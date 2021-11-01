‫شركة باور انترناشيونال القابضة تختار شركة Darktrace AI في الفترة التي تسبق كأس العالم

كامبريدج، إنجلترا، 26 نوفمبر 2021 /PRNewswire/- أعلن داركستر اليوم ، وهو رائد عالمي في مجال الذكاء الأصطناعي الخاص بالأمن السيبراني، أن شركة باور انترناشيونال القابضة (PIH) ، وهي مجموعة الأعمال القطرية التي تساعد في توفير البنية التحتية لكأس العالم لكرة القدم 2022، قد أختارت شركة DarkTrace AI لحماية بيئاتها الرقمية من التهديدات السيبرانية.

ولهذه الشركة العملاقة في صناعتها أكثر من 60000 موظف، وتشغل أكثر من 50 شركة في ستة قطاعات رئيسية. تنفذ المنظمة مشاريع واسعة إستعدادًا لكأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، بما في ذلك مشروع الإسكان الأسري المتكامل وأماكن سكن العمال، الذي تم تصميمه لاستيعاب مشجعي كرة القدم على مدار كأس العالم، وخدمة المجتمعات القطرية لسنوات قادمة.

كجزء من المشروع، تعتمد المؤسسة على مجموعة واسعة من الموردين والمقاولين. إدراكًا منها لتزايد خطر خرق البيانات أو التوصل إلى حل وسط عبر شبكة الإنترنت من خلال سلسلة الإمداد، أقرت شركة باور انترناشونال القابضة PIH بالحاجة إلى تكنولوجيا قادرة على حماية كامل بنيتها الأساسية الرقمية، بما في ذلك مجموعة Microsoft 365 التي تشمل Outlook و Teams و SharePoint.

الذكاء الاصطناعي ذو التعلم الذاتي هو التقنية الرائدة لدى “داركستر”، وهو يزود نطاقها الكامل من منتجات الأمن السيبراني. تعمل هذه التقنية التي تم تطويرها في كامبريدج من خلال تعلم “نمط الحياة” الطبيعي لمنظمة ما، بما في ذلك مستخدميها وأجهزتها وكافة البيئات الرقمية، وتستخدم هذا الفهم لتحديد التهديدات المتطورة والاستجابة لها في الوقت الفعلي، قبل أن يتمكن فريق الأمن من معالجة الموقف.

“إن أي هجوم إلكتروني ضد شركة باور انترناشونال القابضة PIH قد يسبب إرباكًا كبيرًا لعمليات عملائنا في العالم، وحتى تخريب جهود البلاد للإعداد الفعال لكأس العالم لكرة القدم ،”جاسم عبد الرحمن، رئيس قسم المعلومات في شركة باور انترناشيونال القابضة. “ومع تقنية الاستجابة الذاتية، يمكننا أن نطمئن إلى أن موظفينا وعملائنا يتمتعون بالحماية ضد الهجمات المستهدفة والسريعة الحركة بشكل متزايد، والأهم من ذلك، أنه يمكن تجنب تعطيل عمليات الأعمال التجارية.”

حول Darktrace

(DARK:L) Darktrace، الشركة الرائدة عالميًا في مجال الذكاء الأصطناعي الخاص بالأمن السيبراني، توفر تقنية عالمية المستوى تحمي ما يقرب من 6000 عميل حول العالم من التهديدات المتقدمة، بما في ذلك ransomware و سحابة وهجمات. SaaS إن نهج الشركة المختلف جوهريًا يطبق الذكاء الاصطناعي ذاتي التعليم لتمكين الآلات من فهم العمل من أجل الدفاع عنه بشكل مستقل. يوجد مقر الشركة في كامبريدج، المملكة المتحدة، ويعمل بها 1600 موظف وأكثر من 30 مكتبًا في جميع أنحاء العالم. سميت شركة DarkTrace كواحدة من “أكثر الشركات تأثيرا” في مجلة تايم لعام 2021.

حول شركة باور انترناشونال القابضة

تقوم شركة باور انترناشونال القابضة، وهي إحدى الشركات الرائدة في قطر، بدعم وتطوير مجموعة متنوعة من الأعمال التجارية محليًا وفي جميع أنحاء العالم. تشمل الأنشطة التجارية التي تضطلع بها شركة باور انترناشونال القابضة، التعاقد العام، والتنمية العقارية، والصناعات الزراعية – الغذائية، وأسلوب الحياة (الضيافة، والترفيه، والمطاعم)، والرعاية الصحية، والخدمات العامة.

بتبنى فلسفة “بناء قيمة مستدامة”، تفخر شركة باور انترناشونال القابضة بالتزامها بالتميز والنمو المستمر والوحدة بين جميع شركاتها. تعتبر شركة باور انترناشونال القابضة بالتنوع، قوة عمل فعالة ومدفوعة بتفانيها المتواصل في النهوض بقطر وكفاءتها الذاتية.

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