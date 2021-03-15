‫شركة تايغر تخطو خطوة كبيرة في الأسواق العالمية بانضمام المسؤول السابق في شركة آي بي أم برونو دي ليو إلى مجلس إدارتها

يتمتع دي ليو، وهو مسؤول مخضرم سابق في شركة آي بي أم، ولديه أكثر من 35 عامًا من الخبرة في قيادة النجاح التجاري لشركات التكنولوجيا. وبحكم منصبه الأخير كنائب رئيس أول للأسواق العالمية في شركة آي بي أم، أشرف دي ليو على 220 ألف موظف في 140 دولة وكان مسؤولاً عن تحقيق إيرادات تزيد عن 80 مليار دولار أميركي.

“بينما نتطلع إلى ترسيخ أنفسنا في الأسواق الرئيسية مثل أميركا اللاتينية وأوروبا الشرقية، يسعدني انضمام برونو إلى مجلس إدارتنا ومجلسنا الاستشاري”، كما قال سنيوهي أرويو، مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تايغر. “ستثبت خبرة برونو العميقة في قيادة العمليات التجارية العالمية لشركة آي بي أم أنها لا تقدر بثمن بالنسبة لنا. ونتطلع إلى مساهماته.”

على غرار شركة آي بي أم العملاقة للتكنولوجيا، تعمل تايغر بالمثل في صناعات تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي. تعمل حلول تايغر على أتمتة العمل المعرفي والحرج للمهام من خلال معالجة اللغة الطبيعية وتقنية الذكاء الاصطناعي الهجينة. دخلت الشركة الناشئة لأول مرة إلى سنغافورة في العام 2015 عندما فاز مساعدها الافتراضي الذكي بمناقصة حكومية واستراتيجية كبيرة. ولدى تايغر اليوم مشاريع في سنغافورة ومدريد وموسكو ودبي والمكسيك، وتتطلع إلى مزيد من التوسع في أسواق النمو الأكبر.

وقال كبير الإداريين التجاريين ديفيد بادجيت: “يسعدنا أن نرحب ببرونو في مجلس إدارتنا.” “ويأتي وصوله في الوقت المناسب منسجما مع إطلاق منصتنا الجديدة Omnitive . مناقشاتنا المستمرة حول خطط نمو تايغر آخذة في التحول ونحن على ثقة من أنه سيقدم وجهات نظر قيمة بينما نواصل تنفيذ استراتيجيتنا وتسريع نمونا.”

وقال دي ليو: “تتمتع تايغر برؤيا مثيرة وعرض قيمة فريد قوي في ما يمكن أن تفعله تقنيتها.” “أنا متحمس للانضمام إلى شركة الذكاء الاصطناعي المتنوعة عالميًا التي تلفت الأنظار حول العالم. ما نحتاج إلى القيام به الآن هو تعزيز قدراتنا وشراكاتنا المحلية في أسواقنا المختلفة لخدمة عملائنا بشكل أفضل.”

ويعمل دي ليو حاليا مديرا مستقلا لشركة فيروفيال، وهي مطور عالمي للبنية التحتية، وهو كذلك مدير لشركة كامينز إنك، وهي شركة عالمية رائدة في مجال تكنولوجيا الطاقة. وهو أيضًا عضو في المجلس الاستشاري الدولي لمعهد الدراسات العليا في إسبانيا، والمجلس الاستشاري لمركز ديمينغ في كلية كولومبيا للأعمال في الولايات المتحدة.

حول تايغر

تفتح تايغر فرص نمو أكبر للمؤسسات من خلال منحها الأدوات لأتمتة المهام المعرفية المعقدة. ساعدت منصتها لحلول الذكاء الاصطناعي الهجينة Omnitive البنوك العالمية مثل بانكو سانتاندر و أوتكريتي والعديد من الوكالات الحكومية في سنغافورة على تسريع التحول الرقمي لديها. تم الاعتراف بـتايغر في تقرير هايب سايكلز من غارتنر، وفازت بالعديد من الجوائز الصناعية بما في ذلك مبتكر آي دي سي في الذكاء الاصطناعي في العام 2019.

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الاتصال:

جوشوا كواه

[email protected]

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