‫شركة ترست للتأمين قبرص تطلق برمجية eBaoCloud DigitalCore في الإنتاج لتعزيز نمو أعمالها وتحولها الرقمي

شنغهاي, 9 شباط/فبراير، 2021 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة إيباوتيك (eBaoTech)، أن شركة ترست للتأمين قبرص، وهي شركة متفرعة عن شركة ترست هولدنغ، قد أطلقت بنجاح يوم 17 كانون الثاني/يناير، 2021 eBaoCloud® DigitalCoreTM (DigitalCore) في الإنتاج لعمليات دورة الحياة الكاملة لأعمالها في التأمين العام، ليخلف نظامها القديم الذي تستخدمه الشركة منذ عقود. ومنذ إطلاقها، تعمل المنصة الجديدة بسلاسة وتحظى برضا قوي من المستخدمين وتحسين فعالية العمليات.

وإذ تتخذ من قبرص مقرا لها، تعتبر ترست هولنغ، وهي كيان مملوك بالكامل لشركة نست إنفستمنتس هولدنغ، هي مجموعة تأمين إقليمية رائدة تعمل في أكثر من 7 دول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وقبرص. اختارت ترست هولدنغ منصة DigitalCore TM لتحديث نظامها الكمبيوتري، لزيادة سرعة أعمالها وقدراتها الاتصالية/الابتكارية وكفاءة التشغيل في العصر الرقمي. تم تصميم eBaoCloud® DigitalCore TM مع اتصال وتوجهات واجهة برمجة تطبيقات قوية. يوفر الإطلاق الناجح منصة قوية لشركة ترست للتأمين قبرص لتسريع تحولها الرقمي.

وقال مروان بطاينة, رئيس قسم التكنولوجيا والمعلومات لمجموعة نست إنفستمنتس هولدنغ، قائلاً، “”نحن متحمسون جدًا لبدء تشغيل المنصة الرقمية الجديدة في هذه الظروف والتحديات الاستثنائية التي نواجهها بسبب وباء كوفيد-19. الفرق من ترست في قبرص الأردن وإيباوتيك في شنغهاي ووشي توجب عليها التعاون والعمل عن بُعد طوال العام بفارق زمني من 6 ساعات. ويسعدني جدًا أنه مع الدعم القوي من مجلس الإدارة وفريق الإدارة لدينا وتفاني واحتراف فرقنا المشتركة، أطلقنا بنجاح المنصة الرقمية الجديدة كعمود فقري لتمكين ابتكاراتنا ونمونا. ونتطلع إلى تطبيق DigitalCore على جميع شركات التأمين التابعة لمجموعة ترست هولدنغ.”

وأضاف كريستوس كريستودولو، الرئيس التنفيذي لشركة ترست للتأمين قبرص، “نريد أن نعرب عن تقديرنا واحترامنا الكبير لفريق إيباوتيك لنهجه المهني والمنهجي لإنجاح هذا المشروع. لقد كان التزامهم وتفانيهم رائعًا ويفوق توقعاتنا. ومع إطلاق منصة إدارة البوليصات الجديدة، نحن الآن قادرون على تقديم خدمة أفضل لوكلائنا وعملائنا. لدينا الآن قدرات اتصال أقوى بكثير لزيادة خدماتنا وتجربة المستخدم لوكلائنا وأصحاب بوليصات التأمين. نشعر أنه مع وجود شريك تقني قوي مثل إيباوتيك، سنحافظ على مكانتنا الرائدة في العصر التكنولوجي الجديد ونعمقها “.

وأكد كامل أبو نهل، الرئيس التنفيذي لشركة ترست هولدنغ، “هذا نجاح كبير لكلتا المؤسستين وعمل جماعي رائع. نحن سعداء بقرارنا اختيار إيباوتيك كشريك طويل الأجل لتحويل مجموعة شركات تأميننا إلى العصر الرقمي الجديد. اليوم، باستخدام DigitalCore من eBaoTech، أصبحت لدينا أداة أخرى لتمكين شركات المجموعة من التقدم بشكل أسرع مع ضوابط أفضل. هذه هي الخطوة الأولى في رحلة طويلة وتعاون مستقبلي مع إيباو.”

“نحن فخورون جدًا بأن نكون الشريك التكنولوجي لعمليات تأمين ترست هولدنغ ونشعر بالامتنان الشديد لدعم فريق إدارتهم المستمر وثقتهم. ونتطلع إلى العمل مع ترست للتأمين قبرص كشريك طويل الأجل لدعم نمو أعمالهم في الشرق الأوسط. ,” كما قال وودي مو، الرئيس التنفيذي لشركة إيباوتيك.

حول ترست للتأمين قبرص

توفر ترست للتأمين قبرص أفضل خدمات التأمين على المستوى الدولي منذ أكثر من عقد من الزمن.

منذ آب/أغسطس 2009، وسعت الشركة وجودها الديناميكي في السوق القبرصي برأس مال يتجاوز 8.000.000 يورو، ما وضعها في الطبقة العليا من الصناعة. نمو الشركة الناجح هو الدافع وراء تحركات مستقبلية مهمة في إطلاق أفكار مبتكرة لكي تصبح الشركة واحدة من شركات التأمين الرائدة في صناعة التأمين. للحصول على مزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://www. trustcyprusinsurance.com/

حول ترست هولدنغ

تأسست ترست هولدنغ في العام 2007. وقد وضعت رؤياها للتركيز على تنمية دورها وعلاقاتها مع الشركات التابعة لها لتكون مركز دعم نشط يساعد على احترام العمليات لتعزيز قيمتها الاقتصادية في أسواقها الخاصة بناء على وجهات النظر المحلية والعالمية. ترست هولدنغ لها حضور في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا مثل الجزائر وفلسطين ولبنان واليمن والعراق وقبرص.

حول إيباوتيك

إيباوتيك هي مزود الحلول التقنية لصناعة التأمين العالمية. مهمتنا من البداية هي “تسهيل التأمين”. لدينا أعمال في أكثر من 30 دولة في جميع القارات، ونخدم العديد من شركات التأمين والوكلاء والوسطاء وشركات تقنية التأمين الناشئة وغيرها في نظام التأمين. تقدم إيباوتيك مجموعتين من الحلول: eBao® Cloud بما في ذلك حلول البرمجيات كخدمة والمنصات كخدمة وبرنامج eBao® للأنظمة الأساسية لشركات التأمين التقليدية. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.wheelsup.com.