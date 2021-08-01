‫شركة بوس ريفوليوشن للتحويلات المالية تسرع توسيع شبكة التحويلات المالية عبر الشراكة مع شركة تيراباي

وتعليقًا على هذه العلاقة، قال آني ساني، المؤسس المشارك ومدير الأعمال في تيراباي، “شراكتنا المثيرة مع بوس ريفوليوشن للتحويلات المالية ستمكّن العملاء في الولايات المتحدة من التواصل مع العائلة والأصدقاء في جميع أنحاء العالم، بدءًا من محافظ الهاتف المحمول في السنغال وبنين، مع مواصلة ترسيخ بصمات الشركتين. هذا التعاون هو مثال آخر على التأثير الذي توفره شبكتنا للدفع الرقمي البينية التشغيل عبر المناطق. نحن نحقق وصولاً أكبر إلى الخدمات المالية على مستوى العالم لجميع شركائنا وعملائنا.”

“يمكن لعملائنا في الولايات المتحدة الآن إرسال الأموال إلى الأصدقاء والعائلة في السنغال وبنين و 36 دولة أخرى بما في ذلك أكثر من 309000 نقطة دفع، ويسعدنا أن نتشارك مع تيراباي حيث نفتح ممرات دفع جديدة ونؤكد على خيارات الدفع في الوقت الفعلي للاستفادة من منصتها الواسعة”، كما قال ألفريدو أوهاغان، نائب الرئيس الأول لمدفوعات المستهلكين في آي دي تي.

ومع كون التحويلات الدولية في جوهر أعمالها، تشرع تيراباي في إنشاء طرق دفع موحدة للشركات والتجار في جميع أنحاء العالم. تهدف الشركة إلى تعزيز وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة لعالمها الرقمي العالمي. بصفتها شركة أعمال للأعمال، تربط تيراباي أدوات دفع وطرق دفع متعددة ومتنوعة، مع تكامل واجهة برمجية تطبيق واحدة – أكثر من 4 مليار حساب بنكي، أكثر من 500 مليون محفظة محمولة، ومنظومة تجارية كبيرة ومتنوعة تمتد عبر 79 دولة مستلمة و 153 دولة مرسلة. يعمل الطريق السريع للمدفوعات في تيراباي على تعميق المشاركة من خلال إضافة المزيد من المشاركين إلى المنظومة المالية.

خدمة بوس ريفوليوشن للتحويلات المالية متاحة بسهولة من خلال تطبيق بوس ريفوليوشن للتحويلات المالية السهل الاستعمال وشبكة تجار التجزئة المنتشرة على مستوى البلاد. لا يدفع مستخدمو التطبيق للمرة الأولى (مجانا على آب ستور و غوغلا بلاي ) أي رسوم على أي تحويل يبلغ أقل من 300 دولار. تحويلات بوس ريفوليوشن متوفرة أيضا على الإنترنت أو لدى أي محل تجزئة لبوس ريفوليوشن .

حول تيراباي

تيراباي هي شركة مرخصة للبنية التحتية للمدفوعات الرقمية ومزود حلول، مما يمهد الطريق السريع للمدفوعات العالمية. يعمل الأساس القوي للشركة وتكنولوجيا النظام الأساسي المبتكرة بمثابة محرك التشغيل البيني الرقمي الذي يمكّن العملاء والشركات على مستوى العالم من إرسال واستقبال المدفوعات على أساس آمن وشفاف وفعال وفي الوقت الفعلي. تدعم الشبكة الرشيقة أدوات الدفع المتنوعة وأنواع المدفوعات مع الالتزام باللوائح المعقدة ومعايير الامتثال في الأسواق المختلفة.

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للتواصل الإعلامي: أنويشا موهيرجي

9000-724-971-91+

عن شركة آي دي تي كوربوريشن

آي دي تي كوربوريشن </155><164 هي مزود عالمي للتكنولوجيا المالية والاتصالات السحابية وخدمات الاتصالات التقليدية. نحن نسهل على العائلات التواصل والدعم والمشاركة عبر الحدود الدولية. نقوم أيضًا بتمكين الشركات من التعامل والتواصل مع عملائها بذكاء ورؤيا محسّنة.

Our شبكتنا التي تحمل علامة بوس ريفوليوشن للتحويل المالي وخدمات الاتصال الدولية تجعل إرسال الأموال والتحدث مع الأصدقاء والعائلة حول العالم أمرًا سهلا وموثوقًا به. شبكة ناشيونال ريتيل سوليوشنز من نقاط البيع بالتجزئة لتجار التجزئة تتيح للمستقلين تشغيل ومعالجة المعاملات بشكل أكثر فاعلية مع تزويد المعلنين والمسوقين الاستهلاكيين بوصول غير مسبوق إلى أسواق المستهلكين المحرومين.. net2phone توفر الاتصالات الموحدة لـ كحل خدمة للشركات اتصالات سحابية متكاملة بذكاء وحلول تعاون عبر القنوات والأجهزة. عروضنا للبيع بالجملة IDT Carrier Services و IDT Express توفر لشركات الاتصالات توفير وإدارة خدمات الصوت والرسائل القصيرة الدولية.

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للتواصل الإعلامي: بيل أولري

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