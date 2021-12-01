‫شركة البرمجيات الصينية الشهيرة OP Retail توسّع أعمالها عالميًا بعد إكمال دورتها التمويلية الثانية

سوجو، الصين, 29 ديسمبر 2021 /PRNewswire/ — تعمل شركة OP Retail حاليًا على التوسّع عالميًا بعد اكتمال دورتها التمويلية الثانية، وهي شركة صينية متخصّصة في تقديم الحلول البرمجية كخدمات “SaaS” لقطاع التجزئة، كما تزوّد أكثر من 2000 علامة تجارية بأحدث أجهزة الاستشعار والحلول التحليلية. ووفقًا لما أعلنته الشركة، فإنّ منتجاتها تُستخدم حاليًا في 30 دولة؛ كما تسعى إلى دخول العديد من الأسواق في المستقبل القريب، خاصّة أسواق جنوب إفريقيا والإمارات العربية المتحدّة وسنغافورة والولايات المتحدّة الأمريكية والمملكة المتحدّة.

يرى جيسون تشو، مؤسّس شركة OP Retail، أنّ الشركة قد وصلت حاليًا إلى نقطة تحوّل مهمّة، وقال: “كان التوجّه السائد سابقًا هو رقمنة قطاع التجزئة بأكمله؛ لكنّ الاهتمام بدأ يتركّز حاليًا على الاستفادة من الرقمنة كأداة لتحسين إدارة العمليات اليومية في المتاجر. ولديّ ثقة كبيرة بأنّ شركتنا بما لديها من تجربة ثرية، ستتمكّن من تقديم منتجاتها في جميع أنحاء العالم بنفس الجودة العالية مع تحسينها بما يلائم احتياجات العملاء.”

في بداية انطلاقها، طوّرت OP Retail بنجاح حلولًا تكنولوجية لقطاع الصيدلة وزوّدت أكثر من 60% من أكبر 100 سلسلة من سلاسل الصيدليات بحلولها التكنولوجية، ثمّ بدأت تطوير حلول مصمّمة خصيصًا لقطاعات تجارية أخرى؛ من بينها علامات تجارية شهيرة في قطاع الملابس مثل سكيتشرز، وأديداس، ونايكي، وفرانك آند أوك، وأوشيرلي، وأنتا، وبوسيدنج؛ وفي قطاع السلع الاستهلاكية سريعة التداول مثل مينيسو، ومتجر إم آند جي، وكيه كيه في؛ وفي قطاع المطاعم مثل شيك شاك، وكنتاكي؛ وفي قطاع الأثاث المنزلي مثل إيكيا، وتوتو؛ وفي قطاع السيارات مثل تسلا؛ وفي قطاع الإلكترونيات مثل ديل، وفيفو، وهواوي؛ وفي قطاع معارض إكسبو الدولية مثل إكسبو 2020 في دبي، وغير ذلك.

في عام 2020، أكملت شركة OP Retail دورتها التمويلية الثانية التي بلغت قيمتها 80 مليون يوان صيني، وقد ساهمت في هذه الدورة التمويلية ثلاث جهات؛ وهي: شركة DT Capital كمموّل رئيسي، وصندوق OFG، ومجموعة SND. وكان الغرض الأساسي من هذه الدورة التمويلية ترقية منتجات الشركة وخدماتها. وفي مرحلة سابقة، أكملت الشركة دورتها التمويلية الأولى التي بلغت قيمتها 15 مليون يوان صيني والتي استثمرتها شركة GSR Ventures لتطوير منتجات OP Retail وتحقيق تغطية أكبر لقطاع التجزئة.

وتوضيحًا للأغراض الاستثمارية للمموّلين، قال لو هونجيو، وهو شريك في DT Capital: “سنستمر في شراء أسهم الشركات التي تقدّم حلولًا تكنولوجية وترقيات رقمية لقطاع التجزئة؛ ومنها شركة OP Retail، والتي تُسخّر قواعد البيانات الضخمة والحوسبة السحابية لتطوير قطاع التجزئة التقليدي غير الإلكتروني؛ وهو ما يُعزّز بدرجة كبيرة من كفاءة عمل المتاجر التقليدية ويُحسّن تجارب زبائنها. ونحن -في DT Capital– نؤمن بأنّ OP Retail ستسهم في تعزيز نمو قطاع التجزئة من خلال خدماتها الرقمية التي تتطوّر باستمرار.”

عن شركة OP Retail

شركة OP Retail هي شركة صينية رائدة في تقديم الحلول التكنولوجية الشاملة للمتاجر، بدءًا من حلول التحليل العميق لتدفق الزبائن مثل أنظمة عدّ الأشخاص وخرائط التمثيل الحراري، وانتهاءً بحلول توحيد العمليات مثل حلول فحص المخزون وأنظمة OA الذكية (أتمتة المكاتب). وقد قدّمت الشركة -التي تأسّست في عام 2016- حلولها وخدماتها لأكثر من 2000 علامة تجارية مشهورة و300000 متجر على مستوى العالم. لمزيد من المعلومات عن OP Retail، يُرجى زيارة موقع الشركة الإلكتروني: www.opretail.com.

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