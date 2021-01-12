‫شركة تي سي أل تؤكد ريادتها في صناعة التلفزيون العالمية بكشفها عن تلفزيونات 2021 ميني ليد، كيوليد و4 كي أتش دي آر في معرض سي إي أس 2021

هونك كونغ، 12 كانون الثاني/يناير، 2021 / بي آر نيوزواير / — عرضت شركة تي سي أل إليكترونيكس رمز السهم: 01070.HK)، وهي واحدة من اللاعبين الرواد في صناعة التلفزيون العالمية وشركة رئيسية في ميدان الإلكترونيات الاستهلاكية، تلفزيوناتها الجديدة ميني ليد، كيوليد و4 كي أتش دي آر تحت استراتيجيتها التطلعية الذكاء الاصطناعي X إنترنت الأشياء في معرض سي إي أس (معرض المنتجات الاستهلاكية) 2021.

يرجى زيارةhttps://www.tcl.com/ ces2021.html لتعلم المزيد عن تي سي أل في معرض سي إي أس 2021.

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تتصدر تي سي أل بجرأة الريادة في تكنولوجيا الشاشات العالمية في سي إي أس 2021. هذا العام، تقدم الشركة ثلاثة تلفزيونات ميني ليد، كيوليد و4 كي أتش دي آر التي تتجاوز أداء الصورة القوي وتقدم مجموعة شاملة من ميزات نمط الحياة للأجيال الجديدة.

C825 – أداء 4 كي ميني ليد المتميز

يرفع أحدث تلفاز 4 كي ميني ليد C825 من تي سي أل من معايير مشاهدة التلفزيون وألعاب الفيديو لدينا إلى المستوى التالي. يعتبر تلفزيون C825 إضافة مهمة في التزام تي سي أل المستمر بتقنية الشاشات ميني ليد.

C825 يتبنى وضع الإضاءة الخلفية للأسفل مباشرة مما يقلل من حجم حبيبات ليد التقليدية إلى 100 ~ 200 ميكرومتر. يتم استخدام الآلاف من وحدات التحكم في الإضاءة لزيادة عدد مصادر الإضاءة الخلفية. إلى جانب المجموعة الكاملة، يتم تحقيق ضبط السطوع المناطقي المستهدف للغاية لتقديم تجربة بصرية أفضل.

يتميز C825 بتكنولوجيا العرض كوانتوم دوت، وهو يجمع بين الضوء واللون والتدرج الأعلى والتحكم الأكثر دقة في الإضاءة لتحقيق تأثير جودة الصورة النهائي.

يتميز تلفزيون C825 أيضًا بتقنية Dolby Vision HDR للتصوير، والتي توفر صورة فائقة الوضوح تضفي الترفيه على الحياة، و Dolby Vision IQ، التي تستفيد من الذكاء الكامل لـ C825 لتقديم صورة مثالية في غرفتك في كل لحظة عن طريق التكيف ديناميكيًا مع الضوء المتغير في الغرفة وأنواع المحتوى الذي يتم تشغيله، مع تعظيم الإمكانات الكاملة للتلفزيون.

بفضل جودة الصوت والبصرية الفائقة إلى جانب Imax Enhanced، سيوفر C825 متعة لا مثيل لها للمستهلكين في المنزل.

لجعل الصور المتحركة أكثر سلاسة ولعب الفيديو أكثر جاذبية، يستخدم تلفزيون C825 شاشة MEMC بتردد 120 هرتز وشاشة عكسية منخفضة 120 هرتز.

أيضًا، يمنح منفذ HDMI 2.1 رباعي الاتجاهات و VRR و ALLM و eARC و WiFi6 وتأخر الإدخال المنخفض عشاق الألعاب رسومات أسرع وأكثر سلاسة وتأثيرات صوتية أفضل. توفر الكاميرا المغناطيسية من النوع المنفصل 4 أم بكسل تفاعلات مرئية وصوتية رائعة لتجارب مكالمات فيديو فائقة.

تلفزيون C725 – مركز ترفيه كيوليد 4 كي فائق

يرتقي تلفزيون تي سي أل C725 كيوليد 4 كي بتقنية العرض بتكنولوجيا كوانتوم دوت إلى مستوى جديد، ويوفر قيمة ممتازة لأولئك الذين يرغبون في الترفيه المنزلي التفاعلي عالي الجودة كجزء من أسلوب حياة متصل وذكي.

بفضل التدرج اللوني الفائق بنسبة 100٪ تقريبًا (DCI-P3)، ستوفر تقنية شاشات كوانتوم دوت في تلفزيون C725 ألوانًا أكثر حيوية وتنوعًا دون قيود على انخفاض حجم اللون أو العمر الأقصر الذي توفره تقنيات الألوان الأخرى.

تقدم صورة Dolby Vision فائقة الوضوح وصوت Dolby Atmos الغامر مع Onkyo وليمة سمعية بصرية. يعمل محرك AiPQ في تلفزيون C725 على تشغيل الإمكانات الكاملة لأجهزة تلفزيونات تي سي أل ذات الشاشات الكبيرة مع التحسين في الوقت الفعلي لأنواع الترفيه أو أنواع المحتوى المختلفة.

يمكن للمستخدمين الاستمتاع بالتحكم الصوتي بدون استخدام اليدين 2.0 و غوغل دو ومحتوى غير محدود من نتفليكس وأمازون برايم فيديو وغوغل بلاي أند موفي وديزني، والمزيد، مما يزيد من الاستمتاع بحياة ذكية.

بالإضافة إلى ذلك، يدعم تلفزيون C725 كلاً من MEMC و HDMI 2.1 لتقديم صور سلسة دائمًا، حتى في مشاهد الحركة سريعة الحركة.

تلفزيون P725 – تلفزيون 4 كي أتش دي آر المفضل مع تجربة دولبي

تلفزيون تي سي أل P725 هو تلفزيون 4 كي أتش دي آر يتميز بتقنيتي Dolby Vision و Dolby Atmos، مما يوفر تجربة مذهلة وعالية الجودة ومفصلة، لا سيما التصوير الديناميكي للحركة والصوت الغامر.

Dolby Vision هي تقنية تصوير متطورة تجمع بين النطاق الديناميكي العالي (HDR) وإمكانيات التدرج اللوني الواسع لتقديم جودة صورة فائقة الوضوح مع سطوع وتباين وألوان وتفاصيل مذهلة.

تضمن معالجة الصور المتحركة MEMC السلس والحريري أداء صور أكثر وضوحًا وخاليًا من الضبابية ومستقرًا في المشاهد سريعة الحركة والمليئة بالحركة.

يدعم P725 أيضًا Dolby Atmos، مما يؤدي إلى تجربة غامرة في الترفيه المفضل لديك مع الصوت الذي يتحرك في كل مكان من حولك بواقعية مذهلة، مما يوفر وضوحًا وتفاصيل مذهلة تتيح لك سماع التفاصيل التي لم تسمعها من قبل.

يحررك التحكم الصوتي 2.0 بدون استخدام اليدين في تلفزيون تي سي أل P725 من جهاز التحكم عن بعد. وهو يمكنك من تبديل القنوات وتعيين التذكيرات واستكشاف خدمات البث عبر أوامر صوتية بسيطة. يوفر تلفزيون P725 أيضًا تجربة ترفيهية محسنة مع أحدث نظام تشغيل تلفزيون أندرويد. يوفر تصميمه المليمتري المعدني الرقيق إحساسًا أوسع وأكبر للترفيه.

قد يختلف مظهر المنتج ووظائفه وتوافره باختلاف البلدان / المناطق.

عن تي سي أل إليكترونيكس

تي سي أل إليكترونيكس (رمز السهم: 01070.HK) هي شركة إلكترونيات استهلاكية سريعة النمو ولاعبة رائدة في صناعة التلفزيون العالمية. تأسست الشركة في العام 1981 وهي تعمل اليوم في أكثر من 160 سوقًا على مستوى العالم. وحسب أوميديا، أصبحت تي سي أل اليوم تحتل المرتبة رقم 2 بين شركات صناعة التلفزيون العالمية لناحية الحصة السوقية في الربع 2 العام 2020. تتخصص تي سي أل في البحث والتطوير وتصنيع منتجات الالكترونيات الاستهلاكية التي تتراوح بين أجهزة التلفزيون والمنتجات السمعية والمنتجات المنزلية الذكية.

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1417525/TCL_4K_Mini_LED_ TV_C825.jpg

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1417526/TCL_QLED_4K_TV_ C725.jpg

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1417527/TCL_4K_HDR_TV_ P725.jpg