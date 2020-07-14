‫شركة تكنو تنضم إلى برنامج معاينة المطور أندرويد 11 وتصدر نسخة هاتفها المحدثة بوفوار 4

هونغ كونغ، 14 تموز/يوليو، 2020 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة الهواتف العالمية الراقية تكنو موبايل ( www.TECNO-Mobile.com ) عن إطلاق أحدث هواتفها الذكية بوفوار 4 كمتبن مبكر لنظام التشغيل المحدث أندرويد 11 بيتا بدءا بـ 10 يوليو/تموز. وكجزء من برنامج معاينة المطور أندرويد 11، سيسمح هاتف بوفوار 4 للمستهلكين بتجربة إصدارات ما قبل الإصدار من أندرويد 11 ويزود العملاء بتجربة مستخدم أكثر أمانًا واستقرارًا وذكاءً.

وقال ستيفن ها، نائب رئيسشركة ترانشنوالمدير العام لتكنو موبايل: “نحن ملتزمون بمزيد من التكامل بين البرامج الذكية والأجهزة الذكية في نظام بيئي ذكي سلس وتحسين تجربة المستهلك باستمرار إلى المستوى التالي. كشريك طويل الأمد لـنظام غوغل، نحن متحمسون للعمل بشكل وثيق معغوغل أندرويدلتقديم منتجات أكثر إثارة وتقديم تجارب استثنائية من خلال التكنولوجيا والابتكار “.

تكنو موبايلهي واحدة من اللاعبين الرئيسيين ولها حضور في أكثر من 60 دولة حول العالم. هاتفبوفوار 4هو هاتف ذكي يعمل على شبكة جي 4 مزود ببطارية 6000 مليأمبير بالساعة وشاشة 7 بوصة. مع نظام التشغيل أندرويد المُحسَّن، فإنه يقدم للمستهلكين العديد من المزايا بما في ذلك:

• أذونات لمرة واحدة: يمنح المستخدمين القدرة على تحديد المزيد من الأذونات الدقيقة للموقع والميكروفون والكاميرا.

• إذن الموقع الاختياري: يمنح المستخدمين مزيدًا من التحكم في الوقت الذي يمكن فيه للتطبيق الوصول إلى معلومات الموقع كلما طلب تطبيقك الوصول إلى موقع المقدمة.

• تركيبأيه بي كي أي دي بي التدريجي: يعمل على تسريع هذه العملية عن طريق تركيب ما يكفي منأيه بي كي لتشغيل التطبيق أثناء بث البيانات المتبقية في الخلفية.

• عرض محسن للشاشة: يمكنه تحديد المنطقة المستعصية من الشاشة لمنع عناصر الشقوق لجعل تجربة المستخدمين أفضل بكثير.

• نقطة الدردشة: سطح جديد متعدد المهام للتواصل مع أهم الأشخاص في تطبيقات الدردشة. يمكن للمستخدمين الوصول إلى الدردشة في أي مكان، واستخدام واجهة مستخدم التطبيق للتواصل قبل استئناف مهماته السابقة.

إذا كنت مهتمًا بتركيب أندرويد 11 بيتا 1على بوفوار 4، يمكنك اتباع الدليل المختصر أدناه:

1. قم بتنزيل مجموعة الأدوات على جهاز كمبيوتر، وانقلها إلى الملف الجذر باستخدام كيبل يو أس بي.

2.انتقل إلى الملف الذي تم تنزيله واضغط على حزمة البرنامج، ثم انقر فوق زر “START” عند مطالبتك بذلك.

3. انتظر اكتمال الترقية.

لمزيد من خطوات التنزيل المحددة، يرجى زيارة الموقع الرسمي: https://www.tecno-mobile.com/ android-11-beta1/

حول تكنو موبايل

تكنو موبايل هي علامة تجارية متميزة للهواتف الذكية من ترانشن هولدنغز. من خلال التمسك بجوهر العلامة التجارية المتمثل في “توقع المزيد”، تلتزم تكنو بمنح الجماهير إمكانية الوصول إلى أحدث التقنيات بأسعار مناسبة، مما يسمح للمستهلكين بالوصول إلى ما هو أبعد من حدودهم الحالية واكتشاف عالم من الاحتمالات. تتفهم تكنو احتياجات المستهلكين في الأسواق المختلفة وتزودهم بابتكارات محلية عبر مجموعة منتجات تتميز بالهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والهواتف العادية. تكنو هي شركة عالمية رئيسية لها وجود في حوالي 60 سوقًا ناشئة في جميع أنحاء العالم. كما أنها الشريك الرسمي العالمي للكمبيوتر اللوحي والهاتف لنادي مانشستر سيتي لكرة القدم. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.tecno-mobile.com

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