة Qualcomm® Snapdragon™ 750G 5G تجربة الجيل الخامس (5G)، بينما يوفر المعالج القوي أداءً فائق السلاسة.

يوفر الهاتف TCL 20 Pro 5G مقاطع فيديو وصورًا مذهلة بفضل نظام الكاميرا الرباعي بدقة 48 ميجا بكسل المقترن بتثبيت الصورة البصري من سوني (Sony)، مما يوفر تعريفًا لا يصدق وصورًا ثابتة وغير واضحة. كما يصور الهاتف الذكي مقاطع فيديو بدقة 4K ويحتوي على كاميرا أمامية بدقة 32 ميجا بكسل تعمل على تحسين الإضاءة الخلفية والحركة البطيئة وصور سيلفي بالتصوير بالمدى الديناميكي العالي (HDR).

بفضل بطاريته الضخمة البالغة 4500 مللي أمبير في الساعة، وذاكرة 256 جيجابايت، يجعل هاتف TCL 20 Pro 5G استراتيجية الذكاء الاصطناعي مقابل إنترنت الأشياء حقيقة واقعة.

تكييف هواء فئة X *

يتميز أحدث تكييف هواء فئة X من إنتاج شركة تي إل سي بنظام فريد للهواء النقي مع مجرى هواء نقي مخصص وترشيح رباعي لضمان جودة هواء أفضل وأكثر صحة.

تسمح تقنية موازنة درجة الحرارة المتطورة للهواء البارد بالحفاظ على درجة حرارة ثابتة وتصميم النسيم العليل (Gentle Breeze) الخاص يخفف من تدفق الهواء، مما يشعرك بلطف الجو بشكل مريح دون أي انفجارات هواء بارد غير مريحة.

منقي الهواء Breeva A5 *

يعد breeva A5 المنتج الرئيسي لشركة تي إل سي من مجموعة أجهزة تنقية الهواء الخاصة بالشركة. يصل معدل تسليم الهواء النقي (CADR) إلى 400 متر مكعب في الساعة، مما يعني أنه يمكنه تنقية الهواء في غرفة مساحتها 365 قدمًا خمس مرات في الساعة. يقوم بذلك باستخدام الأنيون لامتصاص الجزيئات الصغيرة في الهواء والأشعة فوق البنفسجية C لتدمير الحمض النووي والحمض النووي الريبي للميكروبات الضارة. كما يحتوي منقي الهواء على فلتر H13 HEPA لالتقاط ما يصل إلى 99.97٪ من البكتيريا الضارة.

مكنسة كهربائية Sweeva 6500 *

Sweeva 6500 هي مكنسة كهربائية روبوتية رائدة من إنتاج شركة تي سي إل؛ مجهزة بصندوق قمامة يتم تفريغه تلقائيًا وأحدث نظام ملاحة LDS. تتمتع بقوة شفط قوية تصل إلى 2,700 باسكال وأربعة أوضاع تنظيف مختلفة. لا يقتصر الأمر على تفريغ الغبار فحسب، بل يمكن لضوء الأشعة فوق البنفسجية C المدمج أيضًا تعقيم الأرضية، مما يضيف درعًا آخر للحماية.

* قد يختلف مظهر المنتج ووظائفه وتوافره باختلاف البلدان / المناطق.