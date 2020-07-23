‫شركة الهند الوطنية للمدفوعات “NPCI” تطرح وسيلة الدفع التلقائي AutoPay المدعومة بواجهة المدفوعات الموحدة UPI لسداد المدفوعات الدورية

– أصبح بإمكان العملاء إعداد تفويضات إلكترونية على منصة واجهة المدفوعات الموحدة “UPI” لسداد مدفوعاتهم الدورية حتى مبلغ 2000 روبية؛ ويتعين عليهم، بالنسبة للمبالغ التي تتجاوز 2000 روبية، تنفيذ كل تفويض باستخدام رمز تعريف شخصي محفوظ على واجهة المدفوعات الموحدة

– أصبح بإمكان العملاء دعم التفويض الإلكتروني المتكرر باستخدام أي تطبيق على واجهة المدفوعات الموحدة كفواتير الهاتف النقال وفواتير الكهرباء ومدفوعات الأقساط الشهرية متساوية القيمة واشتراكات الترفيه/البث عبر الإنترنت والتأمين وددفوعات الصناديق التعاونية ودفعات القروض وسداد قيمة تذاكر العبور الوسيط والقطار النفقي وغيرها من المدفوعات.

– وسيلة لتوفير الراحة والسلامة لملايين المستخدمين لدى سداد المدفوعات الدورية

مومباي، الهند، 23 يوليو 2020 /PRNewswire/ — صرحت شركة الهند الوطنية للمدفوعات (NPCI) الكائنة في مومباي أنها قد طرحت خدمة الدفع التلقائي المدعومة بواجهة المدفوعات الموحدة “UPI AutoPay” لسداد الدفعات الدورية. كما أصبح بإمكان العملاء من خلال هذه الوسيلة الجديدة المطروحة في ظل واجهة المدفوعات الموحدة، في نسختها UPI 2.0، أن يدعموا التفويضات الإلكترونية للدفع الدوري باستخدام أي تطبيق من تطبيقات واجهة المدفوعات الموحدة لسداد الدفعات الدورية كفواتير الهاتف النقال وفواتير الكهرباء ومدفوعات الأقساط الشهرية متساوية القيمة واشتراكات الترفيه/البث عبر الإنترنت والتأمين ودفعات الصناديق التعاونية ودفعات القروض وسداد قيمة تذاكر العبور الوسيط والقطار النفقي وغيرها من المدفوعات حتى 2000 روبية. وعلى العملاء، إن تجاوز المبلغ 2000 روبية، تنفيذ كل تفويض باستخدام رقم تعريف شخصي محفوظ على واجهة المدفوعات الموحدة.

كما يحوي أي تطبيق مدعوم بواجهة المدفوعات الموحدة قسم “التفويضات” والذي يستطيع العملاء عن طريقه إنشاء التفويض التلقائي المدين واعتماده وتعديله ووقفه والتراجع عنه. وسوف يتيح قسم التفويضات للعملاء كذلك استعراض تفويضاتهم السابقة لمراجعتها وقيدها في سجلاتهم. يستطيع مستخدمو واجهة المدفوعات الموحدة إنشاء تفويضات إلكترونية عن طريق هوية المدفوعات الموحدة وإجراء مسح ضوئي عن طريق قارئ كود الاستجابة السريعة أو عبر الإنترنت. وقد أُنشئ التفويض التلقائي المدين مع الأخذ في الاعتبار نفقات العملاء على المدفوعات الدورية. من الممكن إعداد التفويضات لمرة واحدة أو بصفة يومية أو أسبوعية أو نصف شهرية أو شهرية أو مرة كل شهرين أو كل ثلاثة أشهر أو كل ستة أشهر أو بصفة سنوية.

ويستطيع المستخدمون من الأفراد والمنافذ التجارية على حد سواء الاستفادة بشكل هائل من هذه الخصائص إذ يتم إنشاء التفويضات فورًا وخصم المدفوعات تلقائيًا في التاريخ المصرح به. وعلى العملاء التحقق من حساباتهم عن طريق رمز تعريف شخصي محفوظ على واجهة المدفوعات الموحدة لمرة واحدة ويتم لاحقًا خصم الدفعات الشهرية تلقائيًا.

تشمل بعض الجهات من البنوك والمنافذ التجارية ومواقع تجميع المعلومات ممن قامت بتفعيل واجهة المدفوعات الموحدة المدعومة بواجهة الدفع التلقائي (UPI AutoPay) ما يلي: بنك Axis وبنك Baroda وبنك HDFC والبنك البريطاني HSBC وبنك ICICI وبنك IDFC وبنك IndusInd وبنك Paytm Payments و AutoPe-Delhi Metro و Policy Bazaar وTestbook.com وThe Hindu وTimes Prime وPaytm وPayU وRazorPay، وسوف يلحق بهم قريبًا بنك Jio Payments وبنك State Bank of India وبنك Bank من خلال منصة الدفع التلقائي UPI AutoPay.

وفي هذا الصدد، صرح ناندان نيليكاني ، رئيس مجلس إدارة Infosys Limited ورئيسها التنفيذي، قائلاً: “واجهة المدفوعات الموحدة هي وجهة منفردة لسداد نفقات العملاء اليومية ومن ثم فهي بمثابة العمود الفقري للهند الرقمية. إن إدخال واجهة الدفع الموحدة UPI AutoPay لهو شهادة على الابتكار المتواصل في مجال المدفوعات الرقمية كما كانت واحدة من أهم توصيات لجنة بنك الاحتياطي الهندي (RBI) بشأن توسيع نطاق نشاط المدفوعات الرقمية التي تشرفت برئاستها. وهي لحظة فخر تاريخية بالنسبة لمنظومتنا الاقتصادية أن تشهد سمات مثل منصة UPI AutoPay المسيرة بالتقنية والتي تستلزم الحد الأدنى من التدخل البشري.”

كما صرح راجنيش كومار، رئيس مجلس إدارة بنك SBI قائلاً: “يسعدنا أن نشهد طرح منصة للدفع التلقائي المدعومة بواجهة المدفوعات الموحدة UPI AutoPay في هذا الحدث التاريخي. ونؤمن بأن هذه الوسيلة الفريدة من نوعها سوف تمكن العملاء من ضبط المدفوعات الدورية لفواتيرهم ومساعدتهم في التخلص من سدادها يدويًا. وإنه لمن دواعي سرورنا مشاهدة تلك البنوك وهي تعمل متضامنة مع منظومة الدفع الرقمي على تحقيق أقصى درجات الراحة والعناية للعملاء. كما أننا على يقين من أن السنوات القادمة تحمل في طياتها العديد من حلول الدفع الرقمي المبتكرة التي تضع في اعتبارها راحة العملاء وسلامتهم فيما يتعلق بتيسير آليات الدفع.”

كما صرح ديليب أسبي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الهند الوطنية للمدفوعات “NPCI”، قائلاً: “يمثل طرح منصة الدفع التلقائي “UPI AutoPay” خطوة على طريق رحلة الهند نحو التحول الرقمي. لقد شهدنا الكثير من التغيرات في الطريقة التي يتبعها العملاء في سداد المدفوعات الدورية على مدى السنوات القلائل الماضية. سوف يوفر عرض منصة الدفع التلقائي المدعومة بواجهة المدفوعات الموحدة “UPI AutoPay” لملايين من مستخدمي المنصة الراحة والأمان لدى سداد مدفوعاتهم الدورية. ونؤمن بأن هذه الوسيلة سوف تفيد العملاء والمنافذ التجارية من خلال تجربة جديدة كليًا فيما يتعلق بالمدفوعات الدورية. كما نأمل في تحقيق طفرات جديدة عن طريق توسيع نطاق واجهة المدفوعات الموحدة ولاسيما في مجال الدفع فيما بين الأشخاص والمنافذ التجارية.”

يشجع بنك الاحتياطي الهندي العملاء على اتباع نظام المدفوعات الرقمية ومن ثم فإن خدمات مثل طرح منصة AutoPay المشغلة من خلال واجهة المدفوعات الموحدة سوف تجتذب مزيدًا من العملاء للدفع من خلالها لنشهد عهدًا جديدًا للمدفوعات الرقمية. توفر النسخة UPI 2.0 للعملاء سمات من بينها تسهيل السحب على المكشوف والتفويض المنفذ لمرة واحدة وفحص الفواتير وهي في صندوق الوارد قبل الدفع وكتاب النيات الموقع والمسح الضوئي بقارئ أكواد الاستجابة السريعة والحوالات الأجنبية الداخلة.

نبذة عن NPCI

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