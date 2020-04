‫شركة تكستارز تطلق منصة عالمية على الإنترنت لأحداث نهاية الأسبوع هدفها مكافحة فيروس فيد-19

وقال ديفيد براون، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة تكستارز، “تجمع ستارت أب ويكند كاندائمًا فرصة رائعة لرواد الأعمال والشركات الناشئة لتحسين أفكارهم والتعرف على المتعاونين والمستثمرين والجهات الراعية. لقد كان واضحًا لنا على الفور أنه يمكننا تطبيق هذا النموذج نفسه لمواجهة العديد من التحديات التي نواجهها جميعًا من إن جائحة كوفيد-19. لقد وضعنا نهجنا سريعًا في برمجةستارت أب ويكندلجمع مئات، بل ونأمل الآلاف، من الناس لإيجاد حلول لبعض المشاكل الناشئة عن هذه الأزمة. لدينا بالفعل دعم مذهل ونأمل أن يرى المتطوعون ما نقوم به والتسجيل للانضمام إلينا sign up to join us .”

