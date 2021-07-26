‫شركة التنمية الغذائية تعلن عن موعد اكتتاب الأفراد يوم الثلاثاء (27/07/2021م)

الرياض، المملكة العربية السعودية، 26 يوليو 2021: أعلنت شركة السعودي الفرنسي كابيتال، المستشار المالي، ومدير الاكتتاب، ومدير سجل اكتتاب المؤسسات، ومتعهد التغطية للطرح العام لشركة التنمية الغذائية (“الشركة”) أن يوم الثلاثاء 17/12/1442هـ (الموافق 27/07/2021م)، سيكون الاكتتاب العام لشريحة الأفراد في أسهم شركة التنمية الغذائية وذلك ليوم واحد فقط. حيث تم طرح ستة ملايين (6,000,000) سهم عادي، والتي تمثل 30% من إجمالي أسهم الشركة على المستثمرين من شريحة المؤسسات خلال عملية بناء سجل الأوامر، وتم تخصيص ستمائة ألف (600,000) سهم عادي منها للمكتتبين الأفراد، والتي تمثل نسبة 10% من إجمالي أسهم الطرح، بسعر (67) ريال سعودي للسهم الواحد.
وأفادت شركة السعودي الفرنسي كابيتال بأن الجهة المستلمة والمتمثلة في البنك السعودي الفرنسي قد أتمت استعداداتها وأنها تعمل على تسخير كافة الإمكانيات التي ستتيح للمكتتبين الأفراد إجراء الاكتتاب عبر فروعها المنتشرة في أنحاء المملكة وعبر الوسائل الإلكترونية المتعددة التي تتيحها الجهات المستلمة.
كما لفتت الشركة إلى أن نشرة الإصدار الخاصة بالاكتتاب قد تم نشرها على الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية www.cma.org.sa والموقع الإلكتروني لشركة التنمية الغذائية www.tanmiah.com والموقع الإلكتروني لشركة السعودي الفرنسي كابيتالwww.sfc.sa.
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