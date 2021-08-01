‫شركة التجزئة العالمية للأزياء والموضة شاين تعلن عن سلسلة مسابقات SHEIN X 100K الأولى بمشاركة الحكام الضيوف: كلوي كارداشيان، لو روتش، كريستيان سيريانو، جينا ليونز ولورين بانتن

احتفالًا ببرنامج SHEIN X الناجح، ستمنح مسابقة SHEIN X 100K للمصممين الناشئين المشاركين فرصة للفوز بجائزة كبرى قدرها 100,000 دولار بالإضافة إلى فرصة للظهور في عرض أزياء شاين لخريف وشتاء 2021 الذي سيتم بثه على الإنترنت مباشرة.

لوس أنجلوس، 17 آب/أغسطس 2021 / PRNewswire/ — ستستضيف شركة الأزياء وأسلوب الحياة العالمية (شاين) لأول مرة مسابقات SHEIN X 100K هذا الصيف. ستتضمن السلسلة ذات الأربعة أجزء لجنة حكام مرصعة بالنجوم منهم كلوي كارداشيان،لو روتش، كريستيان سيريانو،جينا ليونز و لوريل بانتن. مسابقة كن جريئا، كن أنت بمشاركة 30 مصمما ناشئا سيتنافسون على فرصة بلوغ قائمة المصممين الخمسة النهائيين الأوائل.

سيحصل المتسابقون الخمسة النهائيون على فرصة للسفر إلى لوس أنجلوس لحضور الحلقة النهائية للمسابقة وفرصة لمرة واحدة في العمر للحصول على إرشاد من قبل الحكام (جلسة شخصية مباشرة) خلال المسابقة النهائية: كن أنت! . سيتم الإعلان عن المصمم الفائز في الحلقة الأخيرة من مسلسل المسابقات: الأحد، 12 أيلول/سبتمبر، وسيحصل على الجائزة الكبرى البالغة 100,000 دولار.

سيتم عرض إبداعات مصممي SHEIN X خلال عرض أزياء شاين الافتراضي لخريف وشتاء 2021 التي سيتم بثها إلى ملايين المشاهدين حول العالم مباشرة. تبدأ سلسلة مسابقة SHEIN X 100K يوم الأحد، 22 آب/أغسطس،عبر تطبيق شاين المجاني بالإضافة إلى مواقع يوتيوب، تويتر، إنستاغرام وفيسبوك الرسمية التابعة لشاين.

أطلقت شاين برنامج حاضنة المصممين SHEIN X في كانون الثاني/يناير 2021. ويهدف البرنامج المتواصل إلى تزويد مصممي الأزياء الناشئين بفرصة الشراكة مع شاين والارتقاء بعلاماتهم التجارية إلى آفاق جديدة. يعد برنامج سلسلة المسابقات عبر الإنترنت واحدًا من العديد من المبادرات الخيرية الكبيرة للعلامة التجارية في العام 2021، ويهدف إلى جمع الناس معًا للاحتفال بالموضة والأزياء.

يرجى تنزيل هذا التطبيق على آيفون أو أندرويد على متجر تطبيقات أبل أو زيارة www.shein.com لمزيد من المعلومات.

مواعيد بث حلقات المسابقة على الإنترنت

الأحد، 22 آب/أغسطس 2021 (2:00 مساءً – توقيت المحيط الهادي)

الأحد، 29 آب/غسطس 2021 (2:00 مساءً- توقيت المحيط الهادي)

الأحد 5 أيلول/سبتمبر 2021 (2:00 مساءً- توقيت المحيط الهادي)

الأحد 12 أيلول/سبتمبر 2021 (2:00 مساءً – توقيت المحيط الهادي)

حول SHEIN X :

يوفر برنامج SHEIN X لمصممي الأزياء والرسامين الناشئين الفرصة للدخول في شراكة مع شاين، والارتقاء بتصميماتهم وعلاماتهم التجارية إلى آفاق جديدة. وإذ تم وضعه خصيصا للتقليل من آثار انتهاكات الحقوق المتكررة في الصناعة، يوفر برنامج SHEIN X للمصممين الناشئين الفرصة لزيادة إيراداتهم، والحصول على فرص البروز والاستفادة من جماهير جيل زي الهائلة في جميع أنحاء العالم.

ستعمل المنصة على تضخيم منتج المصمم وعلامته التجارية لقاعدة عملاء شاين العالمية الضخمة، مع إبراز كل من هويات علامتهم التجارية الفريدة والأنيقة. ستعمل شاين بشكل وثيق مع المصممين وتأخذهم من مرحلة البداية إلى مرحلة العينات والإنتاج والتوزيع (عبر موقع شاين الإلكتروني).

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حول شاين:

إذ تأسست في العام 2008، شاين هي بائع تجزئة إلكتروني سريع للأزياء يتمتع بشبكة عالمية تمتد عبر 220 دولة ومنطقة. هنا في شين، نحن لا نركز على ملابسنا، ولكن على الاختيار. لهذا السبب نقوم بعرض 1000 قطعة أزياء جديدة يوميًا، لتدليل عملائنا بمجموعة مذهلة من الملابس النسائية العصرية التي يمكنهن مزجها ومطابقتها لإمتاع قلوبهن. نقوم بذلك لأننا نؤمن بأن الملابس التي نرتديها تعكس شخصياتنا ونريد تمكين نساء اليوم من استكشاف فرديتهن والتعبير عنها. مع وفرة الخيارات التي نقدمها، يمكن لعملائنا صياغة هذا المظهر المثالي الذي يعكس فرديتهن. ببساطة، نحن نساعدك على القيام بذلك. لمعرفة المزيد عن شاين، تابعونا على shein.com , instagram.com/ shein , و youtube.com/shein .

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