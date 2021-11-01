‫شركة تصنيع السيارات الكهربائية Next.e.GO Mobile تعلن انضمام عضوًا جديدًا إلى مجلس الإدارة

Posted on 8 mins ago by tngadmin

آخن، ألمانيا،, 29 نوفمبر 2021 /PRNewswire/ — أعلنت شركة Next.e.GO Mobile SE، الشركة الألمانية المستقلة المصنعة للسيارات الحضرية المبتكرة والمستدامة، اليوم أن أندرو وولف قد انضم إلى مجلس إدارتها.

 ويُعد السيد وولف أحد رجل الأعمال البارزين ومستثمر أسهم خاصة من الدرجة الأولى. وكان السيد وولف أيضًا آخر رئيس مشارك عالمي لقسم الأعمال المصرفية التجارية والرئيس المشارك العالمي للأسهم الخاصة في غولدمان ساكس (Goldman Sachs). كما كان الرئيس التنفيذي المشارك للاستثمار في مجال صناديق الأسهم الخاصة الرائدة في مجال الأعمال المصرفية التجارية. وعمل في مجالس إدارات شركات في الولايات المتحدة، وأمريكا اللاتينية، وآسيا، وأوروبا، والمملكة المتحدة وتخرج السيد وولف من كلية الحقوق بجامعة هارفارد وحصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية هارفارد للأعمال.

وصرح السيد علي فيزاي، رئيس مجلس إدارة شركة Next.e.GO Mobile SE، قائلًا: “إنه لمن دواعي سرورنا أن يقبل أندرو دعوتنا للانضمام إلى شركتنا التي تعمل على التعجيل بعملية التحول إلى التنقل الحضري الخالي من الانبعاثات للمجتمعات في جميع أنحاء العالم. وتعكس قوة وتنوع أعضاء مجلس الإدارة وثروتهم من الخبرة مجال رؤيتنا، خاصة وأن Next.e.GO تعد نفسها للجزء التالي الكبير”.

وصرح السيد أندرو وولف قائلًا: “إن الانضمام إلى مجلس إدارة شركة Next.e.GO في هذا الوقت الرائع لهو امتياز عظيم. وأؤمن أيضًا بأن شركة E.Go لديها إمكانات استثنائية وسوف تعرقل ماديًا صناعة السيارات في العالم. كما أتطلع إلى مساعدة مجلس الإدارة على استغلال الإمكانات الكاملة للشركة”.

 

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